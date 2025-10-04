Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Автоавария
Автоавария
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:18

Беспилотники по закону: Россия первой в мире прописывает, кто будет виноват в аварии без водителя

Минтранс РФ предложил закрепить правила эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования

Российский Минтранс представил проект федерального закона, который впервые на уровне государства регулирует эксплуатацию беспилотного транспорта. Документ определяет понятия, права и обязанности участников рынка, а также распределяет ответственность в случае дорожно-транспортных происшествий.

Что предлагает законопроект

Законопроект фиксирует базовую терминологию в сфере беспилотного транспорта и устанавливает требования к четырём основным сторонам:

  • производители и разработчики;

  • владельцы транспортных средств;

  • сервисные центры;

  • операторы дистанционной поддержки.

Предусмотрены единые правила допуска беспилотных автомобилей на дороги общего пользования, регламентируется обслуживание, ремонт и операторский контроль.

Кто отвечает за ДТП

Главная новация документа — чёткое распределение ответственности при авариях:

  • изготовитель - виноват, если ДТП вызвано нарушением правил дорожного движения самим беспилотником;

  • владелец автомобиля - отвечает за нарушение руководства по эксплуатации или самовольное изменение конструкции;

  • авторизованный сервисный центр - несёт ответственность при некачественном ремонте или игнорировании обновлений ПО;

  • оператор дистанционной поддержки - отвечает только за невыполнение своих обязанностей.

Таким образом, появляется новая система правовых субъектов, заменяющая привычное понятие "водитель".

Когда закон может заработать

По информации Минтранса, итоговая версия документа пока не направлена в правительство. Однако ожидается, что законопроект будет принят в 2027 году, что позволит вывести беспилотники на дороги общего пользования уже в 2028-м.

Параллельно министерство рассматривает включение в регулирование беспилотного трамвая.

Опыт испытаний

С 2022 года в России действуют экспериментальные правовые режимы в 38 регионах. За это время накоплен значительный опыт:

  • грузовые перевозки: с июня 2023 по сентябрь 2025 года беспилотные грузовики Natcar (дочка "Камаза") перевезли 670 тыс. кубометров груза, выполнив 7850 рейсов;

  • техника Navio за тот же период перевезла 130 тыс. тонн и увеличила парк до 45 тягачей;

  • "Яндекс" с октября 2024 года возит товары по трассе М4 "Дон";

  • в апреле 2025 года движение беспилотников началось на Центральной кольцевой автодороге, в 2026-м планируется запуск на трассе М12 "Восток".

В пассажирских перевозках также проведено более 100 тыс. поездок, общий пробег превысил 23 млн км.

Сравнение: зарубежный и российский подход

Страна Особенности регулирования Статус
США Регулирование на уровне штатов Нет единой системы
Китай Жёсткий контроль, ограниченные пилотные зоны Эксперименты в городах
Россия Создание федерального закона Первый опыт в мире

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить регулирование на уровне пилотных проектов.

  • Последствие: правовая неопределённость и торможение внедрения.

  • Альтернатива: федеральный закон с едиными нормами.

  • Ошибка: возложить всю ответственность на владельца.

  • Последствие: снижение интереса к технологии.

  • Альтернатива: распределение обязанностей между производителем, сервисом и оператором.

  • Ошибка: игнорировать позицию силовых структур.

  • Последствие: блокировка проектов из-за опасений по безопасности.

  • Альтернатива: согласованная модель регулирования с учётом рисков.

А что если закон задержится?

В случае переноса сроков Россия рискует замедлить развитие технологии и потерять конкурентные позиции. Однако накопленный опыт эксплуатации и готовность бизнеса свидетельствуют о том, что интерес к внедрению беспилотников будет только расти.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы
Первое в мире федеральное регулирование Требует изменений во многих законах
Чёткое распределение ответственности Сложность внедрения административной и уголовной практики
Опора на накопленный опыт испытаний Жёсткая позиция силовых ведомств
Единые правила для бизнеса и государства Высокие затраты на инфраструктуру

FAQ

Кто будет считаться "водителем" в случае ДТП?
Законопроект вводит новые фигуры: изготовитель, владелец, сервис или оператор.

Когда появятся полностью беспилотные машины без водителя в кабине?
Планируется ввести их на дороги общего пользования с 2028 года.

Затронет ли закон пассажирский транспорт?
Да, в том числе беспилотные такси и даже трамваи.

Мифы и правда

  • Миф: беспилотники полностью снимают ответственность с людей.

  • Правда: ответственность распределяется между владельцами, сервисами и производителями.

  • Миф: Россия копирует зарубежную модель.

  • Правда: в отличие от США, Россия формирует федеральное регулирование.

  • Миф: беспилотники небезопасны.

  • Правда: по данным Минэкономразвития, они прошли более 23 млн км без критических инцидентов.

3 интересных факта

  1. Первые грузовики-беспилотники в России вышли на трассу М11 "Нева" в июне 2023 года.

  2. В экспериментах задействованы крупнейшие компании — "Магнит", Х5 Logistics, Wildberries.

  3. Россия может стать первой страной с полноценной федеральной правовой базой для беспилотников.

Исторический контекст

  • 2021: старт разработки законопроекта Минтранса.

  • 2022: запуск экспериментальных режимов в 38 регионах.

  • 2023: первый выход беспилотных грузовиков на трассу М11.

  • 2024: начало перевозок "Яндексом" на трассе М4.

  • 2025: законопроект представлен, обсуждаются поправки.

  • 2027: ожидается принятие закона.

  • 2028: массовый выход беспилотников на дороги общего пользования.

