Фосфорно-калийный коктейль: эксперт раскрыл дозировки, которые превратят ваш сад в эталон плодородия
Осенняя подкормка — важный этап подготовки плодовых деревьев и ягодных кустарников к зиме. Если вовремя внести удобрения, растения легче перенесут холода, а весной быстрее пойдут в рост и заложат богатый урожай.
Зачем нужна осенняя подкормка
После плодоношения деревья и кустарники сильно ослаблены: они потратили много сил на формирование урожая. Осенью важно восстановить их питательный баланс.
Подкормка помогает:
- укрепить корневую систему;
- повысить зимостойкость;
- заложить цветочные почки на будущий сезон;
- снизить риск грибковых заболеваний.
Минеральные удобрения
Для осеннего внесения лучше всего подходят фосфорные и калийные соединения.
Фосфорные
Фосфор отвечает за развитие корней и образование плодовых почек. Подойдут:
- суперфосфат - 30-35 г на 1 кв. м;
- двойной суперфосфат - 15-20 г на 1 кв. м;
- фосфорная мука - 40-45 г на 1 кв. м.
Калийные
Калий укрепляет ткани растений, повышает устойчивость к болезням, улучшает вкус ягод и фруктов.
"Смородине будет полезна калийная подкормка", — отметила агроэксперт Анастасия Коврижных.
Подходящие варианты:
- хлористый калий - 25-30 г на 1 кв. м;
- калийная соль - 30-35 г на 1 кв. м;
- сернокислый калий - 15-20 г на 1 кв. м;
- калимагнезия (калий + магний) — 20-25 г на 1 кв. м.
Можно также использовать комплексные фосфорно-калийные удобрения.
Органические удобрения
Альтернативой минеральным составам станут органические:
- навоз;
- куриный помет;
- компост;
- древесная зола.
Зола дополнительно снижает кислотность почвы, но ее нельзя применять на щелочных грунтах. Также в качестве источника фосфора и кальция используют костную или рыбную муку.
Плюсы и минусы удобрений
|Вид удобрения
|Плюсы
|Минусы
|Минеральные
|Быстро усваиваются, дозировка понятна
|При избыточном внесении возможен перекорм
|Органические
|Улучшают структуру почвы, безопасны
|Действуют медленнее, сложнее рассчитать норму
Советы шаг за шагом
- Определите, какие культуры нуждаются в подкормке.
- Очистите приствольный круг от листвы и сорняков.
- Разрыхлите верхний слой почвы.
- Внесите удобрение по нормам.
- Обильно полейте растения.
- Замульчируйте приствольный круг компостом или перегноем.
Мифы и правда
- Миф: осенью удобрения не нужны — деревья отдыхают.
Правда: именно осенняя подкормка формирует будущий урожай.
- Миф: золу можно вносить без ограничений.
Правда: на щелочной почве она повышает риск хлороза.
- Миф: органика полностью заменяет минеральные удобрения.
Правда: лучше сочетать оба вида для максимального эффекта.
FAQ
Когда вносить осеннюю подкормку?
Сразу после сбора урожая и до наступления устойчивых заморозков.
Можно ли совмещать разные удобрения?
Да, но важно учитывать нормы, чтобы не перекормить растения.
Нужны ли азотные удобрения осенью?
Нет, азот стимулирует рост побегов, а это снижает зимостойкость.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: внесение азота осенью.
Последствие: рост молодых побегов, которые вымерзнут.
Альтернатива: фосфорно-калийные смеси.
- Ошибка: превышение дозировки.
Последствие: ожоги корней.
Альтернатива: строгое соблюдение норм.
- Ошибка: внесение удобрений на сухую почву.
Последствие: слабое усвоение.
Альтернатива: обильный полив после подкормки.
А что если…
А что если почва на участке бедная? Тогда осеннюю подкормку лучше усилить органикой: перегноем, компостом или золой. Это улучшит структуру земли и накопит питательные вещества на долгий срок.
Интересные факты:
- В старину древесную золу называли "серебром земли" за её ценность как удобрения.
- Куриный помет содержит в три раза больше питательных веществ, чем коровий навоз.
- Костная мука разлагается в почве медленно, но действует до трёх лет.
