Осень под ружьём: кого отправят, а кто дослужит и вернётся домой в Пензу
С 1 октября в России стартовала осенняя призывная кампания. В Пензенской области в рамках неё планируется отправить на службу около 1 000 человек. Об этом сообщил военный комиссар региона Андрей Сурков на брифинге в правительстве области 2 октября.
Для сравнения: весной этого года ряды Вооружённых сил пополнили 1 500 пензенцев.
Когда начнётся отправка
Отправка новобранцев к месту службы запланирована на 15 октября.
"Комплектование войск нашими призывниками будет осуществляться для всех родов и видов Вооружённых сил РФ по всем военным округам", — уточнил Андрей Сурков.
Учёба и распределение
Не менее трети новобранцев направят сначала в учебные части и соединения. Там в течение 5 месяцев они будут изучать современную военную технику и осваивать военно-учётные специальности. После подготовки их распределят по войскам.
Важные разъяснения
-
Общий срок службы по-прежнему составляет 1 год.
-
Призываемых не будут направлять для выполнения задач в зоне СВО.
-
Солдаты, чей срок службы истекает этой осенью, будут своевременно уволены и отправлены домой.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru