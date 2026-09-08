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Parthenocissus quinquefolia, 2019-10-26, South Side Slopes, 02
Parthenocissus quinquefolia, 2019-10-26, South Side Slopes, 02
© commons.wikimedia.org by Cbaile19 is licensed under CC0
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:05

Первые заморозки пугают дачников: вот почему спасать цветы и кусты от него пока не стоит

Первые осенние заморозки не несут угрозы для садовых культур, а лишь способствуют проявлению их декоративных свойств, заявила менеджер питомника по работе с ключевыми клиентами агрофирмы ПОИСК, агроном Инна Бывальцева. В беседе с NewsInfo эксперт пояснила, что искусственно спасать растения от пониженных температур в сентябре нецелесообразно.

Ранее сообщалось, что в трех регионах, граничащих с Московской областью, сегодня ночью ожидались заморозки. По прогнозам синоптиков, столбики термометров могли опуститься до минус двух градусов.

По словам эксперта, сентябрьские холода являются естественным сигналом для флоры к началу подготовки к зимнему периоду. Защитные мероприятия, такие как укрытие роз или винограда, проводить в начале осени преждевременно, так как растения должны пройти через биологические циклы сброса листвы. Для сохранения здоровья многолетников важно соблюдать правильный режим ухода перед наступлением стабильных холодов.

"Сейчас все растения постепенно готовятся к зиме. Листья должны опасть. Укрывать рано", — отметила Бывальцева.

Агроном пояснила, что многие декоративные культуры именно при понижении температуры начинают "солировать" в саду. Например, бересклет, красный дуб или определенные сорта клена обретают свои яркие оранжевые и багряные оттенки только с приходом холодов.

Для тех, кто хочет видеть участок ярким до самого снега, полезно заранее подобрать специальные кустарники с выразительной листвой. Если же речь идет о цветах, то попытки спасти хосту или однолетники от одной морозной ночи не имеют смысла, так как за ней неизбежно последуют другие.

"Любуемся осенними красками пока. Когда опадут листья, пожухнут, когда морозы будут, начнутся первые заморозки, тогда надо будет обстригать. Сейчас — нет. От заморозков спасать не надо. Наоборот, будет красивее", — рассказала специалист.

Приступать к обрезке надземной части многолетников или удалению соцветий гортензий следует значительно позже, когда заморозки станут регулярными, говорит агроном. Излишняя спешка в этом вопросе может навредить будущему цветению, поэтому садоводам рекомендуют изучить типичные ошибки с секатором.

Также стоит учитывать, что в этот период почва еще сохраняет тепло, и дополнительная защита грунта требуется только при посадке новых культур. Правильная агротехника и выбор места для зимовки позволяют саду перенести температурные колебания без участия человека.

Проверено экспертом: эксперт в области науки Ирина Соколова, эксперт в области науки Дмитрий Грачев

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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