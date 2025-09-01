15 тысяч растений и деревья-чемпионы: почему сюда едут со всего мира

В самом сердце Глостершира скрывается место, которое называют одним из самых красивых садов в мире. Здесь собрано более 2500 видов деревьев и кустарников со всего света, а общее количество растений достигает 15 тысяч.

Когда приходит осень, этот уголок превращается в настоящий рай: листья загораются оттенками алого, медного, янтарного и золотого. Именно в это время года дендрарий Уэстонберта раскрывается во всей своей красе.

"Это просто потрясающе, лучшее место в мире, чтобы наблюдать, как осенние листья меняют цвет", — поделился один из посетителей.

Прогулка среди верхушек деревьев

Одним из главных аттракционов считается тропа Tree Top Walkway. Она тянется почти на 300 метров и постепенно поднимается на высоту 13 метров. С её мостков открывается панорамный вид на Шелковый лес и живописный английский пейзаж.

Эта тропа подходит для всех: по ней можно пройтись пешком, проехать на коляске или даже прогуляться с собакой.

От викторианской мечты к национальному сокровищу

История сада началась в XIX веке, когда предприниматель Роберт Холфорд унаследовал поместье Уэстонберт. Чтобы расширить территорию под новые посадки, он даже перенёс деревню, находившуюся поблизости, на полмили дальше.

Так на площади в 240 гектаров возник парк, задуманный как эстетический ансамбль, а не просто ботаническая коллекция. С тех пор дендрарий стал уникальным местом, где природа сочетается с искусством планировки.

Сегодня Уэстонберт находится под управлением Лесного хозяйства Англии и считается самым значимым дендрарием страны. Он входит в список объектов первой категории в Реестре исторических парков и садов Великобритании.

Секреты коллекции

По территории проложено 27 километров троп, ведущих к редким растениям. Здесь есть и "старый дендрарий" с экзотическими деревьями, привезёнными ещё в 1850-х, и Шелковый лес, история которого уходит в XIII век.

Особая гордость — так называемые "деревья-чемпионы": самые высокие и крупные представители своих видов в стране. Их легко узнать по синим этикеткам.

Для тех, кто приходит впервые

Гостям советуют начинать экскурсию с Welcome Building. Там можно узнать истории о редких деревьях, получить буклеты с маршрутами и советы по выбору самых живописных троп.

А для семей предусмотрен особый игровой маршрут, который превращает прогулку в увлекательное приключение для детей.