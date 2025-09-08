Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пирожные-корзиночки с ягодами
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:34

Топ-5 ягод сентября: как поддержать иммунитет без лишних затрат

В Югре напомнили, какие дикорастущие ягоды помогают поддерживать здоровье в сентябре

Осенью важно поддерживать иммунитет, и в Югре напомнили: сделать это можно с помощью дикорастущих ягод. Региональный Роспотребнадзор составил список самых полезных плодов, которые стоит включить в рацион в сентябре.

Топ-5 ягод для здоровья

По данным ведомства, в список вошли:

  • черника - содержит витамины С и К, полезна для зрения, памяти и здоровья сердца;

  • малина - богата клетчаткой и антоцианами;

  • ежевика - помогает контролировать уровень сахара в крови;

  • клюква - известна мочегонным действием и профилактикой инфекций;

  • смородина - укрепляет иммунитет.

Почему они важны осенью

Эти ягоды богаты витаминами и антиоксидантами, которые помогают организму справляться с сезонными нагрузками и снижают риск простудных заболеваний.

Как употреблять правильно

Специалисты советуют:

  • есть ягоды в свежем виде или добавлять в блюда, чтобы сохранить максимум полезных веществ;

  • тщательно мыть перед употреблением, чтобы избежать инфекций;

  • включать сезонные продукты в рацион как часть сбалансированного питания.

URA.RU: в Тюменской области пошёл сезон белых грибов, рыжиков и груздей 06.09.2025 в 15:17

Корзины полны, но опята ещё ждут: где искать грибы в сентябре в Тюменской области

В Тюменской области уже находят белые, рыжики и грузди, а опытные грибники делятся точками для «тихой охоты». Где искать самые богатые места?

Читать полностью » В Кемерово мужчина ударил подростка мачете из-за ссоры о мопеде — СК 05.09.2025 в 12:39

Дворовые конфликты становятся смертельно опасными: очередной случай в Кемерово

В Кемерово бытовой конфликт вокруг мопеда закончился шокирующим нападением с мачете на подростка. Чем обернулся спор и что грозит нападавшему?

Читать полностью » В Алтае хотят ввести льготы на проживание для работников сельского хозяйства 03.09.2025 в 15:19

Ленин в номере и скидки для аграриев: неожиданный проект для Алтая

Алтайский депутат предложил возродить советский формат «домов колхозников»: льготы для аграриев, а для туристов — культурная программа и полная цена.

Читать полностью » Житель Сургута лишился прав из-за поддельного удостоверения и не получил компенсацию за такси — суд 02.09.2025 в 16:16

Три года без вины виноватый: жителя ХМАО лишили прав из-за чужой ошибки

Житель ХМАО три года добивался справедливости после того, как его лишили прав из-за поддельных документов. Компенсацию за такси ему отказали выплатить.

Читать полностью » XX фестиваль «Звезды на Байкале» откроется в Иркутске с участием мировых звезд классики 02.09.2025 в 0:04

Юбилей под аккомпанемент Байкала: как Иркутск станет столицей академической музыки

В Иркутске стартует юбилейный XX фестиваль академической музыки "Звезды на Байкале", который пройдет в Областном музыкальном театре имени Загурского. Художественный руководитель проекта, народный артист России Денис Мацуев, подчеркнул особое значение юбилейного события для культурной жизни Сибири и анонсировал участие более 500 музыкантов.

Читать полностью » 64 километра дорог на школьных маршрутах отремонтируют в Новосибирской области до 2026 г 01.09.2025 в 18:08

Дорога к знаниям без преград: в Новосибирской области преобразят школьные маршруты

В Новосибирской области реализуется масштабная программа по ремонту автомобильных дорог, используемых для перевозки школьников к образовательным учреждениям. До конца текущего года планируется привести в порядок почти 64 километра дорожного полотна регионального и межмуниципального значения.

Читать полностью » Статистика промпроизводства СФО: только Хакасия, Омская область и Алтай демонстрируют рост 31.08.2025 в 22:54

Сибирь в минусе: лишь три региона показали рост промышленности за 7 месяцев

По итогам первых семи месяцев 2025 года только три субъекта Сибирского федерального округа продемонстрировали положительную динамику промышленного производства. Согласно данным статистических ведомств, лидером по росту стала Республика Хакасия с показателем 104,3%, где основной вклад в увеличение объемов внесла добыча металлических руд и угля.

Читать полностью » В Новосибирске университеты представили инновационные разработки на форуме 30.08.2025 в 23:10

От неинвазивного глюкометра до диагностики ГЭС: какие прорывные технологии показали вузы на Технопроме

На XII Международном форуме "Технопром-2025" в Новосибирске состоялась масштабная презентация проектов Платформы университетского технологического предпринимательства. Участники мероприятия продемонстрировали перспективные разработки, охватывающие различные отрасли — от медицины до энергетики.

Читать полностью »

