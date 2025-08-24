Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Абелия крупноцветковая
Абелия крупноцветковая
© commons.wikimedia.org by Cun Cun is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 4:14

Осенний сад: 5 растений, которые зацветут до первых морозов — не упустите шанс

Август — время для посадки: 5 растений для цветения в холодные дни

С окончанием лета садоводы неизбежно готовятся к похолоданию и постепенному увяданию любимых растений. Но это вовсе не значит, что сад должен потерять яркость. По словам садового эксперта и автора Мелиссы Куинни (Cabin Master, Великобритания), правильно подобранные растения способны подарить цветение вплоть до первых заморозков. Она выделила пять культур, которые особенно стоит посадить в августе.

Виолы зимнего цветения
Эти яркие оранжево-фиолетовые цветы создают насыщенные акценты в саду и практически не требуют ухода. Эксперт отмечает, что, несмотря на их хрупкий вид, растения удивительно устойчивы. При посадке в августе первые бутоны появляются уже через 2-3 недели, а в регионах с мягкой осенью цветение может продлиться до зимы.

  • Окраска: фиолетовая, оранжевая, белая, синяя, жёлтая, красная
  • Размер: 10-25 см в высоту и ширину

Астры
Хотя садоводы часто отдают предпочтение хризантемам, астры с ромашковидными цветками в фиолетово-розовой гамме способны преобразить осенний участок и привлечь опылителей. Если саженец уже укоренён, цветение начинается через одну-две недели. При выращивании из семян на прорастание уходит до трёх недель, а ещё около полутора месяцев — на формирование бутонов.

  • Окраска: фиолетовая, розовая, голубая, белая
  • Размер: 30 см — 1,8 м в высоту, 30-120 см в ширину

Фуксия
Чтобы насладиться фуксией в осеннем саду, стоит выбирать уже цветущие экземпляры. Как поясняет специалист, растения, выращенные из семян, не зацветают в первый год. Особенно эффектно фуксии смотрятся рядом с зонами отдыха или на террасах: их свисающие бутоны красных, розовых и фиолетовых оттенков украсят сад до конца сезона.

  • Окраска: красная, розовая, белая, фиолетовая
  • Размер: 30-60 см в высоту и ширину

Пенстемоны
Эти неприхотливые многолетники с трубчатыми цветами продолжают цвести до заморозков. При посадке цветущих экземпляров декоративность сохраняется практически без перерыва. Эксперт отмечает, что главным преимуществом пенстемонов является устойчивость к засухе и минимальные требования к уходу.

  • Окраска: фиолетовая, синяя, оранжевая, красная, жёлтая, розовая, белая
  • Размер: от 15 см до 2,4 м в высоту, ширина — 20-50 см

Абелия крупноцветковая (Abelia x grandiflora)
Полувечнозелёный кустарник, который радует не только ароматными цветами белого, розового и персикового оттенков, но и красивой листвой, приобретающей осенью бронзовый оттенок. По словам Куинни, это растение особенно ценно тем, что сочетает длительное цветение и декоративность без лишнего ухода. Если посадить абелию в августе, она будет радовать цветами и яркой листвой до конца октября, а иногда и ноября.

  • Окраска: розовая, персиковая, белая
  • Размер: 1,2-1,8 м

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лучшие растения для каменного сад и растений а в Кемеровской области: какие виды выдержат морозы сегодня в 0:57

Как камень и можжевельник меняют дворы Кемеровской области

Узнайте, как создать идеальный каменный сад в Кузбассе! Мы раскрываем секреты морозостойких растений и важности дренажа для суровых зим региона.

Читать полностью » Подготовка груши к зиме: правильный уход осенью для обильного урожая сегодня в 0:05

Осенний марафон для груши: что нужно успеть сделать до холодов, чтобы дерево ожило весной

Как подготовить грушу к зиме? Эксперт Сергей Смирнов делится советами по сбору урожая, уходу, подкормке и защите от болезней. Узнайте, как обеспечить богатый урожай!

Читать полностью » За сбор краснокнижных грибов в России грозит штраф до 5 тысяч рублей вчера в 23:17

Корзина грибов может стоить свободы: за какие находки дают до 9 лет тюрьмы

Некоторые грибы в российских лесах находятся под охраной закона. За их сбор можно получить не штраф в тысячи, а наказание в миллионы рублей. Рассказываем, как не стать нарушителем.

Читать полностью » Агрономы объяснили, когда убирать картофель, чтобы он не сгнил к зиме вчера в 22:14

Урожай сгниёт к Новому году: главная ошибка при уборке картошки

Чтобы картофель не испортился уже к зиме, важно выбрать правильный день для уборки. Рассказываем, какие признаки показывают, что клубни созрели и готовы к долгому хранению.

Читать полностью » Агрономы объяснили, чем опасен переизбыток удобрений для комнатных и садовых культур вчера в 21:40

Весенняя подкормка превращается в яд: ошибка, которую совершают даже опытные цветоводы

Весна — отличный период для подкормок, но именно сейчас цветоводы чаще всего вредят растениям. Узнайте, какие ошибки в удобрении можно легко избежать и как сделать всё правильно.

Читать полностью » Дизайнер Евгения Ивлиева рассказала, как обновить интерьер дачи без ремонта вчера в 20:37

Дом без ремонта и дорогой мебели: секрет уюта в неожиданных деталях

Как превратить хаотичный дачный интерьер в уютное и стильное пространство без крупных затрат? Советы дизайнера помогут создать атмосферу уюта с помощью простых приёмов.

Читать полностью » Лаванда будет цвести пышнее, если её обрезать правильно вчера в 19:15

Никогда не подрезайте "под ноль": лаванда этого не простит

Лаванда будет цвести пышнее и дольше, если соблюдать простое правило обрезки. Узнайте, когда и как подрезать кусты для здорового роста.

Читать полностью » Осенью садоводы могут нанести решающий удар по сорнякам вчера в 18:17

Ошибка садоводов: осенью дают сорнякам передышку, а потом воюют всё лето

Осень — время нанести сорнякам решающий удар. Узнайте, какие методы помогут избавиться от них навсегда и облегчить работу весной.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Светлана Краснолуцкая о фитофторе: как спасти урожай от грибка
Наука и технологии

Прорыв в изучении углерода: стабилизирован циклический углерод при комнатной температуре
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры назвали пользу турецкого подъема для силы и стабильности тела
Дом

Освещение спальни: правильные решения для здоровья сна
Авто и мото

Porsche, Jaguar и Mercedes: какие ретро-авто появятся на торгах Emil Frey
Красота и здоровье

Терапевт и нутрициолог Нина Эйхельберг рассказала, как подготовить организм к осени
Еда

Приготовление рулета из лаваша с грибной начинкой и сыром
Садоводство

Голая леди вашего сада: советы по ухаживанию за безвременником
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru