Живые витамины под ногами: ягоды, которые держат иммунитет крепче лекарств

Осень в России — это не только золотые листья и хмурые дожди, но и время, когда природа щедро делится запасами витаминов. Ягоды, которые многие привыкли считать обычным угощением, на самом деле способны поддержать иммунитет и заменить дорогие аптечные препараты. Не случайно врачи и фитотерапевты называют их "живыми витаминами".

"Это гораздо полезнее и дешевле, чем покупать синтетические витамины в аптеке", — отметил председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Сегодня разберём, какие ягоды стоит включить в рацион именно сейчас, пока сезон ещё не закончился.

Осенние ягоды и их особенности

Калина

Плоды калины издавна применялись в народной медицине. Они помогают нормализовать давление, укрепляют сердце и сосуды. Кроме того, калина считается природным антибиотиком: благодаря высокому содержанию антиоксидантов она снимает воспаления и поддерживает иммунную систему.

Брусника

Ягода с ярко выраженным кислым вкусом — верный помощник для почек и мочевыводящей системы. Бензойная кислота, которой богата брусника, позволяет хранить её без сахара и консервантов. Благодаря этому хозяйки часто используют её в качестве основы для морсов и соусов.

Рябина (черноплодная арония)

Эта ягода помогает очищать кровь, снижает уровень холестерина и укрепляет сосудистые стенки. Особенно полезна людям с анемией, так как стимулирует кроветворение. В свежем виде плоды достаточно терпкие, зато в варенье или наливке раскрываются их лучшие качества.

Облепиха

Яркая ягода, насыщенная каротином, витаминами Е и К, незаменима для здоровья кожи и слизистых. Масло облепихи применяют в медицине для заживления ран и восстановления после ожогов. В быту её чаще всего используют для приготовления облепихового чая или сиропа.

Шиповник

Рекордсмен по содержанию витамина С. Настой из сухих плодов повышает защитные силы организма, снимает усталость и предотвращает авитаминоз. Главное — правильно заваривать: плоды лучше не кипятить, а настаивать в термосе.

Сравнение полезных ягод