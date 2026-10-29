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торможение на мокрой трассе
торможение на мокрой трассе
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 11:36

Асфальт выглядит сухим, а машина уже скользит: осенняя погода готовит неприятный сюрприз

Осенний период требует от водителей радикальной смены стиля управления автомобилем из-за резкого снижения коэффициента сцепления с дорогой, заявил автоэксперт, специалист по контраварийному вождению Егор Васильев. В комментарии NewsInfo он подробно разобрал основные риски переходного сезона и дал рекомендации по безопасной эксплуатации транспортных средств.

Одной из главных опасностей специалист назвал скопление органического мусора на проезжей части. По словам эксперта, влажная листва и наносы грязи превращают асфальт в подобие катка, где стандартные шины практически бессильны. Даже опытные автомобилисты могут столкнуться с тем, что машина тормозит уже иначе, так как мокрый растительный покров моментально забивает протектор.

Васильев подчеркнул, что в таких условиях необходимо избегать любых резких движений — ускорений, торможений и маневров рулем. Особое внимание стоит уделить суточным колебаниям температур. Самым опасным временем суток эксперт считает предрассветные часы, когда вероятность образования инея и тонкой ледяной корки на покрытии максимальна. При этом для сохранения контроля важно, чтобы сырость не проявила накопившийся износ ключевых узлов ходовой части.

"Сейчас самое тяжелое время, когда и летние, и зимние шины будут одинаково плохо работать с покрытием. Поэтому переходим сейчас просто на зимний стиль вождения. Мягкие разгоны, мягкие торможения, увеличиваем дистанцию до впереди идущих автомобилей, избегаем резких маневров, резких поворотов руля", — рассказал Васильев.

Отдельно автоэксперт затронул тему сезонной смены резины. Он напомнил, что традиционным порогом для перехода на зимний комплект считается среднесуточная температура +5-7 градусов Цельсия, так как ниже этой отметки летний состав резины дубеет. Однако поспешная установка шипованной резины в теплую погоду также не гарантирует безопасности. Водителям следует помнить, что две новые шины могут сыграть злую шутку, если они установлены не на ту ось, нарушая баланс управляемости на скользком покрытии.

Васильев также предостерег водителей от излишнего упования на электронных помощников. Системы ABS и стабилизации эффективны лишь при правильном взаимодействии с ними. Зачастую неподготовленный водитель вступает в конфликт с автоматикой, что приводит к непредсказуемым последствиям. Стоит учитывать, что некорректная работа электроники может проявиться внезапно, когда срабатывание ABS на льду значительно увеличивает тормозной путь вопреки ожиданиям новичка.

"Системы стабилизации очень часто вступают в конфликт, они делают одно, а водитель делает другое. Чтобы этого не возникало, стараемся не доводить ситуацию до момента, когда электронные помощники начинают вам помогать. Если они активируются, значит, вы совершили ошибку", — пояснил эксперт.

В завершение специалист напомнил о важности поддержания технической исправности всех систем. Осенью крайне важно следить за давлением, поскольку колеса теряют давление после похолодания из-за физических свойств воздуха, что напрямую влияет на пятно контакта с дорогой.

Проверено экспертом: автоэксперт Иван Рогов, автоэксперт Дмитрий Сафронов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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