Осень взяла Крым в ледяные объятья: минусовые температуры пришли раньше, чем их ждали

Прохладное дыхание осени окончательно добралось до Крыма. Ночью 16 октября температура воздуха на полуострове впервые этой осенью опустилась ниже нуля. Синоптики зафиксировали заморозки сразу в нескольких районах.

"Минусовую температуру зарегистрировали на метеостанции Клепинино, -1 градус, Нижнегорска, -2 градуса, и Белогорска -1", — сообщила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

В крымской столице было теплее — около +3 градусов, но к утру трава побелела от инея. Такая погода для октября — не редкость, но в этом году похолодание пришло особенно резко.

Почему Крым остыл раньше обычного

Синоптики объясняют, что на смену теплому юго-западному потоку пришел холодный арктический воздух. Его вторжение и стало причиной резкого падения температуры.

Погодные контрасты на полуострове нередки — за счет гор и моря климат здесь сложен и непредсказуем. В то время как на побережье сохраняется относительное тепло, в центральных районах ночью может быть минус.

Заморозки: где было холоднее всего

Низкие температуры зафиксировали в Нижнегорском и Красногвардейском районах, а также в Белогорске. Там столбики термометров опускались до -3 градусов. На севере и в центре Крыма нередко бывают такие "мини-зимы" — почва промерзает, а на водоемах появляется тонкая ледяная пленка.

Для фермеров и садоводов подобное похолодание становится испытанием. Особенно страдают поздние посадки овощей и зелени.

Сравнение температур по регионам