Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
салон автомобиля
салон автомобиля
© Freepik by senivpetro
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:34

Китайский стартап бросает вызов дорогам: $6 млрд инвестиций для будущего беспилотных машин

Китайский стартап Momenta привлёк $6 млрд для технологий автономного вождения — CNBC

Китайский стартап Momenta уверенно укрепляет свои позиции на рынке технологий для беспилотных автомобилей. За время своего существования компания сумела привлечь финансирование на сумму около 6 миллиардов долларов, что стало заметным сигналом доверия со стороны инвесторов и индустрии в целом.

Инвестиции и партнёрства

Momenta активно сотрудничает с ведущими автопроизводителями мира. Недавно компания подписала соглашения с BMW и Mercedes-Benz, в рамках которых её программное обеспечение будет интегрировано в автомобили этих брендов. Такой шаг открывает новые возможности для автопроизводителей, позволяя расширять функционал машин и постепенно переходить к более высокому уровню автономного вождения.

Среди крупных инвесторов Momenta — Tencent, Temasek, SAIC Motor, Toyota и Mercedes-Benz. Этот состав демонстрирует доверие к перспективам компании и её технологии со стороны глобального бизнеса, а также готовность крупных игроков поддерживать развитие автономных систем в автомобилях.

Технологические решения

Компания разрабатывает программное обеспечение и алгоритмы, которые помогают автопроизводителям оснастить свои машины функциями автоматизированного вождения. Одним из наиболее заметных продуктов являются усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS), способные выполнять отдельные действия автономно. Например, автомобиль с такой системой может самостоятельно менять полосу движения или подстраиваться под дорожные условия.

Технологии Momenta позволяют объединять данные с сенсоров и камер автомобиля, прогнозировать поведение других участников движения и принимать решения в реальном времени. Это не только повышает уровень безопасности на дорогах, но и создаёт основу для будущего внедрения полностью автономных транспортных средств.

Сравнение технологий

Функция Momenta Конкуренты
Автономная смена полосы Да Ограничено
Предсказание поведения других участников Да Частично
Интеграция с OEM Да Разнообразно
Масштабируемость Высокая Средняя
Поддержка глобальных стандартов Да Не всегда

Таблица демонстрирует, что решения Momenta сочетают в себе универсальность и готовность к масштабной интеграции, что выгодно отличает компанию на фоне конкурентов.

Как внедрять технологии шаг за шагом

  1. Определите цели автономизации для вашего автопарка.

  2. Выберите подходящую систему ADAS, совместимую с вашим оборудованием.

  3. Подключите алгоритмы Momenta и настройте их под конкретные сценарии.

  4. Тестируйте систему в реальных дорожных условиях.

  5. Постепенно расширяйте функционал, переходя от частичной к полной автономии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование обновлений ПО для систем помощи водителю.
    Последствие: снижение точности алгоритмов, возможные сбои в управлении.
    Альтернатива: регулярное обновление ПО и интеграция с серверными решениями Momenta.

  • Ошибка: выбор решений без поддержки автопроизводителя.
    Последствие: сложности с интеграцией и ограниченные функции.
    Альтернатива: выбирать системы с официальной поддержкой OEM.

А что если…

Если автомобиль оснащён системой Momenta, но водитель не привык доверять автоматике, можно настроить функции поэтапно. Сначала система будет лишь напоминать о возможных действиях, затем постепенно принимать на себя управление в безопасных условиях. Такой подход снижает стресс и повышает доверие к новым технологиям.

Плюсы и минусы технологий Momenta

Плюсы:

  • Высокая точность работы алгоритмов.

  • Масштабируемость для различных моделей автомобилей.

  • Возможность интеграции с существующими OEM-системами.

Минусы:

  • Необходимость регулярных обновлений ПО.

  • Ограничения функционала в экстремальных дорожных условиях.

  • Требуется обучение водителя работе с системами.

FAQ

Как выбрать подходящую систему ADAS для авто?
Рекомендуется ориентироваться на совместимость с вашей моделью автомобиля и на поддерживаемые функции автономного вождения.

Сколько стоит интеграция технологии Momenta?
Стоимость зависит от выбранного пакета услуг, типа автомобиля и объёма интеграции, обычно рассчитывается индивидуально.

Мифы и правда

Миф: автономные системы полностью заменяют водителя.
Правда: современные решения лишь помогают водителю, постепенно расширяя степень автономии.

Миф: такие технологии слишком сложны для массового применения.
Правда: Momenta создаёт удобные интерфейсы и пошаговую интеграцию, снижая порог освоения.

Исторический контекст

С момента появления первых систем помощи водителю в начале 2000-х годов автомобильная индустрия постепенно переходила от простых ассистентов к частичной автономии. Momenta является частью нового поколения разработчиков, которые превращают концепцию автономных транспортных средств в реальность.

3 интересных факта

  1. Momenta использует данные миллионов километров тестов на дорогах Китая для обучения алгоритмов.

  2. Компания сотрудничает не только с автопроизводителями, но и с технологическими гигантами для улучшения алгоритмов.

  3. ADAS от Momenta может интегрироваться как в легковые автомобили, так и в коммерческий транспорт.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Погуляев рассказал, как правильно выбрать время для установки зимних шин в России сегодня в 8:36

Лёд под колёсами: почему опоздание со сменой шин грозит аварией

Когда менять шины и как избежать аварий зимой? Эксперты объясняют, почему важен правильный момент и как продлить срок службы покрышек.

Читать полностью » Водителям напомнили, что аккумулятор теряет емкость после 3–5 лет службы сегодня в 8:12

Аккумулятор сел в самый неподходящий момент — вот что делать, чтобы не остаться на обочине

Что делать, если в самый неподходящий момент машина отказывается заводиться? Полный разбор способов запуска, ошибок и их последствий.

Читать полностью » Продажи Lada Vesta за 10 лет достигли 900 тысяч машин — данные Автостата сегодня в 7:32

Все удивлены цифрами: как Lada Vesta обогнала ожидания экспертов

За 10 лет Lada Vesta прошла путь от первого серийного седана до рекордных продаж, завоевав популярность среди российских автолюбителей.

Читать полностью » Эксперты: дождь в первые сутки после установки стекла опасен для герметика сегодня в 7:16

Три дня, которые решают судьбу стекла: ошибка стоит протечек

Замена лобового стекла — это только начало. Первые дни после установки решают, будет ли оно служить долго. Какие ошибки недопустимы?

Читать полностью » Эксперты назвали шаги для безопасной покупки автомобиля с пробегом в России сегодня в 6:28

Дешёвое счастье оборачивается бедой: как не отдать деньги мошенникам при покупке авто

Мошенники не дремлют: как не потерять деньги и автомобиль при покупке машины на вторичном рынке, и какие шаги помогут защитить сделку.

Читать полностью » Врачи отметили, что стресс и усталость усиливают проявления укачивания у взрослых в авто сегодня в 6:12

Всему виной глаза и уши: как органы чувств подставляют человека в дороге

Почему некоторых людей укачивает в машине, а других нет? Причины, ошибки и практические способы справиться с этим состоянием — в нашем материале.

Читать полностью » Почти половина россиян не готовы пересесть в беспилотные автомобили — опрос Russian Field сегодня в 5:24

Старики держат руль крепче: россияне делятся страхами перед автономным транспортом

Почти половина россиян пока не готовы пересесть в беспилотные автомобили, но молодежь и состоятельные граждане проявляют заметный интерес к автономному транспорту.

Читать полностью » Специалист по автостеклам: электрохромная тонировка самая дорогая на рынке сегодня в 5:16

Стекла-хамелеоны против классики: чем удивляет новая тонировка

Тонировка автостекол бывает разной: от пленки до "умных" стекол. Мы разобрались, какие технологии доступны, и что скрывается за их плюсами и минусами.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Йогатерапевт: чатуранга дандасана помогает развивать выносливость и контроль движений
Дом

Раствор уксуса снимает жир и налёт с пола без липкости — эксперты по клинингу
Еда

Листья хрена и эстрагон помогают сохранить хруст огурцов при засолке
Красота и здоровье

Нутрициолог Сусанна Аллаярова: привычка делиться едой помогает избавиться от переедания
Красота и здоровье

Исследование British Journal of Health Psychology: фрукты и овощи повышают удовлетворённость жизнью
Туризм

Национальный парк Чжанцзяцзе в Китае стал доступнее благодаря скоростным поездам
Технологии

Google представила Gemini 2.5 Flash и Flash Lite с экономией токенов до 50%
Питомцы

Ветеринары назвали три способа проверить, стерилизована ли кошка
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet