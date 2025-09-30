До 30 — в строй: как в Тюмени собираются выявлять тех, кто "забыл" о службе
Губернатор региона Александр Моор подписал распоряжение о проведении осеннего призыва в армию. Он продлится с 1 октября по 31 декабря 2025 года, сообщается на официальном портале нормативно-правовых актов.
Что предписано документом
В тексте распоряжения указано:
"В период с 1 октября по 31 декабря 2025 года обеспечить проведение мероприятий по призыву граждан на военную службу в Тюменской области. Создать призывную комиссию Тюменской области, принять меры по недопущению уклонения граждан от призыва, провести мероприятия по медосвидетельствованию призывников, обеспечить объективное рассмотрение жалоб".
Как будет организован призыв
Призывные комиссии будут заседать не реже раза в месяц.
Главная задача — своевременно выявлять граждан, которые не прошли службу до достижения 30 лет.
Ответственные структуры займутся медицинским освидетельствованием и контролем за уклонением от службы.
Для призывников организуют торжественные проводы в армию.
