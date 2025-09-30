Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Призывники
© mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:18

До 30 — в строй: как в Тюмени собираются выявлять тех, кто "забыл" о службе

В Тюменской области осенний призыв пройдёт с 1 октября по 31 декабря 2025 года

Губернатор региона Александр Моор подписал распоряжение о проведении осеннего призыва в армию. Он продлится с 1 октября по 31 декабря 2025 года, сообщается на официальном портале нормативно-правовых актов.

Что предписано документом

В тексте распоряжения указано:

"В период с 1 октября по 31 декабря 2025 года обеспечить проведение мероприятий по призыву граждан на военную службу в Тюменской области. Создать призывную комиссию Тюменской области, принять меры по недопущению уклонения граждан от призыва, провести мероприятия по медосвидетельствованию призывников, обеспечить объективное рассмотрение жалоб".

Как будет организован призыв

  • Призывные комиссии будут заседать не реже раза в месяц.

  • Главная задача — своевременно выявлять граждан, которые не прошли службу до достижения 30 лет.

  • Ответственные структуры займутся медицинским освидетельствованием и контролем за уклонением от службы.

  • Для призывников организуют торжественные проводы в армию.

