Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Общение с ДПС
Общение с ДПС
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:34

Осень превращает машины в штрафомагниты: 7 ловушек, в которые попадаются даже опытные водители

ГИБДД напомнила о штрафах для водителей осенью 2025 года

Осенний сезон для автомобилистов — не только время менять шины и готовить машину к холодам, но и период, когда возрастает риск получить штраф. Лужи, грязь, ранние сумерки и осенние дожди часто становятся причиной невольных нарушений. Однако большинство из них можно предотвратить, если знать, за что чаще всего штрафуют и как избежать неприятных ситуаций.

Грязные номера: мелочь, которая стоит 5 тысяч рублей

Сырая осенняя погода делает задачу поддержания чистоты автомобиля почти невозможной. Но особенно важно следить за состоянием номерных знаков. Если хотя бы один символ на табличке не различим с расстояния 20 метров, это уже повод для штрафа — 500 рублей по ч. 1 ст. 12.2 КоАП.

Днем проверяют читаемость и переднего, и заднего номера, а в темное время суток — только заднего. Если водитель очистит номер на месте, инспектор обычно ограничивается предупреждением. Но если окажется, что грязь нанесена намеренно, чтобы скрыться от дорожных камер, наказание становится гораздо строже: штраф до 5 тысяч рублей или лишение прав на три месяца.

Совет: держите в машине влажные салфетки или тряпку, чтобы быстро привести номера в порядок.

Грязные фары — реальная угроза на дороге

Плохая видимость — одна из главных причин аварий в осенний сезон. Загрязнённые фары снижают освещённость дороги и делают машину почти невидимой для встречного транспорта. Если инспектор заметит, что вы едете с грязными световыми приборами, это может закончиться штрафом в 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП).

Чтобы избежать наказания и повысить безопасность, протирайте фары перед каждой поездкой, особенно после дождя или проезда по грунтовке.

"Грязные фары — не просто косметическая проблема, это вопрос видимости и безопасности", — отметил представитель ГИБДД Александр Ковалёв.

Грязь на кузове и колёсах: штраф до 300 тысяч рублей

После поездки по просёлочной дороге или грязному двору часто можно заметить, как колёса и арки покрыты толстым слоем грязи. Если с машины стекает грязь на проезжую часть, это уже административное нарушение. Согласно ст. 12.33 КоАП, за загрязнение дороги штрафуют:
• водителей — на 5-10 тысяч рублей;
• должностных лиц — на 25 тысяч рублей;
• юридические лица — на 300 тысяч рублей.

Особенно строго следят за этим в межсезонье, когда дорожные службы борются с наледью и грязью. Лучше заранее очищать колёса на мойке, чтобы избежать ненужных расходов.

Перевозка детей: новые правила и серьёзные санкции

С июля 2025 года в России действуют обновлённые требования к перевозке детей. Теперь маленьких пассажиров можно возить только в сертифицированных автокреслах или бустерах. Любые "альтернативные" устройства — адаптеры, ремни или накладки — запрещены.

• До 7 лет — только в кресле или бустере, независимо от места в машине.
• От 7 до 11 лет — допускается перевозка на заднем сиденье с ремнём безопасности, но на переднем — только в кресле.
• С 12 лет — обычный ремень, но с учётом роста и веса.

Нарушение карается штрафом в 3 тысячи рублей для водителя. Для должностных лиц сумма составляет 25 тысяч, а для компаний — 100 тысяч рублей.

Отдельно стоит отметить перевозку организованных групп детей: за нарушения ночью предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей или лишение прав.

Несвоевременная замена шин

Как только температура воздуха держится ниже +5°C пять дней подряд — пора "переобуваться". Зимние шины обеспечивают лучшее сцепление с дорогой и уменьшают риск аварии.

Использование изношенной или неподходящей резины (например, разных шин на одной оси) влечёт штраф 500 рублей по ч. 1 ст. 12.5 КоАП. Однако главное наказание здесь не деньги, а безопасность: на летней резине автомобиль теряет управляемость на холодном асфальте.

Совет: при покупке шин обращайте внимание на индексы нагрузки и скорости, а также на дату производства — старше пяти лет использовать не рекомендуется.

Нарушения знаков и разметки

Листья, туман и грязь нередко скрывают дорожные указатели или разметку. Но ответственность всё равно остаётся на водителе. По ст. 12.16 КоАП штрафы за подобные нарушения колеблются от 750 до 7 500 рублей в зависимости от тяжести проступка.

Чтобы избежать неприятностей, не полагайтесь только на память — используйте навигаторы с актуальными данными о знаках и камерах.

Полоса для общественного транспорта

С окончанием отпускного сезона трафик в городах возрастает, и соблазн выехать на выделенку велик. Но за движение по полосе для автобусов придётся заплатить 2 250 рублей (ч. 1.1 ст. 12.17 КоАП), а в Москве и Санкт-Петербурге — уже 4 500 рублей.

"Выделенные полосы нужны, чтобы общественный транспорт ходил без задержек, особенно осенью, когда город стоит в пробках", — пояснил сотрудник ГИБДД Илья Смирнов.

Как сэкономить на штрафах

Если избежать штрафа не удалось, всё ещё можно сократить потери. Закон даёт 30 дней на оплату со скидкой 50%. После этого срока сумма возвращается к полной, а через 60 дней дело передают приставам. Последствия — блокировка счетов, запрет на выезд за границу и дополнительные издержки.

