Календула
Календула
© commons.wikimedia.org by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:08

Осень не конец цветения: эти растения превращают сад в огненный ковер

Как сделать сад красивым осенью: подбор растений для длительного цветения

Осень — это вовсе не конец сезона красоты в саду. Если правильно подобрать растения, двор будет радовать яркими красками до первых заморозков. Тёплые оттенки оранжевого, красного и жёлтого создают атмосферу уюта, а мягкие белые и розовые акценты добавляют изысканности. Всё это делает осенние цветы незаменимыми для ландшафтного дизайна перед домом.

Как выбрать и разместить растения

При выборе цветов важно учитывать их высоту и расположение. Высокие экземпляры лучше смотрятся на заднем плане клумбы или у стены дома, а низкие идеально подходят для бордюров и дорожек. Осенью особенно ценно выбирать растения с перекрывающимися сроками цветения — это позволит сохранить декоративность двора на протяжении всего сезона.

Ещё один важный момент — гармония с цветом фасада дома. Осенние оттенки способны подчеркнуть архитектуру, если подбирать их осознанно. А для тех, кто не хочет тратить много времени на уход, существуют неприхотливые виды, которые прекрасно чувствуют себя даже при минимальном внимании.

Хризантемы — символ осени

Хризантемы давно завоевали звание главного осеннего цветка. Они цветут до самых заморозков и предлагают огромную палитру: от насыщенно-бордовых и медно-оранжевых до золотистых и кремовых. Эти цветы хороши и в монопосадках, и в сочетании с декоративными кустарниками. Их главное достоинство — стойкость и длительное цветение.

Алоэ вера — необычное решение

Хотя алоэ вера больше известно как полезное комнатное растение, в саду его тоже можно использовать. Чаще всего его высаживают как однолетник, покупая готовые экземпляры осенью. Но если посадить алоэ в грунт заранее, оно может прижиться и радовать глаз не один сезон. Главное условие — лёгкая почва и достаточное количество солнца.

Фиалки — нежность и разнообразие

Фиалки (Viola x wittrockiana) прекрасно подходят для осеннего озеленения. Эти компактные растения высотой всего 10-20 см создают яркие ковры из цветов самых разных оттенков: от классического жёлтого и белого до насыщенно-синего и пурпурного. Их можно высаживать вдоль дорожек, у крыльца или в контейнерах. Благодаря устойчивости к прохладе фиалки остаются свежими даже при первых заморозках.

Календула — солнце на клумбе

Календула (Tagetes) — ещё один фаворит осеннего двора. Он цветёт с лета до поздней осени, оставаясь ярким даже при похолодании. Эти цветы неприхотливы, их легко выращивать даже на неидеальной почве. Календула отлично смотрится в бордюрах и массовых посадках, создавая ощущение непрерывного огненного ковра.

Осень может быть такой же яркой, как лето, если в саду есть место для хризантем, фиалок, календулы и даже необычного алоэ вера. Смело комбинируйте многолетники и однолетники, добавляйте декоративные кусты и деревья, и ваш двор станет местом, которому позавидуют соседи.

