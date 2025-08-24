Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Безвременник осенний
Безвременник осенний
© commons.wikimedia.org by Torque is licensed under CC BY 4.0
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 5:16

Секрет луковиц безвременника: как получить до 10 ярких цветов с одного растения

Голая леди вашего сада: советы по ухаживанию за безвременником

Завершение лета не означает, что пора прощаться с красотой цветущих растений. В то время как весной садоводы встречают пробуждение природы безвременником весенним, его "собрат" — безвременник осенний (Colchicum autumnale) радует глаз уже в сентябре и начале октября. Посадка луковиц в августе позволяет насладиться необычным и выразительным цветением, при этом уход за растением считается простым даже для новичков.

Несмотря на схожесть с крокусами, безвременник к ним не относится. Это многолетник из семейства лилейных, осенью выпускающий цветоносы высотой от 10 до 15 см. На каждом может распускаться один цветок диаметром около 5 см, а одна луковица способна дать от 1 до 10 бутонов. Чаще всего они окрашены в розово-фиолетовые тона, но встречаются и белые, и жёлтые разновидности. Листва появляется лишь после завершения цветения, за что растение и получило название "голая леди". Другое его прозвище — луговой шафран, однако стоит помнить, что все части растения ядовиты для человека и животных. Поэтому высаживать его рекомендуется в местах, недоступных детям и питомцам.

Как правильно посадить безвременник

Луковицы хорошо развиваются в умеренном климате, в рыхлой и дренированной почве. Их высаживают на глубину 8-15 см и на таком же расстоянии друг от друга. Благодаря крупному размеру посадочного материала можно выбрать как открытый грунт, так и горшки. Лучшее место — солнечное или слегка затенённое. Опытные садоводы отмечают, что в цветнике безвременник лучше высаживать среди других растений: его слегка поникающие цветы выглядят эффектнее на фоне зелёных соседей. Если растение не зацветает, можно после увядания листьев пересадить луковицы, увеличив расстояние между ними.

Уход и размножение

Особых хлопот этот цветок не требует. Достаточно обеспечить ему свет и умеренный полив. Увядшие бутоны удалять не нужно — они осыпаются сами, а листья в дальнейшем подпитывают луковицу, помогая ей накапливать силы для следующего сезона.

Через 3-4 года посадки можно омолодить: летом, когда растение полностью уходит на покой и листва отмирает, луковицы выкапывают, делят и пересаживают на новое место.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Уникальные натуральные средства для борьбы с чёрной бобовой тлёй сегодня в 1:02

80 личинок за неделю: как распознать опасную чёрную тлю вовремя и спасти растения

Чёрная бобовая тля угрожает вашим растениям: узнайте, как распознать и остановить это нашествие с помощью натуральных средств и профилактики.

Читать полностью » Лучшие растения для каменного сад и растений а в Кемеровской области: какие виды выдержат морозы сегодня в 0:57

Как камень и можжевельник меняют дворы Кемеровской области

Узнайте, как создать идеальный каменный сад в Кузбассе! Мы раскрываем секреты морозостойких растений и важности дренажа для суровых зим региона.

Читать полностью » Подготовка груши к зиме: правильный уход осенью для обильного урожая сегодня в 0:05

Осенний марафон для груши: что нужно успеть сделать до холодов, чтобы дерево ожило весной

Как подготовить грушу к зиме? Эксперт Сергей Смирнов делится советами по сбору урожая, уходу, подкормке и защите от болезней. Узнайте, как обеспечить богатый урожай!

Читать полностью » За сбор краснокнижных грибов в России грозит штраф до 5 тысяч рублей вчера в 23:17

Корзина грибов может стоить свободы: за какие находки дают до 9 лет тюрьмы

Некоторые грибы в российских лесах находятся под охраной закона. За их сбор можно получить не штраф в тысячи, а наказание в миллионы рублей. Рассказываем, как не стать нарушителем.

Читать полностью » Агрономы объяснили, когда убирать картофель, чтобы он не сгнил к зиме вчера в 22:14

Урожай сгниёт к Новому году: главная ошибка при уборке картошки

Чтобы картофель не испортился уже к зиме, важно выбрать правильный день для уборки. Рассказываем, какие признаки показывают, что клубни созрели и готовы к долгому хранению.

Читать полностью » Агрономы объяснили, чем опасен переизбыток удобрений для комнатных и садовых культур вчера в 21:40

Весенняя подкормка превращается в яд: ошибка, которую совершают даже опытные цветоводы

Весна — отличный период для подкормок, но именно сейчас цветоводы чаще всего вредят растениям. Узнайте, какие ошибки в удобрении можно легко избежать и как сделать всё правильно.

Читать полностью » Дизайнер Евгения Ивлиева рассказала, как обновить интерьер дачи без ремонта вчера в 20:37

Дом без ремонта и дорогой мебели: секрет уюта в неожиданных деталях

Как превратить хаотичный дачный интерьер в уютное и стильное пространство без крупных затрат? Советы дизайнера помогут создать атмосферу уюта с помощью простых приёмов.

Читать полностью » Лаванда будет цвести пышнее, если её обрезать правильно вчера в 19:15

Никогда не подрезайте "под ноль": лаванда этого не простит

Лаванда будет цвести пышнее и дольше, если соблюдать простое правило обрезки. Узнайте, когда и как подрезать кусты для здорового роста.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Светлана Краснолуцкая о фитофторе: как спасти урожай от грибка
Наука и технологии

Прорыв в изучении углерода: стабилизирован циклический углерод при комнатной температуре
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры назвали пользу турецкого подъема для силы и стабильности тела
Дом

Освещение спальни: правильные решения для здоровья сна
Авто и мото

Porsche, Jaguar и Mercedes: какие ретро-авто появятся на торгах Emil Frey
Красота и здоровье

Терапевт и нутрициолог Нина Эйхельберг рассказала, как подготовить организм к осени
Еда

Приготовление рулета из лаваша с грибной начинкой и сыром
Еда

Приготовление говяжьего языка в мультиварке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru