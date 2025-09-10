Опавшие листья не маскируют проблему: вот как правильно убирать за питомцем в сырость

Прогулки с собакой осенью часто превращаются в испытание: дожди, грязь и опавшие листья делают газоны особенно уязвимыми. В это время особенно важно правильно убирать за питомцем, чтобы сохранить чистоту города и не навредить зелёным насаждениям.

Зачем убирать за собакой

Экскременты не только портят вид газона, но и наносят вред растениям. Осенью, когда почва влажная, продукты разложения быстрее впитываются и разрушают корневую систему травы. Кроме того, в фекалиях содержатся бактерии и паразиты, которые могут попасть в почву и воду.

Уборка за питомцем — это элементарное уважение к окружающим и забота о здоровье других животных и людей.

Что использовать для уборки

Пакеты. Самый удобный и доступный вариант. Лучше брать биоразлагаемые, чтобы не загрязнять природу. Совки и контейнеры. Подходят для больших собак и частых прогулок в парке. После использования их легко промыть. Влажные салфетки. Пригодятся, если нужно убрать остатки или протереть лапы после прогулки.

Осенние особенности

В дождь и сырость фекалии быстрее размокают, поэтому важно убирать их сразу, не откладывая.

На газонах с опавшей листвой отходы легко теряются из виду, поэтому хозяину стоит быть внимательнее.

Если рядом есть урны для собачьих пакетов — используйте их. Если нет, завяжите пакет и выбросьте в обычную мусорку.

Как сохранить газон

Никогда не закапывайте отходы в землю — это только вредит корням травы. Если участок слишком грязный, можно аккуратно промыть его водой из бутылки — так газон быстрее восстановится.

Правильная уборка за собакой осенью помогает сохранить чистоту улиц и здоровье газонов. Всего несколько простых действий сделают прогулку комфортной для всех жителей города.