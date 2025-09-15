Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Клубника
Клубника
© commons.wikimedia.org by Alexander Czuperski is licensed under Copyrighted free use
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 1:57

Клубника уходит в спячку: ошибка осенью лишит вас урожая весной

Оптимальный слой мульчи для клубники осенью составляет 7–12 сантиметров

Клубника — одно из самых благодарных растений на участке, но для того чтобы весной получить обильный урожай, осенью ей нужно уделить внимание. Осенний уход помогает сохранить жизнеспособность кустов, защитить бутоны от вымерзания и заложить основу для будущего плодоношения.

Почему осенняя подготовка важна

Клубника — многолетнее растение. Она формирует урожай на второй год и может плодоносить до 4-5 лет, если своевременно обновлять грядки. Для нормального цикла ей требуется период охлаждения продолжительностью 200-400 часов при температуре от 0 до +7 °C. Именно поэтому осеннее мульчирование и укрытие — ключ к успешной зимовке.

В регионах с холодными зимами без утепления кусты легко погибают от вымерзания или подопревания, а в южных зонах защита нужна меньше, но полностью исключать её не стоит.

Когда утеплять клубнику

Важен правильный момент. Если укрыть слишком рано, растение не успеет войти в состояние покоя. Оптимально приступать к утеплению после первых устойчивых заморозков, когда листья побурели и подсохли. Обычно это ноябрь-декабрь, в зависимости от климата.

На юге достаточно лёгкого укрытия, а вот в средней полосе и севернее без соломы или хвои не обойтись.

Как ухаживать за клубникой в открытом грунте

Перед зимовкой грядки нужно привести в порядок. Для работы понадобятся грабли, секатор, удобрения и мульча.

  1. После сбора урожая удалите старые кусты и замените их молодыми розетками. Если маточные растения ещё крепкие, обрежьте их до 5-7 см.
  2. Уберите сухие листья и все растительные остатки.
  3. Очистите грядки от сорняков и старой мульчи.
  4. За месяц до первых заморозков внесите удобрение — например органику вроде кровяной муки.
  5. В конце осени замульчируйте грядки слоем 7-12 см соломы или хвои. Убедитесь, что кроны прикрыты, но не задавлены.
  6. Хорошо полейте почву.
  7. В регионах с малоснежной зимой поддерживайте умеренную влажность почвы.
  8. Весной, когда температура стабильно держится выше -5 °C, уберите мульчу и оставьте её между рядами.

Зимовка клубники в контейнерах

Клубнику в горшках можно сохранить 3-5 лет, если правильно её укрывать.

  1. Обрежьте все усы, а укоренившиеся розетки пересадите отдельно.
  2. Уберите сухие листья.
  3. Внесите удобрение (минеральное или органическое).
  4. Поставьте горшки у стены дома или в сарай, где температура не опускается ниже -5 °C.
  5. Накройте соломой или хвоей.
  6. Поливайте время от времени, не допуская пересыхания почвы.

Дополнительный вариант — закопать горшки в землю. В таком случае они зимуют так же, как обычные растения в грядке.

Зачем утеплять клубнику

Осенью в кроне формируются зачатки цветочных почек для следующего урожая. Без укрытия они могут вымерзнуть или выпреть. Подкормка осенью обеспечивает здоровый старт весной, а мульчирование защищает и от мороза, и от резких перепадов температур.

Садоводы на севере часто выращивают ремонтантную клубнику как однолетнюю, но даже в этом случае зимовка повышает шансы на хороший урожай.

Плюсы и минусы осеннего ухода за клубникой

Плюсы

Минусы

Сохранение почек и крон

Требует времени и усилий

Меньше вымерзаний и болезней

Нужно соблюдать сроки

Более высокий урожай весной

При лишней влаге возможна подопревание

Возможность обновления посадок

Ошибки с удобрением снижают урожай

Сравнение способов зимовки

Способ

Где применяют

Особенности

Мульчирование соломой/хвоей

В открытом грунте

Доступно, защищает от мороза

Перенос в сарай или гараж

Для горшков

Требует помещения

Закопка горшков в землю

Универсально

Надёжно, но трудоёмко

Советы шаг за шагом

  1. Осенью уберите усы и старую листву.
  2. Очистите грядки от мусора и сорняков.
  3. Подкормите кусты удобрением.
  4. Замульчируйте грядку.
  5. Контейнеры утеплите или уберите в сарай.
  6. Весной вовремя снимите укрытие.

Мифы и правда

  • Миф: Клубника сама прекрасно зимует под снегом.
    Правда: Снег помогает, но без мульчи кроны могут погибнуть.
  • Миф: Чем больше мульчи, тем лучше.
    Правда: Слишком толстый слой приведёт к прению.
  • Миф: Осенью удобрения не нужны.
    Правда: Подкормка помогает заложить урожай следующего года.

FAQ

Нужно ли удалять старые листья осенью?
Да, это снижает риск болезней и вредителей.

Какой слой мульчи лучше?
7-12 см соломы или хвои достаточно для защиты.

Можно ли хранить клубнику в гараже?
Да, если температура там не опускается ниже -5 °C.

