В США затеяли перестройку военных сил: автономные истребители оказались на границе полномочий

Военный министр США Пит Хегсет объявил о создании единого командования автономной войны AUTOWARCOM, которое возглавит четырехзвездный генерал. Оно объединит управление автономными и беспилотными силами. Главный вопрос для промышленности — кому будут подчиняться программы беспилотных боевых самолетов CCA, в частности General Atomics FQ-42 и Anduril FQ-44, которые создаются под нужды конкретных видов вооруженных сил.

О решении объявили 30 сентября на базе Корпуса морской пехоты в Куантико (штат Вирджиния). Согласно меморандуму, командование должно быть сформировано к 1 октября 2027 года. До тех пор подготовкой займется проект "Азенкур", которым руководят директор Оборонного инновационного подразделения (DIU) Оуэн Уэст и Макс Страйсер из ВМС. Им предстоит выстроить структуру командования и продолжить работу управления по закупкам беспилотных систем, внедряя новую модель закупок, при которой разработчики автономных технологий работают напрямую с фронтовыми частями.

Цель перемен — получить больше средств поражения с большей дальностью за счет недорогого оружия. Хегсет подчеркивает, что автономные системы больше не "нишевое направление", и главная задача — перевооружить войска недорогими и живучими средствами. Для сравнения: в декабре 2025 года в ходе операции Epic Fury Центрального командования США впервые применялись подразделения с ударными беспилотниками LUCAS — аналогом иранского Shahed-136 стоимостью от 20 до 50 тыс. долларов за штуку. Это несопоставимо с затратами на традиционную боевую авиацию.

Что будет с CCA

Программа CCA ВВС США — крупнейший в стране заказ на боевые беспилотники: к 2032 году планируется получить не менее 500 машин, а позднее — около 1000. Контракты на производство уже заключены: General Atomics выпускает FQ-42 Vengeance, недавно привлекшая к производству Spirit Defense, а Anduril — FQ-44 Fury.

Когда в июне 2026 года в Пентагоне сформировали портфель беспилотных систем, крупные авиационные программы — CCA, MQ-25 ВМС и MQ-4C — остались за видами вооруженных сил. AUTOWARCOM этот порядок пока сохраняет, хотя Хегсет называет CCA "автономными истребителями", то есть формально относит их к сфере нового командования. Однако представитель Пентагона заявил, что за видами ВС остаются "ключевые роли в строительстве сил, реализации программ, боевой готовности и интеграции". Это означает, что оперативный контроль над своими платформами они сохранят.

Пока речь идет о распределении управленческих функций, а не о пересмотре подписанных контрактов. ВВС США уже работают по модели, которую поддерживает проект "Азенкур": General Atomics и Anduril конкурируют за планер, а программное обеспечение для автономности разрабатывают шесть компаний.

Риски и финансирование

Эксперт Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кансиан отмечает, что понятие "дрон" слишком широкое — от квадрокоптера за 500 долларов до разведчика MQ-4C Triton стоимостью 150 млн долларов, — поэтому определить полномочия AUTOWARCOM будет непросто. По его мнению, трения неизбежны: задачи у видов ВС разные, и единая структура управления может оказаться неэффективной. С той же проблемой может столкнуться и отдельное командование беспилотных систем, которое создает Армия США.

Финансирование проекта "Азенкур" упирается в политику. На создание AUTOWARCOM в рамках оборонной группы автономной войны заложено 54,6 млрд долларов, но эти деньги зависят от законопроекта о бюджетном согласовании, который планировали принять до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Смена партийного большинства в Конгрессе может осложнить бюджетный процесс и затянуть создание командования.

В течение 30 дней после объявления, то есть примерно к 30 октября, профильное управление должно было представить план действий с контрольными сроками. Он должен прояснить подчиненность и перечень сил, которые каждый вид ВС передаст новому командованию до его полного формирования в 2027 году.