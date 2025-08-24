Секрет луковиц безвременника: как получить до 10 ярких цветов с одного растения

Завершение лета не означает, что пора прощаться с красотой цветущих растений. В то время как весной садоводы встречают пробуждение природы безвременником весенним, его "собрат" — безвременник осенний (Colchicum autumnale) радует глаз уже в сентябре и начале октября. Посадка луковиц в августе позволяет насладиться необычным и выразительным цветением, при этом уход за растением считается простым даже для новичков.

Несмотря на схожесть с крокусами, безвременник к ним не относится. Это многолетник из семейства лилейных, осенью выпускающий цветоносы высотой от 10 до 15 см. На каждом может распускаться один цветок диаметром около 5 см, а одна луковица способна дать от 1 до 10 бутонов. Чаще всего они окрашены в розово-фиолетовые тона, но встречаются и белые, и жёлтые разновидности. Листва появляется лишь после завершения цветения, за что растение и получило название "голая леди". Другое его прозвище — луговой шафран, однако стоит помнить, что все части растения ядовиты для человека и животных. Поэтому высаживать его рекомендуется в местах, недоступных детям и питомцам.

Как правильно посадить безвременник

Луковицы хорошо развиваются в умеренном климате, в рыхлой и дренированной почве. Их высаживают на глубину 8-15 см и на таком же расстоянии друг от друга. Благодаря крупному размеру посадочного материала можно выбрать как открытый грунт, так и горшки. Лучшее место — солнечное или слегка затенённое. Опытные садоводы отмечают, что в цветнике безвременник лучше высаживать среди других растений: его слегка поникающие цветы выглядят эффектнее на фоне зелёных соседей. Если растение не зацветает, можно после увядания листьев пересадить луковицы, увеличив расстояние между ними.

Уход и размножение

Особых хлопот этот цветок не требует. Достаточно обеспечить ему свет и умеренный полив. Увядшие бутоны удалять не нужно — они осыпаются сами, а листья в дальнейшем подпитывают луковицу, помогая ей накапливать силы для следующего сезона.

Через 3-4 года посадки можно омолодить: летом, когда растение полностью уходит на покой и листва отмирает, луковицы выкапывают, делят и пересаживают на новое место.