Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
крокусы
крокусы
© commons.wikimedia.org by Dominicus Johannes Bergsma is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:07

Сентябрьская посадка превращается в мартовское чудо — сад оживает раньше других

Осенью в сентябре сажают крокусы, нарциссы и тюльпаны для раннего цветения весной

Сентябрьский сад — это не только корзины с урожаем и банки с заготовками, но и особое время для тех, кто мечтает о яркой весне. Пока листья начинают золотиться, а дни становятся короче, садовод может подготовить для себя настоящий подарок: клумбы, которые оживут первыми красками уже в марте. Именно осенняя посадка луковичных и многолетников обеспечивает раннее цветение и устойчивость растений.

Почему стоит сажать в сентябре

Осень создаёт идеальные условия для укоренения. Земля ещё хранит тепло лета, но изнуряющая жара уже позади. Луковицы успевают прижиться и образовать крепкие корни до холодов, что позволяет весной направить силы на цветение. Кроме того, растения проходят естественную стратификацию — период охлаждения, без которого многим видам трудно прорасти.

Есть и другие преимущества. Весенние хлопоты становятся меньше, ведь часть работы выполнена заранее. К тому же, пережившие зиму цветы становятся крепче, легче справляются с заморозками и болезнями. А ещё они зацветают на пару недель раньше, чем те, что высажены весной.

Какие цветы стоит посадить

1. Крокусы — символ пробуждения

Эти миниатюрные цветы появляются буквально из-под снега. Сажать их лучше в первой половине сентября, заглубляя на 7-10 см. Идеальны для солнечных участков и альпийских горок.

2. Подснежники — белая нежность

Их колокольчики пробиваются даже сквозь снег. Высаживают их в течение всего сентября на глубину до 7 см. Особенно эффектны подснежники под деревьями или в природных уголках сада.

3. Пролески — голубой ковёр

Синие или белые звёздочки быстро разрастаются и создают ощущение цветочной реки. Им подойдут влажные места в полутени, посадка на 5-8 см.

4. Мускари — аромат весны

Соцветия синих и белых оттенков источают лёгкий мускусный запах. Их лучше высаживать до конца сентября, заглубляя на 6-8 см. Красиво смотрятся группами рядом с тюльпанами.

5. Нарциссы — классика и надёжность

Главное их достоинство — устойчивость к грызунам. Сажают нарциссы во второй половине сентября на глубину до 15 см. Они хорошо приживаются в лёгкой полутени.

6. Тюльпаны — королевская гордость

Без них невозможно представить весенний сад. Подготовку начинают в сентябре, а сами посадки проводят ближе к октябрю. Для раннего цветения стоит выбирать сорта Кауфмана или простые ранние тюльпаны.

7. Гиацинты — сила и аромат

Эти цветы известны своим насыщенным запахом. Сажают их в конце сентября, размещая луковицы на глубину около 15 см. Гиацинты особенно эффектны в парадных клумбах и контейнерах.

8. Хионодокса — скрытая жемчужина

Редко встречающееся, но очень красивое растение. Зацветает розовыми, синими или белыми звёздочками. Его стоит высаживать в первой половине сентября на глубину 6-8 см.

Секреты успешной посадки

Чтобы весной сад выглядел ухоженным, важно не только правильно выбрать растения, но и подготовить почву. Землю следует перекопать, удалить сорняки и добавить органику или удобрения. На тяжёлых почвах помогает песчаная подушка для дренажа.

Золотое правило — глубина посадки должна равняться трём высотам луковицы, а расстояние между ними — 2-3 диаметрам. Луковицы ставят донцем вниз и аккуратно засыпают. После посадки грядку хорошо проливают, а сверху мульчируют торфом или листвой.

Так растения не только успешно укореняются, но и получают защиту от резких перепадов температур зимой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Глиняная болтушка для растений: как приготовить и применять в жару – рекомендации садоводов сегодня в 10:18

Чудо-средство под ногами: как обычная глина возвращает жизнь растениям за несколько часов

Как спасти увядшие растения в жару без химии? Уникальный метод с глиняным раствором восстановит тургор за сутки. Минералы, защита корней и проверенные рецепты от садоводов.

Читать полностью » Организация пространства в сарае: вертикальное хранение, углы и дверь – 3 полезных трюка сегодня в 7:04

Больше не ищите грабли часами: вертикальное хранение в сарае — гениальное решение проблемы

Оптимизируйте хранение в сарае: вертикальное размещение, угловые полки и организация двери. 5 гениальных идей по организации пространства.

Читать полностью » Шпалера в форме А: оптимальная для крупных овощей, таких как дыни и кабачки сегодня в 6:28

Сделали сад красивым, но что с урожаем? Почему шпалеры — это не только декор

Узнайте, как создать 4 вида садовых шпалер своими руками из подручных материалов. А-образные для кабачков, пирамидальные для фасоли, решётчатые для роз и клетки для томатов – инструкции от экспертов по ландшафтному дизайну.

Читать полностью » Ароматный сад без вредителей: 5 цветов против тли - просто и эффективно сегодня в 6:04

Ароматная защита: эти 5 цветов создадут невидимый барьер против тли в вашем саду

Узнайте, как защитить сад от тли с помощью бархатцев, настурций, пиретрума, лаванды и календулы. Естественные методы борьбы с вредителями, без химии!

Читать полностью » Эксперт Николь Карпентер: несколько кузнечиков могут нанести серьезный ущерб растениям сегодня в 5:24

Этот запах отпугнёт всех вредителей: это может спасти ваш сад от кузнечиков

Откройте неожиданный способ борьбы с кузнечиками: эксперты рекомендуют уксусный раствор. Узнайте, как разводить средство, избежать ожогов растений и усилить защиту с помощью птиц и отпугивающих трав.

Читать полностью » Амблисейус против паутинного клеща: как хищный клещ спасет урожай в теплице сегодня в 5:03

Секретное оружие дачников: этот микроскопический хищник спасет ваш урожай огурцов в теплице

Паутинный клещ в теплице уничтожает урожай? Эффективное решение - хищный клещ амблисейус! Это - биологическая защита растений, залог богатого урожая.

Читать полностью » Грибковые заболевания в огороде: как обычная корица заменяет химические фунгициды сегодня в 4:47

Секрет вашей рассады: этой специей посыпаю землю, и корешки растут как сумасшедшие — но не тороплюсь делиться методом

Обычная корица раскрывает неожиданные свойства в садоводстве: натуральный антисептик против грибка, стимулятор роста корней и экозащитник урожая. Узнайте, как спасти капусту и фасоль без химии!

Читать полностью » Абелия Калейдоскоп цветет с весны до осени и привлекает шмелей и бабочек сегодня в 4:21

Цветет с весны до осени, а зимой сохраняет красоту: этот "хамелеон" украсит ваш дом

Абелия 'Калейдоскоп' покоряет сады: кустарник-хамелеон с листвой, меняющей цвет от весны до зимы. Устойчив к засухе, оленям и вредителям, цветёт три сезона и идеален для живых изгородей.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Максим Стулий: интервальные нагрузки в сквоше лучше тренируют сердечно-сосудистую систему
Дом

Советы по уборке кухни после инсектицидной обработки
Красота и здоровье

Врач предупреждает: соль вызывает гипертонию и другие опасные болезни
Наука и технологии

NASA раскрыло данные: как молнии влияют на образование озона и загрязнение воздуха
Авто и мото

МВД сообщило о лидирующем числе пешеходов-нарушителей в Подмосковье в 2024 году
Авто и мото

Эксперт назвал популярные способы автоподстав на дорогах
Туризм

Как развивается гастрономический туризм в российских регионах
Питомцы

Подростковый возраст у собак наступает с шести месяцев — ветеринары о причинах изменений поведения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru