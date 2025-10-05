Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Виноградник
Виноградник
© Own work by Sanjay Acharya is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:18

Пока лоза "спит", корни работают — вот секрет осенней подкормки, о котором забывают

Агроном Ковалёв назвал оптимальные сроки и состав осенней подкормки виноградников

Осенний уход за виноградником — это не просто завершение сезона, а подготовка к следующему. Период после сбора урожая — ключевой для здоровья лозы. Именно сейчас закладываются основы будущего плодоношения. Чтобы понять, когда вносить удобрения и как сделать это правильно, стоит рассмотреть физиологию растения и особенности почвы.

Почему осенние удобрения так важны

Осенью виноградная лоза постепенно "засыпает": сокодвижение замедляется, листья желтеют и опадают, но корневая система остаётся активной. В этот момент растения накапливают питательные вещества, которые помогут пережить зиму и начать весенний рост с запасом сил.
Если пропустить этот этап, весной лоза проснётся ослабленной — с тонкими побегами, мелкими листьями и низкой урожайностью. Кроме того, нехватка питания делает её уязвимой к морозам и грибковым болезням.

Какие элементы нужны лозе

Для винограда важен баланс трёх основных макроэлементов:

Фосфор - укрепляет корневую систему и повышает устойчивость к холоду.
Калий - отвечает за накопление сахаров в ягодах и помогает побегам вызревать.
Азот - стимулирует рост, но осенью применять его нужно минимально, чтобы не вызвать позднее развитие побегов.

Дополнительно полезны микроэлементы — магний, бор и цинк. Они поддерживают фотосинтез, оплодотворение и формирование будущих завязей.

Когда вносить удобрения осенью

Оптимальное время — после сбора урожая, но до наступления устойчивых заморозков. Обычно это период с конца сентября до середины ноября.
Главное условие — листья должны начать опадать, а побеги полностью вызреть. Тогда питательные вещества из удобрений направляются прямо к корням, где и формируются запасы на зиму.

"Лучшее окно для осеннего удобрения — момент, когда лоза ещё дышит, но уже не растёт", — пояснил агроном-виноградарь Андрей Ковалёв.

Если внести удобрение слишком рано — часть питательных веществ вымоется дождями. Слишком поздно — корни уже не смогут усвоить питание из-за холодной почвы.

Способы внесения удобрений

  1. Вокруг штамба. Сделайте неглубокие канавки на расстоянии 30-40 см от ствола и внесите удобрение туда. Затем засыпьте землёй и полейте.

  2. Механизированное внесение. В крупных хозяйствах используют разбрасыватели для равномерного распределения гранул.

  3. Органические удобрения. Перепревший навоз или компост улучшают структуру почвы и повышают содержание гумуса.

  4. Комбинированная схема. Наиболее эффективна смесь органики и минеральных веществ — питание поступает медленно, но стабильно.

Тип удобрения Преимущества Недостатки Применение
Органическое (навоз, компост) Улучшает структуру почвы Медленно действует Раз в 2-3 года
Минеральное (фосфорно-калийное) Быстро усваивается Может вымываться Ежегодно после сбора урожая
Комбинированное Сбалансированный эффект Требует дозировки Осенью и весной

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: внести удобрение слишком рано.
Последствие: питательные вещества теряются.
Альтернатива: подождать, пока листья начнут желтеть.

Ошибка: использовать азот в больших дозах.
Последствие: рост побегов, не готовых к зиме.
Альтернатива: ограничиться фосфором и калием.

Ошибка: не проводить полив после внесения.
Последствие: питательные вещества не достигают корней.
Альтернатива: обязательно полить участок после подкормки.

Отношение между осенней и весенней подкормкой

Осень — время "закладки базы". Весной лоза получает азот для пробуждения и активного роста, а осенью — фосфор и калий для восстановления после плодоношения.
Такая чередуемость позволяет растению входить в зиму подготовленным и встречать весну без стресса.

А что если осеннюю подкормку пропустить?

В следующем году виноград может дать меньше гроздей, а ягоды — стать мелкими и менее сладкими. К тому же корневая система ослабевает, и растение хуже переносит морозы. В долгосрочной перспективе это приводит к истощению почвы и снижению жизнеспособности лозы.

Практические советы

  1. Делайте анализ почвы раз в 2-3 года — он покажет, чего не хватает.

  2. Распределяйте удобрение равномерно, не сыпьте под самый ствол.

  3. Используйте компост или перегной вместе с минеральными удобрениями — это укрепляет почвенный микробиом.

  4. После подкормки сделайте рыхление и влагозарядковый полив.

  5. Избегайте переудобрения — излишки солей вредны для корней.

Осенняя подкормка Плюсы Минусы
Фосфорно-калийное удобрение Повышает зимостойкость и урожай Требует точного времени внесения
Органика Улучшает структуру почвы Эффект проявляется не сразу
Комплексное внесение Сбалансированный результат Более трудоёмкий процесс

FAQ

1. Можно ли вносить удобрения после первых заморозков?
Нежелательно. Корни уже неактивны, и питание не усвоится.

2. Подойдёт ли древесная зола как удобрение?
Да, зола богата калием и фосфором. Её можно добавлять в почву в сухом виде или в настое.