Исторический контекст

Клубнику культивируют в Европе с XVI века. Первые сорта были выведены во Франции, а в Россию растение попало в XVIII веке. Сегодня клубника — одна из самых популярных ягод в мире.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить старую листву.
    → Последствие: очаги болезней.
    → Альтернатива: убрать листву и мульчировать.
  • Ошибка: слишком раннее укрытие.
    → Последствие: растение не уйдёт в покой.
    → Альтернатива: утеплять после первых заморозков.
  • Ошибка: толстый слой мульчи.
    → Последствие: прение крон.
    → Альтернатива: укладывать 7-12 см.

А что если…

…не укрывать клубнику совсем? В тёплых регионах она может перезимовать, но в средней полосе кусты ослабнут или погибнут. Урожай весной будет минимальным.

Интересные факты

  1. С ботанической точки зрения клубника — не ягода, а многосемянный плод.
  2. Самая крупная ягода клубники весила 289 граммов.
  3. В Японии выращивают белую клубнику сорта "Белый ананас".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В ноябре хосты рекомендуют укрывать слоем хвои или соломы для защиты корней сегодня в 2:09

Хосты готовят сюрприз садоводам: осенняя ошибка убивает кусты зимой

Секреты осеннего ухода за хостами: обрезка, мульчирование и защита от слизней. Как подготовить растения к зиме, сохранить декоративность и избежать ошибок с поливом. Советы по зимовке в горшках.

Читать полностью » Зеленый подоконник круглый год: выращиваем витаминный салат в домашних условиях вчера в 19:17

Зеленый оазис дома: 3 секрета успешного выращивания салата на подоконнике

Узнайте, как вырастить свежий салат прямо у себя дома! Простые советы по уходу, пересадке и получению витаминов круглый год. Создайте свой мини-огород на подоконнике!

Читать полностью » У комнатных растений развивается корневая гниль из-за перелива и плохого дренажа вчера в 19:14

Корни гибнут, пока листья ещё зеленеют: вот рецепт против корневой гнили

Корневая гниль — скрытая угроза для комнатных растений. Узнайте, как распознать первые признаки болезни и какие шаги помогут спасти цветок.

Читать полностью » Секреты осеннего полива: 50-70 литров для молодых и 150-200 для взрослых деревьев вчера в 18:17

Хватит гадать, нужен ли полив: простой тест, который сэкономит ваши силы и воду

Осенний полив деревьев — ключ к их здоровью зимой. Узнайте, как правильно поливать, когда это нужно, и какие компоненты помогут повысить морозостойкость. Подготовьте ваш сад к холодам!

Читать полностью » Пожелтение листьев у комнатных растений связано с переливом — специалист Линда Лангело вчера в 18:11

Домашние джунгли превратились в гербарий: причины пожелтения растений в квартире

Желтеют листья у комнатных растений? Узнайте главные причины — от ошибок в поливе до нехватки света — и как спасти зелёных питомцев.

Читать полностью » Стрижка газона перед зимой: когда и как правильно завершить сезон - советы экспертов вчера в 17:17

Последний аккорд перед зимой: раскроем секреты финальной стрижки газона – советы экспертов

Как правильно подготовить газон к зиме? Узнайте о последней стрижке, подкормке, аэрации и других важных процедурах, чтобы газон весной радовал густотой и здоровым видом.

Читать полностью » Декоративный чеснок высаживают осенью для обильного цветения вчера в 17:12

Чеснок, который не едят: зачем садоводы сажают его десятками луковиц

Декоративный чеснок — один из самых эффектных акцентов сада. Узнайте, когда и как правильно посадить его осенью, чтобы весной любоваться обильным цветением.

Читать полностью » Зимняя спячка для дачи: защитите крышу, сад и водопровод – советы эксперта Никиты Чаплина вчера в 16:17

Вода - враг номер один: как правильно слить систему водоснабжения на даче и избежать потопа весной

Подготовка дачи к зиме: защитите кровлю, слейте воду, укройте растения. 7 простых, но важных шагов, чтобы избежать проблем и дорогостоящего ремонта весной. Советы экспертов.

Читать полностью »

Новости
Технологии

Новая функция Xbox-контроллеров позволяет переключаться между играми и приложениями
УрФО

После трёхлетнего перерыва в Екатеринбурге снова проведут фестиваль музыкальных фильмов
ПФО

В Пензе пьяный посетитель караоке-бара ударил спутницу и был задержан Росгвардией
Авто и мото

Основатель OkAuto Овчинников рассказал, кто чаще заказывает подбор авто и какие марки выбирают россияне
Красота и здоровье

Терапевт Прощаев: фенилэфрин в лекарствах от ОРВИ может быть опасен для гипертоников
Авто и мото

Эксперт объяснил, как выбрать качественное моторное масло
Спорт и фитнес

Эксперты по фитнесу: 20-минутная тренировка с гантелью заменяет силовое и кардио занятие
Туризм

РЖД оштрафовали на 20 тысяч рублей за неправильное объявление пути в Свердловской области
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet