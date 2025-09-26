Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Осенняя яблоня в огороде
Осенняя яблоня в огороде
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 16:11

Побелка или утепление: вот какой ритуал действительно спасает деревья в морозы

Плодовые деревья в Сибири и на Урале обрабатывают железным купоросом и мочевиной

Осень в Сибири и на Урале наступает рано, а первые заморозки могут ударить уже в сентябре. Поэтому обработка плодовых деревьев в этих регионах имеет свои особенности. Главная задача садовода — защитить деревья от болезней и вредителей, укрепить иммунитет растений и подготовить их к долгой зиме.

Почему осенняя обработка особенно важна в Сибири и на Урале

  • Короткий сезон: деревья быстро уходят в покой, поэтому важно успеть провести обработки вовремя.

  • Сильные морозы: даже небольшие повреждения или инфекции могут ослабить растения и привести к их гибели зимой.

  • Высокая влажность осени: благоприятная среда для развития грибков (парша, монилиоз, мучнистая роса).

Основные этапы обработки

1. Санитарная обрезка

  • Удалите все сухие, больные и повреждённые ветви.

  • Соберите и сожгите опавшие листья и падалицу — именно там зимуют споры грибов и личинки вредителей.

2. Опрыскивание фунгицидами и инсектицидами

  • Железный купорос (3-5 %) - против лишайников, мхов и грибковых инфекций.

  • Мочевина (5-7 % раствор) - уничтожает зимующие формы вредителей и одновременно подкармливает деревья азотом.

  • Для косточковых (вишня, слива, абрикос) можно добавить бордоскую жидкость (3 %) — защита от монилиоза.

Важно: обработку проводят после листопада, в сухую безветренную погоду при температуре не ниже +5 °C.

3. Побелка стволов

  • Гашёная известь с добавлением медного купороса (100 г на 10 л раствора).

  • Побелка защищает от морозобоин, солнечных ожогов и вредителей, зимующих под корой.

4. Укрытие приствольных кругов

  • Мульчируйте землю перегноем, торфом или опилками слоем 10-15 см.

  • В суровых районах (например, Алтай, Якутия) используют лапник или нетканый материал для дополнительного утепления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: проводить обработки в начале сентября.
    → Последствие: листья получат ожоги, сокодвижение нарушится.
    → Альтернатива: дождаться полного листопада.

  • Ошибка: применять весенние концентрации препаратов.
    → Последствие: ожоги коры и почек.
    → Альтернатива: использовать осенние (более концентрированные) растворы, но строго по инструкции.

  • Ошибка: оставлять листья под деревьями.
    → Последствие: зимовка спор грибков и вредителей.
    → Альтернатива: собрать и сжечь или вынести за пределы участка.

Практические советы для Сибири и Урала

  • Выбирайте морозостойкие сорта (сибирка, уральская наливная, суровые сорта вишни).

  • Если осень дождливая, после обработки железным купоросом повторите опрыскивание бордоской жидкостью.

  • Молодые саженцы дополнительно укройте мешковиной или агроволокном, чтобы защитить от морозов и грызунов.

  • В регионах с сильными ветрами стволы обвязывают лапником иголками вниз — это защита и от зайцев.

FAQ

Можно ли совмещать железный купорос и мочевину в одном растворе?
Да, это популярный "осенний коктейль". Пропорции: 300-500 г каждого вещества на 10 л воды.

Нужно ли опрыскивать ягодные кустарники?
Да, крыжовник, смородина и малина страдают от грибков не меньше плодовых деревьев.

Что делать, если заморозки наступили раньше обработки?
Лучше перенести на весну. Опрыскивать при минусовой температуре бессмысленно.

