Секрет сентября: закат 22 числа покажет редкое явление

Осень в Северном полушарии можно встретить двумя способами: метеорологи считают её началом 1 сентября, а астрономы связывают с моментом равноденствия. В этом году оно приходится на понедельник, 22 сентября, в 14:19 по восточному времени (18:19 UTC), согласно данным сервиса Time and Date. В этот день вся планета получает почти одинаковое количество света и темноты.

Что такое равноденствие

Сентябрьское равноденствие — это миг, когда солнце в полдень пересекает экватор, уходя на юг. До этого момента Северное полушарие было ближе к солнцу, после — преимущество получает Южное. В результате ось Земли оказывается в положении, при котором ни одно полушарие не наклонено к светилу.

Название "равноденствие" пришло из латинского: aequus — равный, nox — ночь. Но абсолютного равенства нет. Из-за атмосферного преломления солнечных лучей кажется, что солнце ещё над горизонтом, хотя оно уже скрылось. Этот эффект сильнее заметен на севере, где закаты и рассветы длиннее.

Так, по данным Национальной метеорологической службы США, в день равноденствия свет длится около 12 часов 6 минут на экваторе, 12 часов 8 минут на широте 30° и примерно 12 часов 16 минут на широте 60°.

Как заметить равноденствие

Наблюдать этот момент непросто. Но есть простой способ: 22 сентября в закат солнце опустится точно за горизонт на западе — это случается только дважды в году, в марте и сентябре.

Равноденствие в культуре

Многие древние цивилизации умели фиксировать этот переход. В Чичен-Ице в Мексике в день равноденствия на ступенях пирамиды Кукулькана появляется игра света и тени в виде семи треугольников, напоминающих движущуюся змею. В Ангкор-Ват в Камбодже восход солнца выстраивает тень, совпадающую с центральным входом в храм.

Сезонный цикл

Для Северного полушария равноденствие знаменует начало осени. Она продлится до 21 декабря — дня зимнего солнцестояния, самого короткого в году. После этого световой день начнёт расти, а новое равноденствие 20 марта 2026 года ознаменует приход весны.