Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Душистый горошек
Душистый горошек
© commons.wikimedia.org by Michael Garlick is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:15

Не упустите шанс: когда и какие цветы сажать осенью, чтобы весной любоваться буйством красок

Посадка цветов осенью: советы агронома для пышного цветения

Осень — идеальное время года для посадки многих цветов, которые порадуют своим цветением уже весной. Правильная посадка осенью позволяет растениям хорошо прижиться, получить своеобразную "закалку” холодом и повысить устойчивость к болезням и вредителям.

Для подзимнего посева подходят не все цветы. Главное правило — выбирать холодостойкие сорта, а также растения с коротким вегетационным периодом, которые способны к размножению самосевом.

Посадочный материал нужно заглублять глубже, чем при весеннем посеве, чтобы защитить его от воздействия низких температур и неблагоприятных погодных условий.

Время посадки: климатические особенности и виды цветов

Время посадки зависит от климатических условий местности и вида цветов. Например, за 3-4 недели до наступления заморозков рекомендуется высаживать некоторые луковичные растения, такие как нарциссы, тюльпаны и декоративный лук. Это позволит луковицам укорениться до наступления холодов.

Николай Караман, главный агроном питомника Влада Ковальчука и член Ассоциации Производителей Посадочного Материала (АППМ), отмечает, что для многих цветов осенняя посадка предпочтительна, так как они хорошо приживаются, рано всходят, получают своеобразную "закалку" холодом и устойчивость к болезням, вредителям. Многолетники начинают цвести уже в первый год.

Некачественные семена или саженцы просто не выдерживают зимних холодов. Например, можно обратить внимание на соответствие посевного материала ГОСТ Р 59370-2021, который был разработан Ассоциацией Производителей Посадочного Материала (АППМ).

Многолетники: пересадка и раннее цветение

По словам эксперта, осенью также можно заниматься пересадкой некоторых многолетников, например, люпина, хосты, бруннеры, роз, барвинка. В это же время рекомендуется высаживать некоторые растения с ранним цветением, такие как примулы. При подзимней посадке они начинают цвести уже в мае, радуя глаз своими яркими красками.

На бедных почвах можно сеять гипсофилу, но посадки обязательно нужно дополнительно защитить от холодов, например, накрыв их лапником.

Когда температура воздуха устанавливается в районе 1-2 градусов, можно высаживать семена многолетников и однолетников. По сравнению с весенним посевом, количество семян нужно увеличить примерно вдвое, так как часть растений может не взойти из-за зимних заморозков, что стоит учитывать при посадке. Если весной всходы будут слишком густыми, их прореживают, чтобы дать возможность развиваться сильным растениям.

Субстрат для посадки: выбор оптимальной смеси

Для засыпки семян можно использовать субстрат, состоящий из песка, перегноя и торфа, или же специальную смесь для рассады.

Для защиты подзимних посадок клумбу рекомендуется мульчировать, что поможет сохранить влагу, защитить корни от промерзания и предотвратить рост сорняков.

"Многие луковичные, например, гиацинты, тюльпаны, мускари, можно сажать и в конце осени, но до того, как выпадет первый снег. Луковицы важно защитить от переувлажнения, иначе морозы повредят их. В это же время делят пионы", — объясняет Николай Караман, делясь своими секретами успешной посадки.

Для поздней подзимней посадки лучше выбирать устойчивые, простые в уходе цветы с хорошей приживаемостью, такие как астры, мускари, хризантемы, флоксы.

Из однолетников хорошо подходит космея, которая славится своей неприхотливостью и способностью к размножению самосевом. С наступлением первых заморозков можно сажать календулу, которая также неприхотлива к почве и холодостойка, что делает ее идеальным выбором для осенней посадки.

Декоративные маки рекомендуется сажать при устойчивых холодах, когда верхние слои почвы начинают промерзать, что обеспечивает оптимальные условия для их укоренения.

