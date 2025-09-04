Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака смотрит в окно
Собака смотрит в окно
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 20:12

Осень опасна для собак? Вот что должен знать каждый хозяин

Ветеринары предупредили об опасности жёлудей и листьев для собак осенью

Осень — красивое время года, но для собак этот сезон может таить особые опасности. Опавшие листья, желуди, орехи, грибы и даже некоторые фрукты способны навредить питомцу. Чтобы прогулки и жизнь в доме оставались безопасными, важно знать, чего стоит остерегаться.

Опавшие листья

Сами по себе листья не опасны, но заплесневелые могут вызвать у собаки серьёзные неврологические проблемы. Симптомы отравления проявляются через несколько часов: судороги, слабость, изменение поведения. Даже неплесневелые листья, если их съесть в большом количестве, способны вызвать расстройства пищеварения или удушье.

Желуди

Помимо риска удушья, жёлуди содержат токсичные вещества. Признаки отравления: рвота, диарея, боли в животе, потеря аппетита. Степень тяжести зависит от количества съеденного и размера собаки. Если питомец проглотил желудь и появились тревожные симптомы, нужно срочно обратиться к ветеринару.

Орехи

Свежие орехи не представляют опасности, но заплесневелые могут вызвать неврологические нарушения. Особенно осторожно стоит относиться к грецким орехам, которые легко плесневеют. Найдя их на прогулке или в саду, лучше не позволять собаке подбирать их.

Дикие грибы

Некоторые съедобные для человека грибы опасны для собак, а дикие могут быть смертельно ядовитыми. Возможные последствия: расстройства пищеварения, судороги, галлюцинации, поражение печени. Если собака съела гриб, нужно сразу ехать к врачу, прихватив фото найденного гриба для идентификации.

Яблоки

Мякоть яблок безопасна, но косточки содержат цианид. Чтобы вызвать серьёзное отравление, собаке нужно съесть их много, но даже пара яблок способна вызвать дискомфорт. При появлении симптомов — срочная консультация у ветеринара.

Осень прекрасна, но заботливый хозяин должен помнить: безопасность питомца во многом зависит от внимательности на прогулках и дома.