Удобнее всего проверять наличие штрафов через онлайн-сервисы: "Госуслуги", "Автокод" или мобильные приложения банков. Они также напомнят о сроке действия скидки.

Как избежать штрафов осенью

  1. Проверяйте состояние фар и номеров перед каждой поездкой.

  2. Держите в багажнике влажные салфетки, щётку и средство для чистки фар.

  3. Следите за обновлениями разметки и знаков.

  4. Не рискуйте выезжать на автобусные полосы — камеры фиксируют каждое нарушение.

  5. Своевременно меняйте резину и проверяйте давление в шинах.

  6. Если возите ребёнка — убедитесь, что автокресло соответствует стандарту и надёжно закреплено.

Главный секрет экономии прост: меньше нарушений — меньше штрафов. Осень — сезон повышенного внимания, и именно осторожность за рулём поможет сохранить деньги и безопасность.

Итак, коротко

  • За грязные номера, фары и загрязнение дороги предусмотрены штрафы от 500 до 10 000 рублей.
  • С июля 2025 года перевозка детей возможна только в сертифицированных автокреслах или бустерах.
  • Несвоевременная замена шин и нарушение разметки также могут привести к наказанию.
  • За движение по полосе общественного транспорта в Москве и Петербурге придётся заплатить до 4 500 рублей.
  • Оплатив штраф в течение 30 дней, можно сэкономить половину суммы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сохранение бирки ключа сокращает время и стоимость восстановления сегодня в 6:14
Крошечный паспорт машины: бирка с кодом, которая сэкономит деньги при потере ключей

Маленькая пластиковая бирка, которая идёт в комплекте с ключами новой машины, способна избавить владельца от крупных расходов и проблем — но почти все её выбрасывают.

Читать полностью » МВД России: водителей с иностранными номерами начнут штрафовать строже сегодня в 5:40
Камеры всё видят, даже за границей: как иностранцам теперь не скрыться от наказания

ГИБДД усилила контроль над иностранными автомобилями: как теперь выявляют и наказывают нарушителей, и что грозит тем, кто не заплатит штраф вовремя.

Читать полностью » Rivian разобрала электрокар Xiaomi SU7 и не нашла скрытых технологий сегодня в 5:08
Американцы вскрыли китайское чудо: Rivian разобрала Xiaomi SU7 и нашла не магию, а математику

Rivian разобрал Xiaomi SU7 и показал: доступность китайских электрокаров — не магия, а экономика, масштаб и грамотная организация производства.

Читать полностью » Исследование сегодня в 4:54
Кто бы мог подумать: у дилеров теперь дешевле, чем “с рук” — исследование шокировало даже продавцов

Исследование показало: вопреки мифам, машины у дилеров нередко дешевле, чем у частников. Почему так происходит — и кому выгоднее покупать авто с пробегом.

Читать полностью » Член правления Союза автосервисов Шавловский заявил о рисках реформ для малого бизнеса сегодня в 4:26
Новые правила игры: как налоговая и маркировка меняют российские СТО

Российский авторынок готовится к новым правилам: маркировка запчастей, налоговая реформа и борьба за документацию меняют жизнь независимых автосервисов.

Читать полностью » Эксперты назвали Ford Focus и VW Polo самыми надёжными подержанными авто до 750 тысяч рублей сегодня в 3:57
Железные ветераны ещё в строю: пять машин, которые не убить ни временем, ни дорогами

Даже с бюджетом в 750 тысяч рублей можно купить надёжный автомобиль без подвоха. Пять проверенных моделей, которые не разочаруют на российских дорогах.

Читать полностью » Autonews: шиномонтажи Москвы сообщили о росте цен и первых очередях сегодня в 3:25
Холод стучится в окна, а шиномонтажи уже забиты: кто рискует остаться на летней резине

Температура опускается, очереди в шиномонтажах растут, а цены начинают меняться. Мы выяснили, где в Москве дешевле и быстрее "переобуть" машину перед зимой.

Читать полностью » Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus возглавили рейтинг подержанных иномарок в России сегодня в 2:56
Российские дороги помнят всё: почему именно эти машины до сих пор нарасхват

Какие подержанные иномарки россияне покупали чаще всего в 2025-м? Эксперты составили рейтинг и рассказали, почему старые японцы по-прежнему не теряют в цене.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Энергетические напитки не дают энергию, а истощают ресурсы организма — Александр Созыкин
Питомцы
Ротвейлеры, доберманы и кане-корсо: эти сторожевые породы считаются самыми уравновешенными
Культура и шоу-бизнес
Белла Хадид рассказала, что почувствовала себя плохо на показе Victoria’s Secret
ДФО
Дальневосточная программа деревянных домов заморожена из-за проблем с финансированием и себестоимостью — Михаил Дегтярев
Дом
Специалисты предупредили об опасных реакциях при смешивании бытовых чистящих средств
Еда
Салат с курицей, грибами и помидорами включает соевый маринад для пикантного вкуса
Еда
Чеченские лепешки на кефире подходит для сытного завтрака или быстрого перекуса
Туризм
Эксперты предупредили о распространённых схемах обмана туристов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet