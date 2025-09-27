Старики держат руль крепче: россияне делятся страхами перед автономным транспортом

Россияне всё чаще задумываются о будущем транспорта и о том, готовы ли они доверить свои поездки технологиям без водителя. Новые исследования показывают, что отношение к беспилотным автомобилям в стране остаётся неоднозначным: одни видят в них удобство и безопасность, другие — риски и непредсказуемость.

Результаты опроса, проведённого аналитиками группы Russian Field совместно с II Международным симпозиумом "Создавая будущее", демонстрируют, что почти половина россиян (45%) пока не готовы пересесть в беспилотный транспорт. Наибольшую осторожность проявляют люди старше 60 лет.

В то же время 51% опрошенных выразили готовность использовать автомобили и автобусы без водителя. Среди них чаще всего встречались мужчины (57%), молодёжь до 30 лет (63%), люди с высшим образованием (57%) и граждане с высоким уровнем дохода (58%). Ещё 4% участников затруднились ответить, готовы ли они к такой перемене в привычках поездок.

Ожидания и перспективы беспилотного транспорта

Россияне имеют разные представления о том, каким должен быть транспорт будущего. Треть респондентов уверены, что основными его характеристиками станут безопасность, надёжность и безаварийность. 26% видят в будущем транспорте комфорт и удобство, 23% считают приоритетными высокую скорость и экологичность. Каждый пятый опрошенный надеется на доступность и низкую стоимость поездок.

"Беспилотные автомобили, автобусы и поезда создаются ради этого: сделать поездки удобными, быстрыми и безаварийными. Но вместе с ожиданием неизбежно возникают сомнения", — отметила директор ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Полина Давыдова.

Эксперты подчёркивают, что российский транспорт будущего — это не только техника, но и социальная составляющая.

"Для нашей страны он становится фундаментом системы расселения и национальной безопасности: связующим каркасом между 1230 городами и 160 тыс. населенных пунктов. Его задача — не просто перевозить людей и грузы, а формировать новые сценарии жизни. Когда человек может сочетать удобство и спокойствие малого города с ритмами, разнообразием и возможностями мегаполиса, именно транспорт делает это возможным", — добавил директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Панин.

Сравнение восприятия беспилотного транспорта

Молодёжь до 30 лет — наиболее открыта к инновациям, 63% готовы пересесть в беспилотное авто. Люди старше 60 лет — проявляют максимальную осторожность и скепсис. Мужчины чаще женщин доверяют технологиям без водителя (57% против меньшего показателя среди женщин). Обеспеченные и образованные граждане проявляют наибольшую готовность использовать новые виды транспорта (57-58%).

Советы шаг за шагом: как привыкнуть к беспилотному автомобилю

Начните с коротких поездок в городе, используя сервисы автономного такси. Обратите внимание на рейтинг безопасности компании и модели транспорта. Осваивайте функции контроля и экстренного вмешательства в интерфейсе автомобиля. Постепенно увеличивайте время поездки, доверяя систему всё больше.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорирование проверок системы безопасности → риск аварий → выбирайте проверенные модели с высоким рейтингом безопасности.

Переплата за лишние функции → неоправданные расходы → оценивайте только необходимые опции.

Недостаток информации о сервисе → стресс и недоверие → изучайте отзывы пользователей и независимые рейтинги.

А что если…

Если массовое внедрение беспилотного транспорта произойдёт быстрее, чем россияне привыкнут к новинке, возможны задержки в адаптации и рост количества инцидентов из-за человеческого фактора при совместном движении с автономными машинами.

Плюсы и минусы беспилотного транспорта

Плюсы Минусы Безопасность и снижение числа аварий Недоверие со стороны пожилых граждан Экономия времени и комфорт Высокая стоимость первых моделей Экологичность и снижение выбросов Необходимость модернизации инфраструктуры Возможность совмещать работу и поездку Риск технических сбоев

FAQ

Как выбрать беспилотный автомобиль?

Оцените рейтинг безопасности, надежность системы автономного управления и поддержку производителя.

Сколько стоит поездка в автономном такси?

Цены пока выше обычного такси, но с развитием рынка они постепенно снижаются.

Что лучше: личный беспилотный автомобиль или сервис?

Для начала безопаснее использовать проверенные сервисы, постепенно переходя к личной машине.

Мифы и правда

Миф: "Беспилотные автомобили опасны и ненадёжны". Правда: современные технологии обеспечивают высокий уровень безопасности.

Миф: "Такие машины слишком дорогие". Правда: стоимость постепенно снижается, а сервисы позволяют использовать технологии без покупки авто.

Миф: "Это не для пожилых людей". Правда: с правильным обучением и поддержкой система доступна любому возрасту.

3 интересных факта

В России насчитывается более 1230 городов и 160 тыс. населённых пунктов, которые могут быть связаны автономным транспортом. Молодёжь до 30 лет проявляет наибольшую готовность пересаживаться на беспилотные автомобили — 63%. Каждый пятый россиянин видит в транспорте будущего доступность и низкую стоимость поездок.

Исторический контекст

Автономные технологии развиваются более 20 лет. Первые экспериментальные автомобили появились в начале 2000-х годов, но массовое внедрение в городскую среду началось лишь в 2020-е. Россия активно участвует в тестировании и внедрении беспилотных систем, особенно для грузовых и общественных перевозок.