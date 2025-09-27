Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована вчера в 23:28

Не лень, а саботаж от природы: кто крадёт мотивацию и как её вернуть

Эксперт: даже 15 минут прогулки днём снижают усталость и улучшают настроение

С наступлением осени многие начинают жаловаться на упадок сил, снижение мотивации и трудности даже с привычными делами. Врач-диетолог, эксперт по здоровью кишечника Меган Росси рассказала, что именно стоит за этим явлением и какие шаги помогут вернуть энергию.

"Это может привести к тому, что хороших противовоспалительных микробов станет меньше, пищеварение ухудшится и запас энергии истощится", — заявила врач-диетолог Меган Росси.

По её словам, главная причина осенней усталости — сокращение светового дня. Дефицит естественного освещения влияет на выработку серотонина и мелатонина, что напрямую отражается на уровне энергии. Но влияние оказывается комплексным: меняются и циркадные ритмы, и микробиом кишечника.

Основные факторы осенней усталости

  1. Короткий световой день - меньше солнца, меньше серотонина.

  2. Сдвиг циркадных ритмов - сбивается режим сна и бодрствования.

  3. Изменение микробиома кишечника - снижается количество противовоспалительных бактерий.

  4. Недостаток сна - хроническая усталость усугубляется.

  5. Малоподвижный образ жизни - меньше активности, больше вялости.

  6. Избыток быстрых углеводов - резкие скачки сахара приводят к падению энергии.

Сравнение факторов и их влияния

Фактор Как влияет Последствия
Недостаток света Снижение серотонина и мелатонина Усталость, апатия
Сбившиеся ритмы Нарушение сна Сонливость днём
Изменение микробиома Уменьшение полезных бактерий Снижение энергии, слабое пищеварение
Недосып Недовосстановление организма Хроническая усталость
Малоподвижность Замедление обмена веществ Потеря тонуса
Избыток углеводов Колебания сахара в крови Упадок сил

Советы шаг за шагом

  1. Проводите больше времени на улице днём, даже если пасмурно.

  2. Добавьте в рацион продукты с витамином D (рыба, яйца, печень трески) и магнием (орехи, шпинат, бобовые).

  3. Следите за сном — ложитесь и вставайте в одно и то же время.

  4. Уменьшите количество сладостей и выпечки, замените их на цельнозерновые продукты и фрукты.

  5. Включите в день хотя бы 30 минут движения: прогулки, йога, лёгкая гимнастика.

  6. Пейте достаточно воды — обезвоживание усиливает чувство усталости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ложиться спать поздно, думая "высплюсь на выходных".
    → Последствие: хронический сбой ритмов.
    → Альтернатива: регулярный режим сна.

  • Ошибка: заедать усталость сладостями.
    → Последствие: резкое падение энергии.
    → Альтернатива: орехи, сухофрукты, фрукты.

  • Ошибка: проводить весь день в помещении.
    → Последствие: дефицит света и витамина D.
    → Альтернатива: ежедневные прогулки в светлое время.

А что если…

Если даже при соблюдении всех рекомендаций усталость сохраняется больше месяца, это может быть признаком дефицита витаминов, анемии или других скрытых заболеваний. В таком случае стоит пройти обследование и сдать анализы.

Плюсы и минусы борьбы с усталостью через образ жизни

Плюсы Минусы
Естественные методы, без лекарств Требует дисциплины
Подходит всем возрастам Эффект проявляется постепенно
Улучшает общее здоровье Не всегда достаточно при серьёзных болезнях
Доступно каждому Нужно менять привычки

FAQ

Почему именно осенью ощущается упадок сил?
Из-за сокращения светового дня, изменения ритмов и снижения активности.

Какие продукты лучше включить в рацион?
Рыбу, зелень, орехи, бобовые, яйца — источники витамина D и магния.

Помогают ли витаминные комплексы?
Да, если есть подтверждённый дефицит, но назначать их должен врач.

Что лучше для энергии — кофе или прогулка?
Кофе даёт кратковременный эффект, прогулка на свежем воздухе работает дольше и полезнее.

Мифы и правда

  • Миф: осенняя усталость — просто лень.
    Правда: она связана с биологическими процессами.

  • Миф: чем больше спишь, тем бодрее будешь.
    Правда: избыток сна может усилить апатию.

  • Миф: сладости быстро поднимут энергию.
    Правда: они дают краткий всплеск, после которого наступает упадок.

Три интересных факта

• Кишечный микробиом меняется в зависимости от сезона и количества света.
• Витамин D называют "солнечным", так как он синтезируется в коже под действием ультрафиолета.
• Даже 15 минут прогулки днём могут улучшить настроение и снизить усталость.

Исторический контекст

  • В древности осеннюю усталость связывали с "упадком жизненной энергии" и лечили согревающими травяными настоями.

  • В XIX веке врачи впервые заметили сезонную связь между сокращением светового дня и снижением активности.

  • В XX веке появился термин "сезонное аффективное расстройство", которое изучают до сих пор.

