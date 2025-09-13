Чихать будете до заморозков: аллергия не спешит уходить вместе с летом

С приходом осени аллергикам рано расслабляться — сезонное обострение неизбежно. Об этом Mostimes.com напомнила иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

По словам специалиста, осень становится испытанием для людей с повышенной чувствительностью организма: характерные симптомы в виде чихания, заложенности носа и кашля могут сопровождать их почти ежедневно. Причина кроется в плесневых грибах, концентрация которых резко возрастает в это время года.

Врач пояснила, что особенно опасна влажная и относительно тёплая погода в начале осени. Даже при понижении температуры до первых заморозков споры грибов продолжают активно распространяться в воздухе. Они представляют собой чрезвычайно устойчивые микроорганизмы, которые легко переживают перемены климата. Опавшая листва и сырость создают для них благоприятные условия, поэтому именно в этот период количество аллергенов в атмосфере оказывается высоким.

Эксперт отметила, что источники плесени присутствуют не только на улице. Колонии грибов можно встретить на влажных стволах деревьев, фасадах зданий, а также в подвальных помещениях, где сохраняется повышенная влажность. Опасность представляют и бытовые приборы — увлажнители воздуха и кондиционеры. Если за ними не ухаживать должным образом, внутри легко образуются грибковые отложения. Логина подчеркнула, что такие устройства необходимо регулярно очищать и обрабатывать, чтобы не допускать накопления плесени.

Кроме того, ситуацию усугубляет пыльца растений. Хотя её содержание в воздухе осенью ниже, чем летом, остаточные количества сохраняются, главным образом от трав и злаковых культур. По словам врача, для людей, склонных к аллергии, даже такие концентрации могут стать причиной дискомфорта.