Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Росток в засоленной почве
Росток в засоленной почве
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 9:15

Осенняя "подкормка выживания": чем в Пензе спасают деревья от морозов

Осенняя подкормка растений в Пензенской области: агрономы рекомендуют фосфор и калий

Осенью в Пензенской области (лесостепь с преобладанием чернозёмов и серых лесных почв) основную ставку делают на фосфор и калий, органику под перекопку, известкование кислых участков и посев сидератов (горчица, рожь). Азотные подкормки в это время сводят к минимуму.

Почему осенью это особенно важно у нас

Регион находится на стыке лесной и степной зон, с континентальным климатом (Кёппен Dfb): зима длительная, осадки распределены относительно равномерно, поэтому корни продолжают работать до устойчивых холодов — это "окно" для P-K подкормок и восстановления почвы.

Что вносить в первую очередь

  • Фосфор и калий. Осенью растениям обычно не хватает именно этих элементов: они повышают зимостойкость, помогают вызреванию древесины и закладке почек. Готовые "осенние" комплексы отличаются минимальным азотом.
  • Органика (перегной/компост). Осеннее внесение даёт времени на разложение и включение в гумус — это повышает долгосрочное плодородие.
  • Зола. Источник калия, кальция и частично фосфора, при этом без азота; полезна для раскисления и как мягкая "калийная" осенняя добавка.

Когда и как (по месяцам)

Сентябрь:

  • Подкормите плодовые и ягодные фосфорно-калийным составом под приствольный круг с заделкой в почву. На лёгких почвах дозы обычно выше, чем на тяжёлых.
  • Разложите компост/перегной под перекопку.
  • Сидераты: посейте белую горчицу до начала октября, чтобы успела окрепнуть до морозов. Для ржи оптимален период с середины августа до последней декады сентября.

Октябрь:

  • Проведите известкование кислых участков (по результатам pH-теста). Рабочие нормы зависят от кислотности и механического состава: ориентировочно 300-900 г/м² (доломитовая мука/известняк). Не сочетайте в одно время с минеральными удобрениями и не переизвесткуйте культуры, чувствительные к избытку кальция (например, груша, картофель, томаты).
  • Внесите золу под перекопку или в виде раствора, соблюдая умеренность.

Ноябрь (до устойчивого промерзания):

  • Мульчируйте приствольные круги компостом, перегноем или перепревшими листьями — это сохранит влагу и защитит корни. (Логика приёма опирается на осеннее органическое улучшение почв.)

Чего лучше избегать осенью

  • Азот. В конце сезона он стимулирует рост зелёной массы, которая не успеет вызреть и подмерзнет. Поэтому "осенние" смеси либо без азота, либо с его минимумом.

Региональная специфика: на что смотреть в Пензенской области

  • Тип почв. В области преобладают чернозёмы и серые лесные почвы. На тяжёлых суглинках P-K и органика заделываются глубже; на лёгких песчаных — дозы чаще чуть выше, а внесение — регулярнее.
  • Сезонность. По многолетним данным осень быстро "закрывается": надежнее успеть с сидератами до конца сентября и с основными заделками — до стабильных холодов.

Короткий чек-лист для дачника из Пензенской области

  1. Уберите грядки, разнесите компост (3-5 кг/м²) и заройте на штык лопаты.
  2. Дайте фосфор-калий (по инструкции к "осеннему" удобрению) под перекопку.
  3. На кислых участках — доломитовая мука/известняк осенью (300-900 г/м², по pH), не вместе с минеральными.
  4. Зола — по горсти-двум на лунку или 100-150 г/м² под перекопку/в раствор.
  5. Посейте сидераты: горчица до начала октября, озимая рожь - до конца сентября; весной срежьте и заделайте в почву.

Подбирайте точные дозы по инструкции и состоянию почвы; раз в 2-3 года делайте анализ кислотности — так известкование и "осенние" подкормки в Пензенской области будут работать максимально эффективно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Альтернатива севообороту: что делать, если мало места – хитрости опытных садоводов сегодня в 10:12

Тайное оружие агрономов: что делать, если нет места для севооборота в саду – хитрый способ

Узнайте, почему нельзя сажать яблоню на место старой яблони и как грамотный севооборот влияет на урожай. Экспертные советы и альтернативные методы для богатого сада.

Читать полностью » Борьба с почковым клещом на смородине в сентябре сохраняет до 40% урожая сегодня в 10:10

Две недели сентября решают судьбу урожая: садоводы теряют до половины ягод смородины

Сентябрь решает судьбу урожая смородины: всего две недели, чтобы уничтожить главного вредителя и сохранить будущие ягоды.

Читать полностью » Груша и ее враги: топ-3 растений, которых нужно избегать в саду сегодня в 9:59

Плохие парни в саду: 3 растения, которые медленно убивают вашу грушу

Узнайте, какие растения категорически нельзя сажать рядом с грушей, чтобы не лишиться урожая. 3 дерева дружбы для груши. +25% к урожайности, если знать эти секреты!

Читать полностью » Фрэнк Кларк: гибискус продолжает цвести дольше при регулярном удалении увядших цветов сегодня в 6:50

Хотите море бутонов? Гибискус требует только солнца и одного движения рукой

Узнайте, как продлить цветение гибискуса с помощью простых правил: удаляйте увядшие цветы, поддерживайте правильные условия и защищайте растения от вредителей.

Читать полностью » Этот цветочный щит спасет вашу грушу: забудьте о болезнях без химии – попробуйте этот метод сегодня в 5:58

Вредители в ужасе покинут ваш сад: эти цветы - ваш секретный союзник в борьбе за урожай груши

Раскрываем секрет защиты груши от болезней и вредителей с помощью цветов-компаньонов: бархатцы, настурция, календула и другие.

Читать полностью » Кротон и колеус признаны одними из самых декоративных растений для осеннего сада сегодня в 5:44

Осенние фавориты для лентяев: посадил — и красота до заморозков

Откройте для себя 10 удивительных растений, которые сделают ваш осенний сад ярким и привлекательным. Эти культуры не только красивы, но и неприхотливы в уходе!

Читать полностью » Доцент Университета штата Мэн: древесный уголь улучшает аэрацию и водоудерживающую способность грунта сегодня в 4:41

Чёрное золото для грядок: как уголь меняет почву и растения

Древесный уголь — это более чем просто топливо: узнайте, как биоуголь и кусковой уголь меняют почву и спешат на помощь растениям в нашем новом материале.

Читать полностью » Как определить зрелость тыквы: советы для сочного и сладкого урожая – проверьте прямо сейчас сегодня в 4:31

Хитрая примета опытных огородников: как определить зрелость тыквы по одному взгляду – урожай будет огромным

Узнайте, как определить зрелость тыквы для долгого хранения и насыщенного вкуса. Простые тесты и признаки, чтобы собрать урожай вовремя. Секреты опытных садоводов!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Терапевт Чернышова: физическая активность и контроль сахара помогают избежать диабета
Питомцы

Учёные: собаки распознают эмоции человека по запаху, голосу и жестам
Садоводство

Биопрепараты против химии: когда и как применять для максимальной защиты винограда
Авто и мото

Renault Duster и Volkswagen Tiguan вошли в топ-3 подержанных SUV — "Автостат"
Еда

Советский торт Кудрявый мальчик готовится из сметаны, муки и какао по стандартному рецепту
Авто и мото

Porsche представила прототип Cayenne Electric с беспроводной зарядкой в Мюнхене
Красота и здоровье

Омега-3 и оливковое масло: как питание влияет на уровень липидов в крови
Дом

Домашний зелёный уголок: как организовать растения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet