Холод не оправдание: как тренировки на грани комфорта становятся самыми эффективными
Осень часто становится временем, когда привычный ритм тренировок сбивается: дни становятся короче, температура падает, и кажется, что диван зовёт сильнее, чем спортзал. Однако именно в этот период особенно важно поддерживать активность, чтобы не потерять тонус и настроение. О том, как не сойти с дистанции и сохранить мотивацию к занятиям спортом, рассказала врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.
"Можно продолжать заниматься спортом на улице, выбирая для этого более комфортное время дня и подходящую одежду для защиты от холода и дождя. Кроме того, можно обратить внимание на занятия в помещениях", — заявила психотерапевт Ирина Крашкина.
Почему осенью снижается мотивация
Короткий день, нехватка солнца и переизбыток дел после отпуска — главные причины осенней апатии. Организм реагирует на сокращение светового дня снижением выработки серотонина, а вместе с ним уходит и привычная энергия. Даже у активных людей появляются отговорки: "слишком холодно", "слишком темно", "начну с понедельника".
Физиологи отмечают, что именно в переходный сезон важно сохранить привычку к движению. Умеренная активность помогает поддерживать иммунитет, ускоряет обмен веществ и уменьшает сезонные перепады настроения.
Как подстроить тренировки под погоду
Осенняя погода не повод отказываться от спорта. Напротив, она может стать стимулом для обновления программы и поиска новых форм активности.
1. Подбирайте правильную экипировку
Современная термоодежда, непромокаемые кроссовки и лёгкие куртки из дышащих тканей позволяют тренироваться даже при +5 °C и мороси. Если выбрать подходящий слой одежды, организм не будет переохлаждаться, а тренировки принесут удовольствие.
2. Переносите тренировки на день
Лучше заниматься на улице днём, когда светло и относительно тепло. Даже 30 минут на свежем воздухе днём помогут улучшить настроение благодаря естественному свету.
3. Используйте альтернативы
Если пробежки под дождём не вдохновляют — замените их йогой, пилатесом или растяжкой дома. Подойдут и короткие видео-тренировки в приложениях Nike Training Club, Fitify, Keep или YouTube-курсы от российских тренеров.
Советы шаг за шагом
-
Составьте новый тренировочный план на месяц и запишите цели.
-
Разделите задачи на маленькие шаги — например, "заниматься три раза в неделю по 20 минут".
-
Найдите напарника — совместные тренировки повышают дисциплину.
-
Отмечайте прогресс: календарь с галочками отлично мотивирует.
-
Награждайте себя за регулярность — новый термокофр, спортивные наушники или массаж.
Ошибки → Последствия → Альтернатива
• Ошибка: пытаться сохранять летний график.
Последствие: быстрое переутомление и потеря интереса.
Альтернатива: уменьшить нагрузку, добавить больше растяжки и разминки.
• Ошибка: игнорировать погодные условия.
Последствие: простуда, травмы от скользких поверхностей.
Альтернатива: заниматься в помещении или использовать подходящую экипировку.
• Ошибка: ставить абстрактные цели ("хочу быть в форме").
Последствие: отсутствие конкретного результата.
Альтернатива: планировать измеримые задачи — например, "сделать 30 тренировок за ноябрь".
А что если совсем нет сил?
Если организм просит отдыха — не вините себя. Иногда снижение активности — сигнал о нехватке сна, витаминов или переутомлении. Достаточно сделать шаг назад, выспаться, добавить в рацион больше белка и сезонных овощей, а затем постепенно вернуться к занятиям. Главное — не прекращать движение полностью.
Плюсы и минусы осенних тренировок
|Плюсы
|Минусы
|Свежий воздух и закаливание
|Переменчивая погода
|Возможность укрепить иммунитет
|Риск простуды
|Меньше людей в парках и залах
|Меньше солнечного света
|Новые виды активности и цели
|Падение мотивации без поддержки
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какую одежду выбрать для бега осенью?
Многослойную: термобельё, лёгкую куртку, перчатки и головной убор. Так можно регулировать температуру тела.
Можно ли тренироваться утром?
Да, но лучше выбрать светлое время суток — утренние часы после рассвета или день. Темнота снижает уровень бодрости.
Что делать, если нет зала поблизости?
Используйте коврик, бутылки с водой и онлайн-уроки. Домашние тренировки ничуть не уступают фитнес-центру.
Как вернуть желание заниматься спортом?
Меняйте виды активности, слушайте музыку, вводите игровые элементы — например, счёт шагов или челлендж.
Нужно ли делать разминку в помещении?
Обязательно: разминка разогревает мышцы, снижает риск травм и помогает включиться в процесс.
Мифы и правда о мотивации
• Миф: если пропустил неделю, всё пропало.
Правда: привычка формируется месяцами — пара пропусков не критична. Главное — вернуться к графику.
• Миф: спорт осенью бесполезен без солнца.
Правда: физическая активность сама по себе повышает уровень эндорфинов и серотонина.
• Миф: тренировки в дождь опасны.
Правда: при правильной экипировке и умеренной нагрузке они безопасны и даже закаливают.
3 интересных факта
-
Осенние пробежки сжигают на 10-15% больше калорий — организм тратит энергию на обогрев.
-
Люди, которые тренируются при естественном свете, реже страдают сезонной депрессией.
-
Даже короткая прогулка после обеда снижает уровень стресса и улучшает концентрацию.
Исторический контекст
Идея адаптировать тренировки под сезон не нова. Ещё в XIX веке шведский физиолог Пер Хенрик Линг рекомендовал гимнастику на свежем воздухе в любую погоду. В СССР эту традицию продолжили утренними зарядками и массовыми забегами осенью. Сегодня подход изменился: вместо единых норм — индивидуальные программы, учитывающие биоритмы и погодные колебания.
"Мотивацию заниматься спортом поможет сохранить обновление тренировочного плана и внедрение новых видов активности", — добавила Ирина Крашкина.
