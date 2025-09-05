Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Осенний уход за собакой
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:07

Сезон дождей и простуд не только у людей: осенью собаки особенно нуждаются в правильном уходе

Осенний уход помогает собакам укрепить иммунитет и подготовиться к зиме

Осень — время, когда природа готовится к зиме, а вместе с ней меняется и образ жизни наших питомцев. Для собак этот сезон связан с перепадами температур, дождями и повышенной влажностью, что может ослабить их иммунитет и привести к простудам. Чтобы ваш любимец встретил зиму здоровым и бодрым, стоит соблюдать несколько простых правил ухода.

1. Следите за прогулками

Осенью воздух становится прохладным и влажным, поэтому после прогулки важно вытирать лапы и живот собаки сухим полотенцем. Это не только убережёт питомца от переохлаждения, но и защитит дом от грязи.

2. Подбирайте правильную экипировку

Для короткошёрстных и мелких собак стоит приобрести лёгкий непромокаемый комбинезон. Он защитит от дождя и ветра. Длинношёрстным породам одежда не обязательна, но в сильный дождь и для них лучше использовать дождевик.

3. Следите за питанием

С наступлением холодов организму собаки требуется больше энергии для поддержания тепла. Добавьте в рацион чуть больше белка и жиров. Но важно не перекармливать: лишний вес также вреден.

4. Укрепляйте иммунитет

Осенью часто обостряются сезонные заболевания. Ветеринары рекомендуют добавить в рацион витаминные комплексы, особенно содержащие витамины А, Е и группы В.

5. Контролируйте место отдыха

Лежанка собаки должна находиться в сухом и тёплом месте, вдали от сквозняков. На холодном полу питомец легко простынет, поэтому подстилку лучше приподнять или утеплить.

6. Обратите внимание на гигиену

После дождливых прогулок шерсть сохнет дольше, что создаёт благоприятные условия для грибков и бактерий. Если собака промокла, её нужно насухо вытереть и при необходимости подсушить феном на щадящем режиме.

7. Не забывайте о профилактике

Даже осенью активны клещи и блохи. Используйте защитные капли или ошейники. Кроме того, перед зимой важно провести дегельминтизацию, чтобы организм собаки вошёл в холодный сезон максимально здоровым.

Правильный уход осенью поможет вашей собаке чувствовать себя комфортно и встретить зиму в отличной форме. Забота в это время года особенно важна, ведь здоровье питомца во многом зависит от внимания хозяина.

