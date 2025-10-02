Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Российские военные, армия России
© commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:28

Осень под ружьём: кого отправят, а кто дослужит и вернётся домой в Пензу

Военкомат Пензенской области: треть новобранцев направят сначала в учебные части

С 1 октября в России стартовала осенняя призывная кампания. В Пензенской области в рамках неё планируется отправить на службу около 1 000 человек. Об этом сообщил военный комиссар региона Андрей Сурков на брифинге в правительстве области 2 октября.

Для сравнения: весной этого года ряды Вооружённых сил пополнили 1 500 пензенцев.

Когда начнётся отправка

Отправка новобранцев к месту службы запланирована на 15 октября.

"Комплектование войск нашими призывниками будет осуществляться для всех родов и видов Вооружённых сил РФ по всем военным округам", — уточнил Андрей Сурков.

Учёба и распределение

Не менее трети новобранцев направят сначала в учебные части и соединения. Там в течение 5 месяцев они будут изучать современную военную технику и осваивать военно-учётные специальности. После подготовки их распределят по войскам.

Важные разъяснения

  • Общий срок службы по-прежнему составляет 1 год.

  • Призываемых не будут направлять для выполнения задач в зоне СВО.

  • Солдаты, чей срок службы истекает этой осенью, будут своевременно уволены и отправлены домой.

