Оксалис
Оксалис
© commons.wikimedia.org by Maja Dumat from Deutschland (Germany) is licensed under CC BY 2.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 4:29

Когда сад уходит в спячку, на сцену выходят "осенние актёры" — цветы, которые не боятся холода

Осенью в саду продолжают цвести цикламен, безвременник, нерине и другие луковичные

Когда лето подходит к концу, сад постепенно теряет краски: листья желтеют, растения вянут. Но есть особые луковичные культуры, которые именно в это время выходят на сцену, доказывая, что садовая жизнь не заканчивается с августом. Осеннецветущие растения способны оживить участок яркими красками вплоть до зимы.

Эксперты отмечают: многие садоводы часто забывают о таких луковичных или путают их с весенними видами. Однако именно массовая посадка осенних цветов позволяет вернуть саду энергию и сделать его декоративным до самых холодов.

Цикламен

Садоводы называют цикламен (Cyclamen hederifolium) одним из самых эффектных осенних растений. Его клубни дают пышную листву до весны, а затем впадают в летний покой. Особенно хорошо цикламен смотрится под деревьями, где вносит яркие акценты в момент, когда другие культуры уже увядают.

Оксалис

Оксалис чаще известен как комнатное растение, но некоторые сорта прекрасно цветут в открытом грунте осенью и даже к Рождеству. Среди наиболее привлекательных — Oxalis 'Autumn Pink', Oxalis versicolor с необычной окраской лепестков и Oxalis spiralis aurea "Amber Plum Crazy', выделяющийся каштановыми листьями.

Безвременник

Безвременник осенний (Colchicum) внешне похож на крокус, но относится к другому семейству. Эти цветы появляются без листьев, из-за чего в народе их называют "голыми леди". Colchicum autumnale поражает розовыми тонами, а сорт Colchicum speciosum "Album' - белоснежным цветением.

Альстромерия

Альстромерия — многолетник, который цветет с весны до самой осени. Она устойчива к низким температурам и способна радовать яркими красками долгие годы, если посадить её на солнечном месте.

Нерине

Поздней осенью, когда кажется, что сад окончательно уснул, нерине взрывается яркими красками. Эти луковичные цветут с сентября по ноябрь, чаще всего розовыми оттенками, но встречаются и белые, красные и пурпурные сорта.

Крокосмия

Крокосмия — недооценённая культура, которая украшает сад своими огненными соцветиями с лета до поздней осени. Для осеннего цветения стоит выбирать поздние сорта, например, "Star Of The East' или "Поздний Люцифер", который раскрывается ближе к ноябрю.

