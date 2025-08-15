Хотите сочную и сладкую капусту? Посадите её в конце лета

Осень — лучшее время насладиться капустой: сочной, сладкой, идеально подходящей для супов, тушёных блюд и квашения. Но чтобы получить крепкие и вкусные кочаны, важно правильно выбрать момент посадки и организовать уход.

Когда сажать капусту для осеннего урожая

Оптимальное время посадки — за 6-8 недель до первых ожидаемых заморозков. Это обычно конец лета — август или начало сентября, в зависимости от региона. Такое расписание даёт растениям время окрепнуть, избежать жары и набрать сладость в прохладных осенних условиях.

5 шагов для успешного выращивания осенней капусты

Подготовка почвы

Выберите участок с плодородной, хорошо дренированной суглинистой почвой (pH 6,0-7,0). Перед посадкой внесите компост или перепревший навоз.

Посев или пересадка

При посеве семян в помещении заглубляйте их на 5-6 мм.

При высадке рассады в открытый грунт делайте лунку вдвое больше корневого кома и аккуратно размещайте растение.

Полив и освещение

Капусте нужно минимум 6 часов прямого солнца в день и равномерная влажность почвы без застоя воды.

Подкормка

Раз в две недели вносите комплексные удобрения, начиная после укоренения рассады.

Защита от вредителей

Капустные черви, тля и блошки — главные враги урожая. Регулярно осматривайте растения, удаляйте вредителей вручную или применяйте безопасные средства защиты.

Как понять, что капуста готова к сбору

Время созревания — в зависимости от сорта, 60-100 дней после посадки.

Твердость кочана — зрелый кочан плотный и упругий на ощупь.

Внешний вид — соответствует заявленному размеру и цвету на упаковке семян.

Сбор и хранение осенней капусты

Срезка кочана:

Используйте острый нож или секатор, срезая стебель прямо под кочаном, оставляя несколько внешних листьев для защиты.

Хранение:

В холодильнике, слегка обёрнутой плёнкой: целый кочан — до 2 месяцев, разрезанный — до 2 недель.

В погребе при прохладе и влажности: до 6 месяцев.

В морозильнике (после бланширования 1-2 минуты и охлаждения в ледяной воде): до 9 месяцев.

Три полезных совета от опытных огородников

При уборке оставляйте корни в земле — иногда они дают дополнительные мелкие кочаны.

Осеннюю капусту удобнее убирать в сухую погоду, чтобы кочаны дольше хранились.

Не спешите срезать весь урожай — зрелые кочаны могут простоять в грядке до первых устойчивых морозов.

Правильно подобранные сроки посадки, питательная почва, защита от вредителей и внимательный уход — залог того, что осенью вы соберёте крепкие, сочные кочаны. А правильное хранение позволит радовать себя и близких свежей капустой даже зимой.