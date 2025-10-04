Беспилотники по закону: Россия первой в мире прописывает, кто будет виноват в аварии без водителя

Российский Минтранс представил проект федерального закона, который впервые на уровне государства регулирует эксплуатацию беспилотного транспорта. Документ определяет понятия, права и обязанности участников рынка, а также распределяет ответственность в случае дорожно-транспортных происшествий.

Что предлагает законопроект

Законопроект фиксирует базовую терминологию в сфере беспилотного транспорта и устанавливает требования к четырём основным сторонам:

производители и разработчики ;

владельцы транспортных средств ;

сервисные центры ;

операторы дистанционной поддержки.

Предусмотрены единые правила допуска беспилотных автомобилей на дороги общего пользования, регламентируется обслуживание, ремонт и операторский контроль.

Кто отвечает за ДТП

Главная новация документа — чёткое распределение ответственности при авариях:

изготовитель - виноват, если ДТП вызвано нарушением правил дорожного движения самим беспилотником;

владелец автомобиля - отвечает за нарушение руководства по эксплуатации или самовольное изменение конструкции;

авторизованный сервисный центр - несёт ответственность при некачественном ремонте или игнорировании обновлений ПО;

оператор дистанционной поддержки - отвечает только за невыполнение своих обязанностей.

Таким образом, появляется новая система правовых субъектов, заменяющая привычное понятие "водитель".

Когда закон может заработать

По информации Минтранса, итоговая версия документа пока не направлена в правительство. Однако ожидается, что законопроект будет принят в 2027 году, что позволит вывести беспилотники на дороги общего пользования уже в 2028-м.

Параллельно министерство рассматривает включение в регулирование беспилотного трамвая.

Опыт испытаний

С 2022 года в России действуют экспериментальные правовые режимы в 38 регионах. За это время накоплен значительный опыт:

грузовые перевозки : с июня 2023 по сентябрь 2025 года беспилотные грузовики Natcar (дочка "Камаза") перевезли 670 тыс. кубометров груза, выполнив 7850 рейсов;

техника Navio за тот же период перевезла 130 тыс. тонн и увеличила парк до 45 тягачей;

"Яндекс" с октября 2024 года возит товары по трассе М4 "Дон";

в апреле 2025 года движение беспилотников началось на Центральной кольцевой автодороге, в 2026-м планируется запуск на трассе М12 "Восток".

В пассажирских перевозках также проведено более 100 тыс. поездок, общий пробег превысил 23 млн км.

Сравнение: зарубежный и российский подход

Страна Особенности регулирования Статус США Регулирование на уровне штатов Нет единой системы Китай Жёсткий контроль, ограниченные пилотные зоны Эксперименты в городах Россия Создание федерального закона Первый опыт в мире

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оставить регулирование на уровне пилотных проектов.

Последствие: правовая неопределённость и торможение внедрения.

Альтернатива: федеральный закон с едиными нормами.

Ошибка: возложить всю ответственность на владельца.

Последствие: снижение интереса к технологии.

Альтернатива: распределение обязанностей между производителем, сервисом и оператором.

Ошибка: игнорировать позицию силовых структур.

Последствие: блокировка проектов из-за опасений по безопасности.

Альтернатива: согласованная модель регулирования с учётом рисков.

А что если закон задержится?

В случае переноса сроков Россия рискует замедлить развитие технологии и потерять конкурентные позиции. Однако накопленный опыт эксплуатации и готовность бизнеса свидетельствуют о том, что интерес к внедрению беспилотников будет только расти.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы Первое в мире федеральное регулирование Требует изменений во многих законах Чёткое распределение ответственности Сложность внедрения административной и уголовной практики Опора на накопленный опыт испытаний Жёсткая позиция силовых ведомств Единые правила для бизнеса и государства Высокие затраты на инфраструктуру

FAQ

Кто будет считаться "водителем" в случае ДТП?

Законопроект вводит новые фигуры: изготовитель, владелец, сервис или оператор.

Когда появятся полностью беспилотные машины без водителя в кабине?

Планируется ввести их на дороги общего пользования с 2028 года.

Затронет ли закон пассажирский транспорт?

Да, в том числе беспилотные такси и даже трамваи.

Мифы и правда

Миф: беспилотники полностью снимают ответственность с людей.

Правда: ответственность распределяется между владельцами, сервисами и производителями.

Миф: Россия копирует зарубежную модель.

Правда: в отличие от США, Россия формирует федеральное регулирование.

Миф: беспилотники небезопасны.

Правда: по данным Минэкономразвития, они прошли более 23 млн км без критических инцидентов.

3 интересных факта

Первые грузовики-беспилотники в России вышли на трассу М11 "Нева" в июне 2023 года. В экспериментах задействованы крупнейшие компании — "Магнит", Х5 Logistics, Wildberries. Россия может стать первой страной с полноценной федеральной правовой базой для беспилотников.

