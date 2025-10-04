Беспилотники по закону: Россия первой в мире прописывает, кто будет виноват в аварии без водителя
Российский Минтранс представил проект федерального закона, который впервые на уровне государства регулирует эксплуатацию беспилотного транспорта. Документ определяет понятия, права и обязанности участников рынка, а также распределяет ответственность в случае дорожно-транспортных происшествий.
Что предлагает законопроект
Законопроект фиксирует базовую терминологию в сфере беспилотного транспорта и устанавливает требования к четырём основным сторонам:
-
производители и разработчики;
-
владельцы транспортных средств;
-
сервисные центры;
-
операторы дистанционной поддержки.
Предусмотрены единые правила допуска беспилотных автомобилей на дороги общего пользования, регламентируется обслуживание, ремонт и операторский контроль.
Кто отвечает за ДТП
Главная новация документа — чёткое распределение ответственности при авариях:
-
изготовитель - виноват, если ДТП вызвано нарушением правил дорожного движения самим беспилотником;
-
владелец автомобиля - отвечает за нарушение руководства по эксплуатации или самовольное изменение конструкции;
-
авторизованный сервисный центр - несёт ответственность при некачественном ремонте или игнорировании обновлений ПО;
-
оператор дистанционной поддержки - отвечает только за невыполнение своих обязанностей.
Таким образом, появляется новая система правовых субъектов, заменяющая привычное понятие "водитель".
Когда закон может заработать
По информации Минтранса, итоговая версия документа пока не направлена в правительство. Однако ожидается, что законопроект будет принят в 2027 году, что позволит вывести беспилотники на дороги общего пользования уже в 2028-м.
Параллельно министерство рассматривает включение в регулирование беспилотного трамвая.
Опыт испытаний
С 2022 года в России действуют экспериментальные правовые режимы в 38 регионах. За это время накоплен значительный опыт:
-
грузовые перевозки: с июня 2023 по сентябрь 2025 года беспилотные грузовики Natcar (дочка "Камаза") перевезли 670 тыс. кубометров груза, выполнив 7850 рейсов;
-
техника Navio за тот же период перевезла 130 тыс. тонн и увеличила парк до 45 тягачей;
-
"Яндекс" с октября 2024 года возит товары по трассе М4 "Дон";
-
в апреле 2025 года движение беспилотников началось на Центральной кольцевой автодороге, в 2026-м планируется запуск на трассе М12 "Восток".
В пассажирских перевозках также проведено более 100 тыс. поездок, общий пробег превысил 23 млн км.
Сравнение: зарубежный и российский подход
|Страна
|Особенности регулирования
|Статус
|США
|Регулирование на уровне штатов
|Нет единой системы
|Китай
|Жёсткий контроль, ограниченные пилотные зоны
|Эксперименты в городах
|Россия
|Создание федерального закона
|Первый опыт в мире
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: оставить регулирование на уровне пилотных проектов.
-
Последствие: правовая неопределённость и торможение внедрения.
-
Альтернатива: федеральный закон с едиными нормами.
-
Ошибка: возложить всю ответственность на владельца.
-
Последствие: снижение интереса к технологии.
-
Альтернатива: распределение обязанностей между производителем, сервисом и оператором.
-
Ошибка: игнорировать позицию силовых структур.
-
Последствие: блокировка проектов из-за опасений по безопасности.
-
Альтернатива: согласованная модель регулирования с учётом рисков.
А что если закон задержится?
В случае переноса сроков Россия рискует замедлить развитие технологии и потерять конкурентные позиции. Однако накопленный опыт эксплуатации и готовность бизнеса свидетельствуют о том, что интерес к внедрению беспилотников будет только расти.
Плюсы и минусы проекта
|Плюсы
|Минусы
|Первое в мире федеральное регулирование
|Требует изменений во многих законах
|Чёткое распределение ответственности
|Сложность внедрения административной и уголовной практики
|Опора на накопленный опыт испытаний
|Жёсткая позиция силовых ведомств
|Единые правила для бизнеса и государства
|Высокие затраты на инфраструктуру
FAQ
Кто будет считаться "водителем" в случае ДТП?
Законопроект вводит новые фигуры: изготовитель, владелец, сервис или оператор.
Когда появятся полностью беспилотные машины без водителя в кабине?
Планируется ввести их на дороги общего пользования с 2028 года.
Затронет ли закон пассажирский транспорт?
Да, в том числе беспилотные такси и даже трамваи.
Мифы и правда
-
Миф: беспилотники полностью снимают ответственность с людей.
-
Правда: ответственность распределяется между владельцами, сервисами и производителями.
-
Миф: Россия копирует зарубежную модель.
-
Правда: в отличие от США, Россия формирует федеральное регулирование.
-
Миф: беспилотники небезопасны.
-
Правда: по данным Минэкономразвития, они прошли более 23 млн км без критических инцидентов.
3 интересных факта
-
Первые грузовики-беспилотники в России вышли на трассу М11 "Нева" в июне 2023 года.
-
В экспериментах задействованы крупнейшие компании — "Магнит", Х5 Logistics, Wildberries.
-
Россия может стать первой страной с полноценной федеральной правовой базой для беспилотников.
Исторический контекст
-
2021: старт разработки законопроекта Минтранса.
-
2022: запуск экспериментальных режимов в 38 регионах.
-
2023: первый выход беспилотных грузовиков на трассу М11.
-
2024: начало перевозок "Яндексом" на трассе М4.
-
2025: законопроект представлен, обсуждаются поправки.
-
2027: ожидается принятие закона.
-
2028: массовый выход беспилотников на дороги общего пользования.
