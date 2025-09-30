До 30 — в строй: как в Тюмени собираются выявлять тех, кто "забыл" о службе

сегодня в 4:38

Теперь штраф не зависит от повестки: как изменится жизнь призывников

Депутат Евгений Ботов поддержал инициативу о круглогодичном призыве и штрафах для призывников. Как изменится порядок службы и ответственность уклонистов?

сегодня в 3:38

Роскошь или норма? Ипотечный платёж в Челябинске — 62 тысячи рублей в месяц

Каждая четвёртая семья в Челябинской области может позволить себе ипотеку по рыночной ставке. Каков ежемесячный платёж и где жильё доступнее всего?

сегодня в 2:36

Пока в Сочи дешевеет, Челябинск догоняет Москву: аренда снова в движении

Аренда жилья в Челябинске подорожала: однушки — до 26 500 рублей, двушки и трёшки — ещё выше. Что стало причиной и как меняются цены в регионах?

сегодня в 1:18

БЕЛАЗы сюда, кибертехнологии — туда: как Урал выстраивает промышленную дружбу с Белоруссией

Людмила Бабушкина и делегация Среднего Урала представили новые технологии на первой международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске.

сегодня в 0:17

Футбольная ностальгия в графе "имя": кто вдохновил пермских родителей

В Пермском крае родители дали сыну редкое имя Марко-Калоджеро. Что связывает новорождённого с футболистом и какие необычные имена выбирают ещё?

вчера в 21:16

Сила знаний и харизмы: челябинский педагог вышел в топ учителей России

Учитель истории и обществознания из Челябинска Глеб Фомин вошёл в топ-20 конкурса «Учитель года — 2025» и теперь поборется за звание абсолютного победителя.

вчера в 20:27

95-й по цене воды? В Челябинске нашли бензин за 49 рублей

Средняя цена АИ-95 в Челябинской области — 63,82 рубля. Но где литр бензина стоит 49,5, а где почти 74? Данные мониторинга цен.

вчера в 19:18

Мокрый снег, гололёд и нулевая видимость: федеральные трассы уходят под фронт

Дорожники Челябинской области предупреждают о сложных условиях 28–29 сентября: снег, гололёд и сильный ветер могут осложнить поездки по трассам.

