Топ-5 ягод сентября: как поддержать иммунитет без лишних затрат

Осенью важно поддерживать иммунитет, и в Югре напомнили: сделать это можно с помощью дикорастущих ягод. Региональный Роспотребнадзор составил список самых полезных плодов, которые стоит включить в рацион в сентябре.

Топ-5 ягод для здоровья

По данным ведомства, в список вошли:

черника - содержит витамины С и К, полезна для зрения, памяти и здоровья сердца;

малина - богата клетчаткой и антоцианами;

ежевика - помогает контролировать уровень сахара в крови;

клюква - известна мочегонным действием и профилактикой инфекций;

смородина - укрепляет иммунитет.

Почему они важны осенью

Эти ягоды богаты витаминами и антиоксидантами, которые помогают организму справляться с сезонными нагрузками и снижают риск простудных заболеваний.

Как употреблять правильно

Специалисты советуют: