Топ-5 ягод сентября: как поддержать иммунитет без лишних затрат
Осенью важно поддерживать иммунитет, и в Югре напомнили: сделать это можно с помощью дикорастущих ягод. Региональный Роспотребнадзор составил список самых полезных плодов, которые стоит включить в рацион в сентябре.
Топ-5 ягод для здоровья
По данным ведомства, в список вошли:
-
черника - содержит витамины С и К, полезна для зрения, памяти и здоровья сердца;
-
малина - богата клетчаткой и антоцианами;
-
ежевика - помогает контролировать уровень сахара в крови;
-
клюква - известна мочегонным действием и профилактикой инфекций;
-
смородина - укрепляет иммунитет.
Почему они важны осенью
Эти ягоды богаты витаминами и антиоксидантами, которые помогают организму справляться с сезонными нагрузками и снижают риск простудных заболеваний.
Как употреблять правильно
Специалисты советуют:
-
есть ягоды в свежем виде или добавлять в блюда, чтобы сохранить максимум полезных веществ;
-
тщательно мыть перед употреблением, чтобы избежать инфекций;
-
включать сезонные продукты в рацион как часть сбалансированного питания.
