Полка для обуви
Полка для обуви
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:37

Тайные материалы осени 2025: почему обувь станет вашей главной инвестицией?

Осень 2025 года обещает быть не только дождливой, но и модно насыщенной: дизайнеры пересматривают устоявшиеся представления о базовой обуви. Как сообщают эксперты Marie Claire, в центре внимания — выразительные фактуры, эклектика в деталях и возвращение знаковых моделей прошлых лет.

По словам стилиста Юлии Железновой, этой осенью обувь занимает центральное место в капсульных гардеробах. Несмотря на отсутствие кардинально новых решений, дизайнеры делают ставку на материалы и детали, которые визуально освежают привычные формы.

Среди главных трендов сезона:

  • Змеиный принт уверенно вытесняет леопардовую расцветку, становясь новой нейтральной базой. Он используется и в сапогах, и в классических лодочках.
  • Ботфорты вновь признаны универсальной инвестицией — чем выше голенище, тем актуальнее модель.
  • Металлизированные элементы, включая шипы, молнии и цепи, теперь выступают в роли обувных аксессуаров.
  • Бархат и трикотаж в обуви добавляют образу уют и мягкость.
  • Меховые вставки требуют минималистичного подхода в остальной одежде, чтобы избежать перегрузки.
  • Обувь-чулки, а также модели с открытым носком или пяткой станут идеальным выбором для теплых осенних дней.
  • Бохо-элементы в виде бахромы и шнуровки подойдут тем, кто стремится подчеркнуть индивидуальность.

Погодные условия этой осени обещают быть нестабильными — синоптики ожидают чередование дождей и потеплений. В таких обстоятельствах, подчёркивает Железнова, обувь должна быть одновременно практичной и визуально выразительной. При этом универсальность выходит на первый план: одна пара должна легко вписываться в разные образы и сценарии носки.

Особое внимание уделяется долговечности. Согласно экспертам, в моде обувь, способная прослужить несколько сезонов. Например, ботфорты, особенно модели с гармошкой, легко сочетаются с миди-юбками и пальто. Металлические элементы дают возможность комбинировать обувь с аксессуарами, а нейтральные оттенки змеиных принтов упрощают создание стильной капсулы.

Однако модные новинки не обойдутся дёшево. Цены на трендовую обувь растут — и дело не только в дизайне. Требования к качеству материалов, удобству и функциональности становятся всё выше. Средняя стоимость пары может достигать от 15 000 до 25 000 рублей, особенно если речь идёт о моделях с натуральной кожей, мехом или ручной отделкой.

Стилист подчёркивает, что в этом сезоне мода наконец перестаёт противопоставлять комфорт и красоту. Змеиный принт, ранее считавшийся дерзким, теперь воспринимается как элегантная классика, а высокие ботфорты уверенно занимают своё место в повседневном гардеробе.

Шеф-повар раскрыл секрет: рецепт компота для укрепления иммунитета осенью сегодня в 11:40

Осенний напиток-спасатель: просто, вкусно и полезно — рецепт от шеф-повара

Известный шеф-повар Александр Белькович поделился рецептом вкусного и полезного напитка, который станет вашим лучшим помощником в сезон простуд! Узнайте секретный рецепт, содержащий цитрусовые, фейхоа и душицу, который укрепит ваш иммунитет. Готовится всего за 15 минут, этот напиток идеально подходит для осени! Восполните дефицит витаминов, защитите себя и свою семью.

Читать полностью » Болезнь Альцгеймера: как изменения в мозге происходят за 15–20 лет до появления сегодня в 11:17

Болезнь Альцгеймера: как распознать её задолго до потери памяти

Болезнь Альцгеймера можно предотвратить, если начать заботиться о своем здоровье заранее. Узнайте, какие факторы риска существуют и как распознать первые признаки заболевания.

Читать полностью » Орехи против деменции: испанское исследование раскрывает секрет сегодня в 10:40

Секрет долголетия: диетолог раскрыла дозировку орехов против деменции

Испанские ученые доказали, что употребление орехов снижает риск развития деменции. Диетолог Ирина Писарева раскрывает секреты выбора и употребления орехов для максимальной пользы. Узнайте, сколько орехов нужно съедать в день для профилактики и почему важно отказаться от соленых и жареных орехов. Подробности в нашем материале!

Читать полностью » Как распознать синдром Плюшкина: причины накопления хлама и способы лечения, по мнению врача Арслановой сегодня в 10:14

Синдром Плюшкина: как отличить психическое расстройство от обычной бережливости

Как отличить синдром Плюшкина от обычной бережливости? Узнайте, какие признаки этого расстройства могут скрываться в повседневной жизни и как помочь человеку.

Читать полностью » Диетолог раскрыл секрет полезных пельменей: выбор мяса и способ приготовления сегодня в 9:40

Пельмени полезнее, чем вы думаете: раскрываем неожиданные факты от диетолога

Врач-диетолог Михаил Гинзбург делится секретами, как превратить пельмени в полезное блюдо. Узнайте, какое мясо выбрать, какой способ приготовления предпочтительнее, и как избежать вреда для здоровья. Советы эксперта для всех любителей пельменей!

Читать полностью » В Твери проведена сложная операция при разрыве пищевода у 71-летнего пациента сегодня в 9:11

Врачи Твери провели сложнейшую операцию, спасшую жизнь 71-летнему пациенту

Врачи Твери провели экстренную операцию, спасшую жизнь 71-летнему пациенту с разрывом пищевода. Узнайте, как сработала команда медиков и какие методы использовались.

Читать полностью » Жарка на высоких температурах: эксперт назвал 2 масла, идеально подходящих сегодня в 8:40

Температура дымления — враг полезных веществ: 5 масел, которые спасут ваше здоровье

Бренд-шеф Григорий Мосин раскрывает секреты выбора масел для готовки. Узнайте, какое масло подходит для жарки, запекания и заправок, а какое лучше избегать. Откройте для себя пользу оливкового, кокосового, авокадо и других масел для вашего здоровья.

Читать полностью » Диетолог Соломатина объяснила, почему не стоит сочетать дыню с мясом и молочными продуктами сегодня в 8:04

Как правильно есть дыню, чтобы не вызвать проблем с пищеварением

Узнайте, с чем не стоит сочетать дыню, чтобы избежать проблем с пищеварением, и как правильно включать ее в свой рацион в сезон бахчевых.

Читать полностью »