3. Нужно ли удобрять молодой виноградник?
Да, но малыми дозами. Первые два года достаточно органики и немного калийно-фосфорных смесей.

Мифы и правда

Миф: осенью лоза уже "спит", значит, удобрения бесполезны.
Правда: корни активны до промерзания почвы и продолжают усваивать элементы.

Миф: навоз можно вносить в любом количестве.
Правда: переизбыток азота задерживает вызревание побегов.

Миф: подкормка нужна только плодоносящим растениям.
Правда: молодые лозы тоже нуждаются в фосфоре и калии для укрепления корней.

3 интересных факта

  1. Осеннее внесение калия повышает устойчивость винограда к засухе следующего года.

  2. Фосфор стимулирует образование зимующих почек, от которых зависит урожай будущего сезона.

  3. Органические удобрения действуют до трёх лет, поддерживая микрофлору почвы.

Исторический контекст

Практика осеннего удобрения известна ещё с античных времён. Римские виноградари закапывали в почву золу и компост, чтобы "накормить землю перед сном". Современные агрономы лишь уточнили дозировки и оптимальные сроки, сохранив суть той же традиции.

Осеннее удобрение виноградников — это инвестиция в будущее урожая. Проведённое вовремя и грамотно, оно помогает лозе перезимовать без потерь и встретить весну с силой, готовой к новому плодоношению.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Компост из растительных отходов улучшает структуру почвы и повышает урожайность — советы агрономов сегодня в 15:06
Пахнет не успехом: как неправильный компост может отпугнуть даже соседей

Компост — не просто куча отходов, а живой организм, который при правильном уходе превращается в удобрение. Рассказываем, что нельзя класть и как ускорить процесс.

Читать полностью » Кабачки теряют завязи из-за резких перепадов температуры — агрономы советуют укрывать грядки агроволокном сегодня в 14:49
Вода — друг, который предаёт: как из-за полива кабачки превращаются в мягкую жижу

Почему кабачки начинают гнить прямо на грядке и как это остановить? Разбираем причины — от сырости и болезней до ошибок в поливе и посадке.

Читать полностью » Специалисты напомнили: из-за глинистой почвы в Самарской области осенью нужно проверять дренаж и водоотвод сегодня в 14:27
Осень всё спишет? Шесть ошибок, которые превращают дачу в болото и пустырь

Самарские садоводы осенью часто совершают одни и те же ошибки — из-за которых весной участок превращается в унылое зрелище. Как их избежать — в нашем материале.

Читать полностью » Специалисты по растениеводству подтвердили, что утренний полив снижает риск грибковых заболеваний сегодня в 13:49
Полил — и убил урожай: главная ошибка, из-за которой растения страдают от «жажды»

Даже самый богатый урожай можно потерять из-за неправильного полива. Когда, чем и как поливать грядки, чтобы растения были благодарны?

Читать полностью » В октябре в Калужской области рекомендовано обработать садовую мебель антисептиком и убрать в сухое помещение сегодня в 13:02
Один октябрьский промах — и весной мебель не узнаете: как калужане теряют шезлонги из-за сырости

Октябрь в Калужской области — пора не только убирать урожай, но и спасать садовую мебель от зимы. Один пропущенный шаг — и весной вы можете остаться без любимого шезлонга.

Читать полностью » Учёные подтвердили, что бобовые и мята улучшают урожай капусты и защищают от вредителей сегодня в 12:49
Тихая катастрофа на огороде: посадили не тех соседей — и капуста сгнила на глазах

Правильное соседство помогает капусте расти быстрее, быть вкуснее и не болеть. Узнайте, какие растения станут её лучшими друзьями на грядке.

Читать полностью » Подзимний лук даёт урожай на 2–3 недели раньше весеннего: данные наблюдений сегодня в 12:44
Вы сами отправляете лук в стрелку: главная ошибка осенней посадки, о которой молчат

Если осенью посадить лук неправильно, весной вместо репки вырастут стрелы. Разбираем главный секрет, почему это происходит, и как избежать потери половины урожая.

Читать полностью » Горох требует обработки биологическими средствами в период массового цветения растений сегодня в 11:49
Не копай врага — он уже в бобах: главная ошибка при выращивании гороха, из-за которой всё пропадает

Гороховая зерновка — невидимый враг сладких стручков. Узнайте, когда и чем обрабатывать грядку, чтобы собрать чистый и здоровый урожай.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Ветеринар Соколова объяснила, почему нельзя стричь усы собакам
Садоводство
Эксперты предупредили: высокая влажность и тепло вызывают гниение клубней
Авто и мото
Toyota Yaris Cross впервые появилась в России через параллельный импорт
Спорт и фитнес
Утренняя разминка без оборудования: скрутки, дельфин и скорпион для всего тела
Наука
Зелёный чай защищает мышцы и улучшает чувствительность к инсулину
Красота и здоровье
Исследователи указали: эффект магниевых лосьонов связан с массажем, а не с минералом
Еда
Замачивание орехов снижает содержание фитиновой кислоты и облегчает усвоение минералов
Наука
Площадь крупнейшего айсберга планеты сократилась до 1423 км²
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet