Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
закрутка кабачки и помидоры
закрутка кабачки и помидоры
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:01

Последний шанс для хозяек: что приготовить из осенних ягод, пока они свежие

Сентябрьские ягоды: клюква, рябина и облепиха стали основой полезных заготовок

Сентябрь приносит последние, но особенно полезные урожаи: клюкву, рябину, облепиху, бруснику, чернику, голубику, краснику и виноград. Из них получаются витаминосодержащие морсы, варенья, пастилы и сиропы — отличные заготовки на зиму.

Базовые правила заготовок

  • Сырьё: только чистые, спелые ягоды (не собирать вдоль дорог и в промзонах).

  • Хранение: прохлада и темнота для свежих; заморозка лучше всего сохраняет витамины и вкус.

  • Комбинации: смешивайте ягоды с фруктами — вкусы становятся сложнее и ярче.

  • Стерильность: банки/крышки стерилизуйте, морсы и соки пастеризуйте.

  • Технология: варенье доводите до нужной густоты, соки — процеживайте и укупоривайте.

Осенние ягоды — источник витамина С, каротиноидов и антиоксидантов: поддерживают иммунитет, обмен веществ, кожу и сосуды.

Что собирать и как использовать

Клюква

Оптимальна для морсов, соков, варенья/джемов; хорошо переносит заморозку. Идёт в купаж с яблоками, грушами, морковью.

Рябина

После первых заморозков менее горькая. Делайте варенье, пастилу, чай, домашнее вино/настойки. Храните гроздьями в прохладе.

Облепиха

Рекорд по витамину С. Подходит для джемов, морсов, соков, чая, заморозки; из неё делают и облепиховое масло.

Лесные ягоды (брусника, черника, голубика, красника)

Лучшее — заморозка, также джемы, пастила, соки. Брусника/черника славятся противовоспалительным и мочегонным эффектом.

Виноград

Сентябрьский сбор. Готовьте компоты, соки, варенье/желе, замораживайте для смузи и десертов.

Короткие рецепты (на заметку)

  • Клюквенный морс с апельсином: клюква + вода + кусочки апельсина; 10-15 мин на огне, затем сахар, процеживание.

  • Облепиховый джем с яблоками и орехами: ягоды + яблоки + сахар; 15-20 мин, орехи — за 5 мин до готовности.

  • Брусника целая в сиропе: горячий сироп → ягоды; 10-15 мин, повторный прогрев и укупорка.

  • Черничный компот с лимоном: 5-7 мин варки, лимон — за 2 мин до конца.

  • Черничный уксус с мёдом: черника + мёд + уксус; 2-3 недели настаивания, процеживание.

  • Рябиновая/рябиново-имбирная настойка: рябина (по желанию с имбирём) + сахар + спиртовая основа; 2-3 недели настоять.

Маленькие хитрости

  • Замораживайте порциями и в один слой, затем пересыпайте в пакеты — меньше льда, лучше текстура.

  • Для варенья "яркого цвета" — немного лимонной кислоты или цитрусовая цедра.

  • Пастилу сушите при 50-60 °C (духовка/сушилка) до эластичности; храните в пергаменте.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Правила приготовления подливы: муку обжаривают на масле для однородной текстуры сегодня в 16:25

Всего один промах — и подлива превратится в клейкую катастрофу: правила безошибочного соуса

Узнайте секрет подливы без комочков: простой рецепт с овощами, который превратит любое блюдо в настоящую кулинарную находку.

Читать полностью » Торт с бисквитом и меренгами получается воздушным сегодня в 13:22

Хруст меренг и нежный бисквит: торт, который разжигает аппетит и зависть друзей одним взглядом

Узнайте, как создать нежный торт с меренгами и цветами для семейного стола. Хрустящие меренги, бисквит и креативное украшение — идеальный десерт для гурманов!

Читать полностью » Рецепт салата Летний на зиму включает маринование овощей для хранения сегодня в 12:48

Быстрые консервы: как салат на зиму экономит бюджет и время без компромиссов

Зимой открыть банку и окунуться в лето? Этот ароматный салат из сезонных овощей — простой и вкусный рецепт заготовки. Попробуйте сохранить вкус лета в консервах!

Читать полностью » Традиционный английский рождественский кекс хранится в прохладном месте до двух месяцев сегодня в 12:14

Кекс, который шепчет семейные секреты: пряный бренди и сухофрукты создают магию праздничного стола

Задумывались о кексе, который готовится месяцами для идеального вкуса? Узнайте, как создать ароматный английский рождественский шедевр с бренди и специями.

Читать полностью » Шеф-повар показал способ приготовления куриных крылышек в казане на костре для пикника сегодня в 11:32

Тайна казана раскрыта — куриные крылышки, которые изменят ваши представления о жарке

Крылышки на костре: аромат дыма и специи за 30 минут! Простой рецепт для пикника или дома — попробуйте и удивитесь вкусу. Курица, мёд, апельсин — огонь!

Читать полностью » Рецепт пирога с яблочным вареньем требует охлаждения перед подачей на стол сегодня в 11:08

Яблочный пирог: нежная выпечка, которая шепчет истории любви и смеха за чашкой чая

Откройте секрет ароматного пирога с яблочным вареньем, который наполнит дом уютом и соберёт семью за чаем. Нежная выпечка для уютных вечеров.

Читать полностью » Десерт из чернослива с орехами в сметане готовится быстро и просто сегодня в 10:36

Хрустящая карамель и нежная сметана — десерт, который играет на контрастах

Захватывающий рецепт десерта с черносливом и грецкими орехами в сметане: просто, эффектно и для всей семьи. Что скрывает этот праздничный хит?

Читать полностью » По рецепту кулинара маффины с джемом получаются пышными и ароматными сегодня в 10:03

Маффины с ягодами: секрет, которым пользуются все, кроме вас, — и это бесплатно

Хотите пышные маффины с сюрпризом внутри? Простой рецепт с джемом и ягодами раскроет секреты сочной выпечки без хлопот.

Читать полностью »

Новости
Наука

Исследование Медицинского университета Лодзи выявило связь пальцев с алкоголизмом
ПФО

Эксперты: массовые увольнения в конце года затронут строительство, ретейл и машиностроение
Туризм

Центр механотерапии в Ессентуках продолжает использовать аппараты Цандера 1902 года
Наука

Астрофизик Ави Леб из Гарварда назвал 3I/ATLAS внеземным артефактом
Садоводство

Секреты сада: 5 растений, которые идеально сочетаются с туей – создайте гармоничный ландшафт
Красота и здоровье

Профессор Хасинто: спорт и омега-3 могут стать дополнительным инструментом профилактики периодонтита
Питомцы

Кошки любят хлеб из-за дрожжей, утверждают ветеринарные специалисты
Авто и мото

Apple убрала старшие версии iPhone 16 и оставила только модель с 128 ГБ памяти
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet