Китайская астра
© commons.wikimedia. org by Joe Ravi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 6:15

Осень не время прощаться с красотой: растения, которые цветут, когда другие сдаются

Осенью в контейнерах рекомендуют высаживать декоративную капусту, хризантемы и астры

Осень — это лучшее время для обновления контейнеров на крыльце или балконе. Летние посадки постепенно теряют привлекательность, а растения, любящие прохладу, начинают раскрываться во всей красе. Чтобы создать уютную атмосферу у входа в дом, стоит обратить внимание на декоративные культуры, которые не только украсят пространство, но и будут радовать глаз до самых холодов.

Декоративный перец

Яркий акцент в осеннем контейнере создаёт декоративный перец (Capsicum annuum). Его плоды могут быть красными, оранжевыми, жёлтыми, фиолетовыми или почти чёрными. При этом растение хорошо переносит засуху и жару, оставаясь неприхотливым в уходе. Сорта различаются по цвету плодов и листвы: "Черная жемчужина" выделяется тёмными листьями и блестящими ягодками, "Огненная корзина" устойчива к прохладе, "Сантос Оранж" даёт компактный куст с яркими оранжевыми плодами.

Декоративная капуста и кале

Эти растения словно созданы для холодного времени года. Чем ниже температура, тем насыщеннее становятся их оттенки. Капуста образует плотные розетки, а кале вытягивается вверх, создавая вертикальный акцент. Они бывают с кремовыми, розовыми или пурпурными центрами, обрамлёнными зелёными или фиолетовыми листьями. Особенно эффектно смотрятся сорта "Коралловая королева" с тёмно-красной серединой или "Воробей белый" с кремовыми листьями.

Хризантемы

Хризантема считается главным осенним цветком. Она предлагает огромный выбор оттенков: от белого и розового до бордового и оранжевого. Покупая растение, лучше выбирать куст с большим количеством бутонов — тогда цветение продлится дольше. Хотя многие используют хризантемы как сезонный декор, это многолетники, которые можно сохранить: достаточно обрезать и укрыть горшок на зиму, чтобы весной пересадить в сад.

Астра Новая Англия

Высокие и эффектные астры (Symphyotrichum novae-angliae) идеально смотрятся в крупных контейнерах. Они достигают 90-150 см и цветут с конца лета до глубокой осени. Фиолетовые соцветия с жёлтой серединкой создают впечатляющий контраст на фоне других растений. После окончания сезона их можно сохранить для пересадки в открытый грунт.

Очиток (Гилотелефиум)

Эти суккулентные многолетники любят солнце и отлично переносят засуху. Самый известный сорт — "Herbstfreude", который формирует кусты с мясистыми листьями и крупными зонтиками розово-фиолетовых цветов. Осенью они становятся ещё ярче, а некоторые виды меняют окраску листвы на красно-оранжевую. Очитки прекрасно сочетаются с декоративными злаками и капустой.

Гейхера

Универсальное растение для контейнеров благодаря декоративной листве, которая бывает зелёной, янтарной, пурпурной или лимонно-жёлтой. У гейхеры более 50 разновидностей, каждая отличается уникальными оттенками. Она хорошо чувствует себя как в одиночной посадке, так и в комбинации с другими культурами.

Декоративные травы

Злаковые культуры придают композициям лёгкость и динамику. Пурпурная фонтанная трава красиво колышется на ветру, а голубая овсяница добавляет прохладные тона. Карликовые сорта вроде "Гамельна" идеально подходят для небольших горшков, а японская хакаэ́нхлоа с золотистыми листьями создаёт эффект водопада по краям контейнера.

Анютины глазки

Этот цветок можно смело назвать символом прохладного сезона. Разнообразие расцветок позволяет создавать яркие композиции даже в маленьких кашпо. Современные стелющиеся сорта способны разрастаться до 70-80 см в ширину, образуя живой ковёр. Анютины глазки цветут несколько месяцев подряд, не теряя декоративности даже при похолодании.

Как составить осеннюю композицию

Чтобы контейнеры выглядели гармонично, сочетайте растения с разной высотой и фактурой. В центре лучше посадить высокие астры или декоративную капусту, по краям добавить очиток, гейхеру или анютины глазки, а завершить композицию травами для лёгкости. Такой подход позволит наслаждаться ярким крыльцом до самой зимы.

