Не в зону СВО, но на границу: куда распределят новобранцев из Нижнего Новгорода
С 1 октября 2025 года в России началась осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря. В Нижегородской области планируется призвать более 2100 человек, из них около 500 — жители Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Куда направят призывников
Военный комиссар Нижегородской области полковник Сергей Агафонов подчеркнул, что все призванные будут распределены по различным видам и родам войск, включая пограничные войска ФСБ.
"Военнослужащие, проходящие службу по призыву, не будут направляться в зону проведения специальной военной операции и в другие горячие точки", — отметил Агафонов.
Первая отправка нижегородских призывников состоится в середине октября.
Служба в элитных подразделениях
Особое внимание уделяется комплектованию престижных и специализированных частей:
-
около 20 человек - в Президентский полк ФСО;
-
более 100 призывников - в Преображенский и Семёновский полки;
-
около 200 человек - в ВДВ;
-
более 200 человек - в части Росгвардии;
-
15 нижегородцев будут проходить службу в научных ротах.
Всего свыше 1000 молодых людей этой осенью будут направлены в элитные подразделения.
Медицинское и санитарное обеспечение
В ходе работы призывной комиссии особое внимание уделят медицинскому обследованию и санитарно-эпидемиологическим мерам. Все новобранцы при отправке в воинские части пройдут необходимые проверки, чтобы сохранить здоровье молодого пополнения.
