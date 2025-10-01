Не в зону СВО, но на границу: куда распределят новобранцев из Нижнего Новгорода

С 1 октября 2025 года в России началась осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря. В Нижегородской области планируется призвать более 2100 человек, из них около 500 — жители Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Куда направят призывников

Военный комиссар Нижегородской области полковник Сергей Агафонов подчеркнул, что все призванные будут распределены по различным видам и родам войск, включая пограничные войска ФСБ.

"Военнослужащие, проходящие службу по призыву, не будут направляться в зону проведения специальной военной операции и в другие горячие точки", — отметил Агафонов.

Первая отправка нижегородских призывников состоится в середине октября.

Служба в элитных подразделениях

Особое внимание уделяется комплектованию престижных и специализированных частей:

около 20 человек - в Президентский полк ФСО;

более 100 призывников - в Преображенский и Семёновский полки;

около 200 человек - в ВДВ;

более 200 человек - в части Росгвардии;

15 нижегородцев будут проходить службу в научных ротах.

Всего свыше 1000 молодых людей этой осенью будут направлены в элитные подразделения.

Медицинское и санитарное обеспечение

В ходе работы призывной комиссии особое внимание уделят медицинскому обследованию и санитарно-эпидемиологическим мерам. Все новобранцы при отправке в воинские части пройдут необходимые проверки, чтобы сохранить здоровье молодого пополнения.