Интересные факты о цветах:

  • Розы являются самыми популярными цветами в мире.
  • Подсолнухи всегда поворачиваются к солнцу.
  • Некоторые цветы могут жить десятилетиями.
  • Орхидеи — одни из самых разнообразных цветов в мире.

Осень — прекрасное время для посадки цветов, которые порадуют своим цветением уже весной. Соблюдая советы экспертов, вы сможете создать красивый и ухоженный цветник, который будет радовать вас на протяжении всего сезона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как правильно поливать алоэ: три шага к здоровому растению сегодня в 4:43

Три шага для счастья алоэ вера: узнайте, как поливать, чтобы избежать ошибок

Научитесь поливать алоэ вера правильно: три простых шага и секреты ухода, которые помогут избежать переувлажнения и продлить жизнь вашему растению.

Читать полностью » 5 признаков, что базилику нужна помощь: как вернуть ему здоровый вид сегодня в 3:38

Базилик слабеет к концу лета: вот как спасти его от цветения и высоты

Узнайте, как вернуть базилику здоровье и пышность! Разберитесь в причинах его увядания и воспользуйтесь нашими секретами для успешного роста.

Читать полностью » 10 лучших почвопокровных растений для борьбы с размыванием склона сегодня в 2:18

Как борются с размыванием почвы: 10 идеальных растений для крутого склона

Узнайте, как почвопокровные растения могут помочь укрепить склоны вашего сада. Откройте для себя 10 лучших вариантов, которые легко ухаживать и которые радуют глаз.

Читать полностью » Подготовьте грядки к будущему урожаю: 7 эффективных сидератов для августа сегодня в 1:30

Укрепите свои грядки: 7 сидератов августом, которые изменят вашу почву

Август — идеальное время для посева сидератов, способствующих укреплению почвы и повышению её плодородия. Узнайте 7 лучших культур для успешного посева!

Читать полностью » Пергола и живая тень: рекомендации для обустройства двора в Иркутске летом сегодня в 0:24

Иркутский ветер рвёт тенты в клочья: как сделать навес, который не улетит с участка

Узнайте, как создать идеальную зону отдыха в Иркутской области: 7 шагов к комфортной лета, учитывающей местный климат, солнце и насекомых.

Читать полностью » Луковая шелуха, горчица и нашатырь помогут защитить грядки от личинок майского жука вчера в 23:12

Личинки майского жука уничтожают урожай? Вот простой способ избавиться от них без химии

Личинки майского жука могут уничтожить урожай. Как простыми способами — от перекопки до луковой шелухи — спасти грядки и защитить растения.

Читать полностью » В парке Монрепо прошёл первый цветочный обмен с участием горожан и садоводов вчера в 22:08

От герани до лилии мирабель: что меняли и чем делились на первом цветочном обмене Монрепо

Монрепо превратился в ботаническую сказку: как прошёл первый цветочный обмен, кто пришёл и какие растения нашли новых хозяев.

Читать полностью » В парке Монрепо впервые прошёл цветочный обмен с участием садоводов и любителей растений вчера в 21:04

Монрепо утонул в цветах: как фикус с помойки стал звездой праздника

Монрепо превратился в ботаническую сказку: как прошёл первый цветочный обмен, кто пришёл и какие растения нашли новых хозяев.

Читать полностью »

Новости
Еда

Картофель с грибами в сметане: рецепт приготовления в духовке за 40 минут
Садоводство

Укроп больше не будет капризничать: доктор Арефьев раскрыл секрет
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Васильева предупредила о вреде трансжиров для поджелудочной железы
Спорт и фитнес

Какие мышцы работают при приседе и хип-хиндже — объяснение инструктора Томми Страке
Садоводство

Опудривание смородины табачной пылью и золой в конце лета повышает урожайность
Садоводство

5 причин коричневых листьев у комнатных растений и их решение
Спорт и фитнес

Инструктор по йоге Наталия Табило назвала лучшие коврики увеличенного размера
Культура и шоу-бизнес

Busta Rhymes выступит на фестивале "Проекция" в Троицке 31 августа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru