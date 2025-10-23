Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Подзимний посев цветов
Подзимний посев цветов
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 5:06

Холод приходит не один: какие болезни атакуют посевы, пока фермеры спят спокойно

Эксперты отметили: мягкие зимы усилили потребность в осенней защите озимых культур

За последние годы аграрии убедились: осенняя внекорневая защита зерновых больше не второстепенная процедура, а необходимый элемент устойчивого урожая. Климат становится непредсказуемым, вегетация длится дольше, болезни активизируются раньше, а значит, растениям нужна поддержка с первых недель после посева. Правильное питание, фунгицидная защита и биостимуляция осенью — это фундамент будущей урожайности.

Осенний уход: что изменилось

Классическая схема защиты растений смещается: теперь аграрии думают не только о весне, но и о подготовке культур к зиме. Главная цель — чтобы зерновые встретили холод в оптимальной фазе развития, с мощной корневой системой и плотной розеткой листьев.

"Основной целью осенних работ по уходу за растениями будет подготовка зерновых культур к зимним месяцам", — сказал менеджер Certis Belchim Тамаш Немет.

По его словам, мягкие зимы последних лет приводят к тому, что вегетация у растений практически не прекращается. Поэтому именно осенью закладывается прочный иммунитет против патогенов, а профилактические обработки становятся экономически выгоднее, чем экстренные меры весной.

"Профилактика и прогнозирование являются двумя наиболее важными аспектами", — отметилНемет.

Планирование обработок с учётом особенностей поля — рельефа, влагоёмкости, флоры сорняков — позволяет снизить риски и адаптировать средства под конкретные условия. Особенно важно учитывать чувствительность сортов к действующим веществам и корректировать дозировку при низких температурах.

Роль внекорневого питания

Осенняя листовая подкормка помогает растениям быстрее адаптироваться, усиливает кущение и повышает массу корней на 15-20%. Это особенно важно в годы с дефицитом влаги, когда корневая система хуже усваивает элементы из почвы. В этот период оптимально вносить азот, калий, фосфор, серу и цинк — элементы, отвечающие за энергию роста и обменные процессы.

"До 15-20% большей корневой массы и более сильной кустистости можно добиться за счет внесения продуктов гуминовых и фульвовых кислот", — подчеркнул директор Huminisz Kft. Иштван Паиш.

Препараты на основе гуминовых и фульвовых кислот не только улучшают питание, но и активируют микрофлору почвы. В сочетании с биостимуляторами они повышают устойчивость растений к перепадам температуры и стрессам.

Биологические и химические решения — вместе

"Внекорневая защита озимых зерновых является сложным физиологическим и точным процессом для растений", — заявил управляющий директор Hed-Land Hungária Kft. Лёринц Балог.

Он объясняет, что современные технологии защиты основаны на взаимодействии трёх направлений: химического контроля, биологических стимуляторов и питания. Такое сочетание помогает снизить нагрузку на растения и уменьшить устойчивость патогенов к фунгицидам.

Фермеры всё чаще выбирают комбинированные схемы: фунгициды против мучнистой росы и септориоза сочетают с микроудобрениями и адъювантами, повышающими прилипание и устойчивость к вымыванию осадками. При этом важно соблюдать совместимость компонентов и контролировать pH раствора.

На что обратить внимание при обработке

  1. Сроки. Работы проводят в начале кущения, до активного развития инфекций.
  2. Температура. Оптимум для большинства биостимуляторов — 10-15 °C.
  3. Стабильность смеси. При совмещении химических и биологических агентов контролируют pH и последовательность добавления.
  4. Погодные условия. Избегают обработок перед дождями и в условиях переувлажнения.

Своевременные профилактические меры позволяют весной стартовать с ровных, здоровых посевов и избежать потерь на ранних стадиях.

Сравнение: подходы к защите

Подход

Преимущества

Недостатки

Профилактическая обработка

Снижает риски, экономит ресурсы, улучшает старт весной

Требует планирования и погодного окна

Реактивная обработка

Быстрая реакция на проблему

Более высокая стоимость и риск фитотоксичности

Советы шаг за шагом

  1. Проведите диагностику почвы и выберите сорта с разной устойчивостью к болезням.
  2. Определите потенциал заражения по остаткам предыдущей культуры.
  3. Составьте карту участка с указанием зон переувлажнения.
  4. Выберите препараты с учётом совместимости и температурного режима.
  5. После обработки проведите оценку состояния листвы через 5-7 дней.

Эти шаги помогут оптимизировать технологию и избежать ошибок при совмещении гербицидов с удобрениями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: одновременное внесение гербицидов и стимуляторов без проверки совместимости.
    Последствие: фитотоксичность и угнетение всходов.
    Альтернатива: использовать кондиционер растений, проверенный на совместимость с гербицидами.
  • Ошибка: поздняя фунгицидная обработка.
    Последствие: поражение листьев и потеря урожайности.
    Альтернатива: обработка в начале кущения при первых признаках влажности.
  • Ошибка: игнорирование дефицита микроэлементов.
    Последствие: слабая корневая система и плохая перезимовка.
    Альтернатива: внекорневое питание с цинком и фосфором в комплексе с гуминовыми кислотами.

А что если осень тёплая и дождливая?

В таких условиях возрастает риск инфекций, особенно мучнистой росы и септориоза. Тогда нужно усилить фунгицидную защиту и использовать адъюванты для устойчивости к вымыванию. Если же осень сухая и холодная — приоритетом становится питание и антистрессовая поддержка. Биостимуляторы с аминокислотами помогают растениям пережить резкие перепады температуры.

Плюсы и минусы осенней внекорневой защиты

Плюсы

Минусы

Повышает зимостойкость и энергию весеннего роста

Требует внимательного расчёта дозировок

Уменьшает риск поражений и вымерзания

Зависит от погодных условий при обработке

Улучшает усвоение питательных веществ

Необходим контроль pH и совместимости

FAQ

Когда проводить внекорневую подкормку озимых?
Оптимально — в фазе 3-5 листьев, когда площадь листа достаточна для усвоения раствора.

Какие препараты лучше выбрать?
Комбинированные: фунгицид + микроудобрение + биостимулятор. Обязательно добавлять адъювант для равномерного распределения.

Можно ли совмещать подкормку и гербицидную обработку?
Да, но только после проверки совместимости и при стабильных температурах без стрессов для растений.

Мифы и правда

  • Миф: внекорневое питание осенью неэффективно.
    Правда: при активной вегетации растения усваивают до 70% внесённых микроэлементов.
  • Миф: достаточно весенних обработок.
    Правда: без осенней профилактики повышается риск ранних инфекций и потери энергии роста.
  • Миф: гуминовые препараты работают только в почве.
    Правда: в виде внекорневых растворов они ускоряют кущение и усиливают обмен веществ.

3 интересных факта

  • Первые опыты по внекорневому питанию в Восточной Европе проводились ещё в 1950-х годах.
  • Современные дроны позволяют равномерно распылять растворы даже на пересечённом рельефе.
  • Комбинация цинка и гуминовых кислот признана одной из самых эффективных форм поддержки молодых растений.

Исторический контекст

Ещё десятилетие назад осенние листовые обработки считались дополнительной мерой. Сегодня же это базовый элемент интенсивных технологий, особенно при возделывании пшеницы и ячменя. Рост интереса к биостимуляторам и микробиологическим препаратам делает эту сферу одной из самых динамичных в агротехнологиях Европы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Минеральные удобрения осенью помогают почве восстановить питательный баланс — Ольга Артемьева сегодня в 1:57
Пора накормить землю перед зимней спячкой: как минеральные удобрения готовят огород к весеннему урожаю

Какие минеральные удобрения стоит вносить осенью и почему именно сейчас важно подкормить почву? Разбираемся, как подготовить грядки к новому урожаю.

Читать полностью » Грызуны портят урожай и запасы — специалисты советуют использовать приманки замедленного действия сегодня в 1:40
Зима ещё не началась, а в подвале уже шуршат — где вы прозевали первую волну грызунов

С приходом холодов грызуны ищут убежище в домах и на участках. Узнайте, как защитить запасы и урожай от мышей и крыс. Эффективные методы борьбы и профилактики.

Читать полностью » Осенью почву удобряют хлебом и сорняками вместо химических составов — Анастасия Коврижных сегодня в 0:57
Черствый батон против усталой земли: почему дачники кладут хлеб в бочки, а не на стол

Узнайте, как сделать натуральное удобрение из хлеба и сорняков, чтобы восстановить плодородие почвы без химии и подготовить участок к будущему урожаю.

Читать полностью » Базилик можно успешно выращивать зимой в горшках и мини-теплицах сегодня в 0:36
Базилик на подоконнике — как лето в декабре: секрет, который спасает от зимней хандры

Узнайте, как вырастить ароматный базилик дома зимой! Советы по освещению, поливу и почве. Создайте свой мини-сад и наслаждайтесь свежей зеленью круглый год, избегая 7 главных ошибок.

Читать полностью » Виктор Шадрин рассказал, как избавиться от кротов на участке за 2–3 дня вчера в 23:38
Яблони гибнут, а виноват не мороз: кто разрушает корни прямо под землёй

Из-за кротов молодые яблони и виноград погибают, а садоводы винят погоду. Опытный садовод Виктор Шадрин рассказывает, как избавиться от вредителей быстро и безопасно.

Читать полностью » Осеннее черенкование кустарников: как получить бесплатные саженцы из обрезанных веток вчера в 22:34
Осенняя обрезка превращается в золото: как сожжённые ветки дать вторую жизнь и саду, и кошельку

Не спешите сжигать ветки после обрезки! Из них можно вырастить десятки новых кустов смородины и жасмина. Делимся проверенным способом черенкования.

Читать полностью » Осенняя подготовка сада и огорода: как улучшить почву и защитить растения от морозов вчера в 21:30
Сделаете это в октябре — весной грядки оживут сами: простая формула богатого урожая

Конец октября — время завершить работы в саду и огороде. Какие задачи стоит выполнить до заморозков, чтобы растения пережили зиму без потерь?

Читать полностью » Основные причины ночного стука в доме: ветер, материалы и техника вчера в 20:26
Дом спит, а кто-то стучит: ночная тишина скрывает больше, чем кажется

Ночной стук в окно или дверь способен напугать кого угодно. Но чаще всего за этим стоят вполне объяснимые физические причины.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Возвращение к бегу после долгого отдыха: рекомендации ортопедов и инструкторов
Наука
Фильмы отражают черты характера и эмоциональные особенности зрителей — Эмили Уолш
Авто и мото
Европейская федерация транспорта: гибриды выбрасывают лишь на 19% меньше CO2
Культура и шоу-бизнес
Редкая карточка Майкла Джордана 1986 года с автографом ушла с молотка за 2,7 млн долларов
Красота и здоровье
Елена Смирнова объяснила, почему долгие перелёты повышают риск образования тромбов
Спорт и фитнес
Домашние комплексы йоги от 5 до 60 минут для всех уровней — мнение инструкторов
Питомцы
Породы собак, которые хорошо переносят одиночество: шарпей, французский бульдог и грейхаунд
Авто и мото
Средний чек на зимние шины в России вырос на 24% до 35 527 рублей — аналитики "Мегамаркета"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet