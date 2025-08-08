Тайные материалы осени 2025: почему обувь станет вашей главной инвестицией?

Осень 2025 года обещает быть не только дождливой, но и модно насыщенной: дизайнеры пересматривают устоявшиеся представления о базовой обуви. Как сообщают эксперты Marie Claire, в центре внимания — выразительные фактуры, эклектика в деталях и возвращение знаковых моделей прошлых лет.

По словам стилиста Юлии Железновой, этой осенью обувь занимает центральное место в капсульных гардеробах. Несмотря на отсутствие кардинально новых решений, дизайнеры делают ставку на материалы и детали, которые визуально освежают привычные формы.

Среди главных трендов сезона:

Змеиный принт уверенно вытесняет леопардовую расцветку, становясь новой нейтральной базой. Он используется и в сапогах, и в классических лодочках.

Ботфорты вновь признаны универсальной инвестицией — чем выше голенище, тем актуальнее модель.

Металлизированные элементы, включая шипы, молнии и цепи, теперь выступают в роли обувных аксессуаров.

Бархат и трикотаж в обуви добавляют образу уют и мягкость.

Меховые вставки требуют минималистичного подхода в остальной одежде, чтобы избежать перегрузки.

Обувь-чулки, а также модели с открытым носком или пяткой станут идеальным выбором для теплых осенних дней.

Бохо-элементы в виде бахромы и шнуровки подойдут тем, кто стремится подчеркнуть индивидуальность.

Погодные условия этой осени обещают быть нестабильными — синоптики ожидают чередование дождей и потеплений. В таких обстоятельствах, подчёркивает Железнова, обувь должна быть одновременно практичной и визуально выразительной. При этом универсальность выходит на первый план: одна пара должна легко вписываться в разные образы и сценарии носки.

Особое внимание уделяется долговечности. Согласно экспертам, в моде обувь, способная прослужить несколько сезонов. Например, ботфорты, особенно модели с гармошкой, легко сочетаются с миди-юбками и пальто. Металлические элементы дают возможность комбинировать обувь с аксессуарами, а нейтральные оттенки змеиных принтов упрощают создание стильной капсулы.

Однако модные новинки не обойдутся дёшево. Цены на трендовую обувь растут — и дело не только в дизайне. Требования к качеству материалов, удобству и функциональности становятся всё выше. Средняя стоимость пары может достигать от 15 000 до 25 000 рублей, особенно если речь идёт о моделях с натуральной кожей, мехом или ручной отделкой.

Стилист подчёркивает, что в этом сезоне мода наконец перестаёт противопоставлять комфорт и красоту. Змеиный принт, ранее считавшийся дерзким, теперь воспринимается как элегантная классика, а высокие ботфорты уверенно занимают своё место в повседневном гардеробе.