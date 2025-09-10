Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Выгул собаки
Выгул собаки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 20:17

Опавшие листья не маскируют проблему: вот как правильно убирать за питомцем в сырость

Специалисты назвали правила уборки за питомцами в дождливую погоду

Прогулки с собакой осенью часто превращаются в испытание: дожди, грязь и опавшие листья делают газоны особенно уязвимыми. В это время особенно важно правильно убирать за питомцем, чтобы сохранить чистоту города и не навредить зелёным насаждениям.

Зачем убирать за собакой

Экскременты не только портят вид газона, но и наносят вред растениям. Осенью, когда почва влажная, продукты разложения быстрее впитываются и разрушают корневую систему травы. Кроме того, в фекалиях содержатся бактерии и паразиты, которые могут попасть в почву и воду.

Уборка за питомцем — это элементарное уважение к окружающим и забота о здоровье других животных и людей.

Что использовать для уборки

  1. Пакеты. Самый удобный и доступный вариант. Лучше брать биоразлагаемые, чтобы не загрязнять природу.

  2. Совки и контейнеры. Подходят для больших собак и частых прогулок в парке. После использования их легко промыть.

  3. Влажные салфетки. Пригодятся, если нужно убрать остатки или протереть лапы после прогулки.

Осенние особенности

  • В дождь и сырость фекалии быстрее размокают, поэтому важно убирать их сразу, не откладывая.

  • На газонах с опавшей листвой отходы легко теряются из виду, поэтому хозяину стоит быть внимательнее.

  • Если рядом есть урны для собачьих пакетов — используйте их. Если нет, завяжите пакет и выбросьте в обычную мусорку.

Как сохранить газон

Никогда не закапывайте отходы в землю — это только вредит корням травы. Если участок слишком грязный, можно аккуратно промыть его водой из бутылки — так газон быстрее восстановится.

Правильная уборка за собакой осенью помогает сохранить чистоту улиц и здоровье газонов. Всего несколько простых действий сделают прогулку комфортной для всех жителей города.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринарные специалисты рекомендуют проверять состав корма на этикетке для здоровья питомцев сегодня в 15:16

Замаскированный обман в упаковках: как производители прячут правду о пище для животных

Выбирая корм для питомца, легко попасться на уловки производителей. Узнайте, как читать состав, избегать аллергии и выбрать качественный продукт без обмана. Ключ: этикетка и ингредиенты!

Читать полностью » Питание рыбок в аквариуме: ключевые принципы сегодня в 14:56

Контраст под водой: четыре правила питания, что перевернут ваши представления о счастливых рыбках

Рыбки в аквариуме радуют глаз, но как их правильно кормить? Четыре простых правила для здоровья и долголетия питомцев — без секретов, но с пользой!

Читать полностью » Практика йоги с питомцами повышает активность: 5 способов сегодня в 14:12

Йога с питомцем: внезапный союз, который перевернёт ваши представления о спорте

Международный день йоги — отличный повод начать заниматься вместе с питомцем. Узнайте 5 причин, почему совместные тренировки с кошкой или собакой полезны и веселы!

Читать полностью » Симптомы укуса клеща у собак и кошек, по данным специалистов сегодня в 13:53

Клещ атакует: катастрофа, которая поджидает каждого владельца собаки или кошки

Обнаружили клеща на собаке или кошке? Паника понятна, но правильные действия спасут положение. Узнайте, как безопасно удалить паразита и следить за здоровьем питомца.

Читать полностью » Как подружить кошку с грызунами: советы ветеринаров сегодня в 13:09

Секрет гармонии: грызуны и кошки — путь к спокойствию, о котором мечтают все

Кошки и мышки могут стать друзьями? Узнайте, как подружить мурлыку с хомячками и крысками без риска. Простые советы для гармонии в доме.

Читать полностью » Обучить собаку команде Дай лапу рекомендуют кинологи сегодня в 12:50

Как одна простая команда меняет поведение любой собаки навсегда

Хотите, чтобы ваша собака удивила всех трюком "Дай лапу"? Простые шаги обучения для любого возраста — от базовых упражнений до усложнений. Ключи: собаки, дрессировка, команда дай лапу.

Читать полностью » Удаление шерсти у кота: рекомендации ветеринаров сегодня в 12:06

Шерсть как дар: почему линька кота может стать вашим главным союзником

Летняя линька кота: шерсть везде, но есть способ избавиться от неё самостоятельно. Узнайте, как помочь питомцу и себе, без салона.

Читать полностью » Ветеринары сообщили, что металлические миски не впитывают запахи и считаются самыми гигиеничными сегодня в 11:50

Миска — не просто посуда: как она формирует доверие между собакой и хозяином

Правильный выбор миски для собаки играет ключевую роль в её комфорте. Узнайте, на что обратить внимание, чтобы питомец ел с удовольствием.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренер Кэти Бурия назвала движение лучшим средством от мышечной боли
Культура и шоу-бизнес

Фанфик по вселенной Гарри Поттера "Скованные" экранизируют за 3 млн долларов
Наука

Ученые разработали метод преобразования адамантана в наноалмазы
ПФО

В Пензе напомнили правила эвакуации брошенных автомобилей
Туризм

Поправки к закону о туризме обяжут туроператоров проверять гостиницы и экскурсоводов по госреестрам
УрФО

В Оренбурге в бургере из "Вкусно и точка" нашли гусеницу
Наука

Археологи выявили мастерскую римских гвоздей на территории Германии
Садоводство

Дженнифер Энистон считает садоводство медитацией
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet