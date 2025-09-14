Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 2:54

Осень возвращает краски: как контейнеры становятся главным украшением сада

Хизер Эбл: анютины глазки с крупными цветами сохраняют декоративность в осенних контейнерах

Осень — лучшее время, чтобы вдохнуть новую жизнь в садовые контейнеры. Летние краски уходят, растения вытягиваются и теряют форму, но это не повод мириться с унылым видом горшков. Немного фантазии и пара простых шагов помогут вернуть яркость и создать атмосферу сезона, когда особенно хочется тепла и уюта.

Начните с обрезки

Обновление контейнеров всегда стоит начинать с ухода за тем, что уже растёт. Укоротите вытянувшиеся побеги, придайте растениям компактный вид и дайте шанс на новый рост. Летние однолетники вроде сальвии, лобелии или ангелонии после аккуратной обрезки нередко зацветают повторно, хотя и не всегда столь пышно, как в июне. Но даже небольшой "второй шанс" порадует глаз в прохладные дни.

Сделайте ставку на осенние цветы

Когда старые посадки уже не справляются с задачей украшения, самое время добавить растения, которым комфортно именно в прохладный сезон. Признанными фаворитами считаются анютины глазки и садовые хризантемы. Эти культуры стойко переносят колебания температуры и короткий день, продолжая радовать цветением даже тогда, когда летние однолетники давно сдались.

"У этой анютины глазки огромные цветы, и она будет высовывать свое "лицо" за край контейнера", — сказала специалист по поставщикам Хизер Эбл.

По её словам, новые сорта анютиных глазок предлагают богатую палитру оттенков, включая тёплые апельсиновые. Хризантемы же позволяют расставить акценты по всему саду, объединяя разные зоны в цельную композицию.

Обновите центр композиции

Часто к концу лета именно центральное растение в контейнере выглядит наиболее уставшим. В этом случае его стоит заменить на новое — декоративные травы, капусту или даже миниатюрные подсолнечники. Последние становятся настоящим сюрпризом в осеннем горшке: их золотистые соцветия создают яркий фокус.

По её словам, пушистые серединки этих подсолнухов выглядят особенно эффектно в контейнерах, а высота растения около 90 см позволяет ему доминировать в композиции.

Сделайте акцент на простоте

Необязательно усложнять дизайн множеством растений. Иногда пара выносливых культур создают не меньший эффект. Один большой горшок с декоративной капустой или целая серия контейнеров с одинаковыми хризантемами могут придать саду стильную завершённость и гармонию.

Добавьте элементы урожая

Осень ассоциируется не только с цветами. Тыквы, декоративная кукуруза и другие дары сезона прекрасно смотрятся в контейнерах, создавая атмосферу сбора урожая. Пестрые мини-тыквы легко разместить среди растений, а высокие стебли кукурузы послужат выразительным вертикальным акцентом.

Не забывайте про уход

С понижением температуры многие садоводы расслабляются, но контейнеры по-прежнему нуждаются в поливе. Осенний воздух бывает сухим, а почва в горшках пересыхает быстрее, чем в открытом грунте. Поливайте через день или ориентируйтесь на погоду, чтобы растения сохраняли свежесть и не теряли декоративность.

Защита от заморозков

Осенью нередко случаются первые холодные ночи, но это не повод сразу прощаться с контейнерными композициями. Достаточно накрыть горшки лёгкой тканью или брезентом, чтобы пережить мороз, и тогда впереди вас ждут ещё недели цветения.

"Накрывайте горшки в те ночи, когда могут кусаться ранние заморозки", — пояснила Хизер Эбл.

Она советует снимать укрытие утром, чтобы растения получали максимум солнечного света.

