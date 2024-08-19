Эти машины становятся жертвами воров чаще всего: проверьте, в списке ли ваш авто

В полиции рассказали, с каких машин воры чаще всего снимают запчасти

Из-за дефицита оригинальных автозапчастей в России увеличилось количество автомобильных краж. Преступники сосредотачиваются на деталях, которые можно быстро снять и выгодно продать. Представитель полиции сообщил порталу njcar.ru, что особенно подвержены риску премиальные кроссоверы, такие как Porsche Cayenne, Audi Q5 и Q7, BMW X3 и X5, Volkswagen Touareg и Range Rover Sport.

Воровство фар на этих автомобилях вновь набирает популярность. Злоумышленники часто применяют агрессивные методы, например, разрезают крылья машин, чтобы добраться до фар, что приводит к значительным повреждениям.

Для предотвращения краж полиция рекомендует использовать защитные механизмы, затрудняющие быстрый демонтаж запчастей, и маркировать фары индивидуальным VIN-номером. Это делает их менее привлекательными для воров, так как продажа таких деталей становится сложнее. Владельцы Skoda Octavia также часто сталкиваются с кражами фар, и специалисты советуют устанавливать металлические накладки и защитные устройства.

Задние фонари, особенно у Land Rover третьего и четвертого поколений, также находятся под угрозой из-за простоты их демонтажа. Кроме того, боковые зеркала Mercedes-Benz и BMW часто снимают с автомобилей, несмотря на защитные меры. Катализаторы гибридных автомобилей, таких как Lexus, тоже интересуют воров.

Колесные диски и шины остаются под прицелом, и автовладельцам рекомендуется устанавливать защитные болты и оставлять автомобили на охраняемых стоянках или под наблюдением видеокамер. Эти меры помогают значительно снизить риск кражи.

Фото: commons.wikimedia.org/stroi.mos.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International license).