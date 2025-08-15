Хотите восхищённых взглядов осенью? Эти юбки до пят творят чудеса с фигурой

Конец лета — идеальное время, чтобы обновить гардероб и подготовиться к прохладным дням. Модные тенденции этого сезона обещают не только стильные, но и практичные решения, которые помогут скорректировать фигуру, создать комфортные образы и при этом сохранить индивидуальность.

Бохо-юбки и платья макси

Стиль бохо, зародившийся в 70-х, снова на пике популярности. Его визитная карточка — длинные юбки до пят. В этом сезоне в моде будут модели с элементами этники, винтажа, колониального и цыганского стилей, а также вариации с милитари-акцентами.

"Осенью шерстяная юбка бохо добавит прогулке по парку особого очарования и защитит от холода. Такой фасон подойдёт для любого случая — от повседневного выхода до вечернего мероприятия", — говорит стилист Айгерим Токсеитова.

Не уступят юбкам и их "родственницы" — макси-платья. Они универсальны, подходят для всех сезонов и в этом году займут особое место в гардеробе. Главное — выбрать длину, которая не мешает в движении.

Замшевые куртки и многослойность

Замша остаётся вне времени: куртки-косухи и модели в стиле вестерн этой осенью будут особенно востребованы. Они идеально сочетаются с юбками бохо, добавляя образу харизмы.

Другой яркий тренд — многослойность. Секрет стиля прост: несколько вещей, надетых друг на друга так, чтобы каждый слой был виден.

"Не нужны сложные фасоны. Достаточно выделить верхний, средний и нижний слой и грамотно их сочетать. Это подходит любому типу фигуры", — подчёркивает дизайнер.

Трикотаж

Трикотаж этой осенью вновь в фаворе. Кардиганы, свитера и платья из мягкого полотна защищают от ветра и создают уютный образ.

"Трикотажные платья легко адаптировать под вечерний выход, если дополнить их аксессуарами. Кардиганы и свитера универсальны — их можно носить в офис, на встречу с друзьями или прогулку", — отмечает стилист.

Виноградный цвет — оттенок сезона

Глубокий виноградный оттенок стал одним из ключевых цветов 2025 года. Он делает образ элегантным, особенно в сочетании с чёрным, серым, молочным или белым. Такой акцент подойдёт как для повседневных, так и для вечерних комплектов.