Фосфорно-калийный коктейль: эксперт раскрыл дозировки, которые превратят ваш сад в эталон плодородия

Осенняя подкормка — важный этап подготовки плодовых деревьев и ягодных кустарников к зиме. Если вовремя внести удобрения, растения легче перенесут холода, а весной быстрее пойдут в рост и заложат богатый урожай.

Зачем нужна осенняя подкормка

После плодоношения деревья и кустарники сильно ослаблены: они потратили много сил на формирование урожая. Осенью важно восстановить их питательный баланс.

Подкормка помогает:

укрепить корневую систему;

повысить зимостойкость;

заложить цветочные почки на будущий сезон;

снизить риск грибковых заболеваний.

Минеральные удобрения

Для осеннего внесения лучше всего подходят фосфорные и калийные соединения.

Фосфорные

Фосфор отвечает за развитие корней и образование плодовых почек. Подойдут:

суперфосфат - 30-35 г на 1 кв. м;

двойной суперфосфат - 15-20 г на 1 кв. м;

фосфорная мука - 40-45 г на 1 кв. м.

Калийные

Калий укрепляет ткани растений, повышает устойчивость к болезням, улучшает вкус ягод и фруктов.

"Смородине будет полезна калийная подкормка", — отметила агроэксперт Анастасия Коврижных.

Подходящие варианты:

хлористый калий - 25-30 г на 1 кв. м;

калийная соль - 30-35 г на 1 кв. м;

сернокислый калий - 15-20 г на 1 кв. м;

калимагнезия (калий + магний) — 20-25 г на 1 кв. м.

Можно также использовать комплексные фосфорно-калийные удобрения.

Органические удобрения

Альтернативой минеральным составам станут органические:

навоз;

куриный помет;

компост;

древесная зола.

Зола дополнительно снижает кислотность почвы, но ее нельзя применять на щелочных грунтах. Также в качестве источника фосфора и кальция используют костную или рыбную муку.

Плюсы и минусы удобрений

Вид удобрения Плюсы Минусы Минеральные Быстро усваиваются, дозировка понятна При избыточном внесении возможен перекорм Органические Улучшают структуру почвы, безопасны Действуют медленнее, сложнее рассчитать норму

Советы шаг за шагом

Определите, какие культуры нуждаются в подкормке. Очистите приствольный круг от листвы и сорняков. Разрыхлите верхний слой почвы. Внесите удобрение по нормам. Обильно полейте растения. Замульчируйте приствольный круг компостом или перегноем.

Мифы и правда

Миф: осенью удобрения не нужны — деревья отдыхают.

Правда: именно осенняя подкормка формирует будущий урожай.

Миф: золу можно вносить без ограничений.

Правда: на щелочной почве она повышает риск хлороза.

Миф: органика полностью заменяет минеральные удобрения.

Правда: лучше сочетать оба вида для максимального эффекта.

FAQ

Когда вносить осеннюю подкормку?

Сразу после сбора урожая и до наступления устойчивых заморозков.

Можно ли совмещать разные удобрения?

Да, но важно учитывать нормы, чтобы не перекормить растения.

Нужны ли азотные удобрения осенью?

Нет, азот стимулирует рост побегов, а это снижает зимостойкость.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: внесение азота осенью.

Последствие: рост молодых побегов, которые вымерзнут.

Альтернатива: фосфорно-калийные смеси.

Ошибка: превышение дозировки.

Последствие: ожоги корней.

Альтернатива: строгое соблюдение норм.

Ошибка: внесение удобрений на сухую почву.

Последствие: слабое усвоение.

Альтернатива: обильный полив после подкормки.

А что если…

А что если почва на участке бедная? Тогда осеннюю подкормку лучше усилить органикой: перегноем, компостом или золой. Это улучшит структуру земли и накопит питательные вещества на долгий срок.

Интересные факты: