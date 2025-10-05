Не слухи, а цифры: беспилотники в России начнут отчитываться за каждый километр

В России начинается новый этап внедрения беспилотного транспорта. Минтранс совместно с АО "ГЛОНАСС" намерены регулярно раскрывать статистику о движении грузовых беспилотников на федеральных трассах. Поддержку этому предложению уже дало Правительство РФ.

Речь идёт о систематической публикации данных о километраже и ключевых показателях надёжности движения. Это позволит оценивать технологическую зрелость и ускорить переход от испытательных режимов к промышленной эксплуатации.

Что изменится

Сначала в открытом доступе появятся количественные показатели, такие как общий пробег и число активных машин. Позднее начнут публиковать и качественные метрики, среди которых:

безаварийный километраж,

расстояние, пройденное без перехвата управления оператором,

статистика по маршрутам.

Таким образом, общественность и бизнес получат возможность видеть реальные результаты испытаний.

Масштаб эксперимента

Сегодня в России на дорогах общего пользования курсируют около 60 грузовых беспилотников. Их основная работа идёт на двух ключевых магистралях:

скоростная трасса М-11 "Нева" ,

Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД).

За 2,5 года эксплуатации они преодолели более 8,5 млн километров. Весь процесс фиксируется через единую систему идентификации беспилотного транспорта, работающую на базе "ЭРА-ГЛОНАСС".

Для чего нужна публикация данных

Прозрачность - государство показывает реальную картину эффективности. Оценка зрелости технологий - ключевой фактор для выхода из экспериментального режима. Ускорение внедрения - чем больше доказательств надёжности, тем быстрее откроется возможность массового использования беспилотников в логистике.

По сути, открытая статистика станет инструментом общественного доверия к технологиям.

Сравнение: как было и как будет

Этап До инициативы После внедрения публикаций Данные о пробеге Только у ведомств и компаний В открытом доступе Качество движения Закрытые отчёты Показатели безаварийности и дистанции без перехвата Общественное доверие Ограничено слухами Подкреплено цифрами Внедрение Эксперименты Переход к промышленной эксплуатации

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: не раскрывать данные.

Последствие: общество и бизнес будут сомневаться в надёжности.

Альтернатива: регулярные открытые публикации.

Ошибка: публиковать только "сухие километры".

Последствие: неполная оценка эффективности.

Альтернатива: добавлять качественные показатели (безаварийность, автономность).

Ошибка: сосредоточиться только на федеральных трассах.

Последствие: ограниченное внедрение в регионах.

Альтернатива: расширять географию по мере доказанной безопасности.

А что если статистика покажет проблемы?

Если данные выявят высокий процент перехватов или инцидентов, это станет поводом для корректировки технологий. В долгосрочной перспективе это поможет ускорить доработку решений и повысить их надёжность.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы Повышение доверия к беспилотникам Риск негативной реакции на неудачные показатели Ускорение выхода из экспериментальной стадии Дополнительные расходы на сбор и обработку данных Прозрачность для бизнеса и общества Возможное давление на компании-разработчиков Возможность анализа динамики развития Необходимость выработки единых стандартов отчётности

FAQ

Когда начнут публиковать данные?

Минтранс заявил, что первые отчёты появятся уже в ближайшее время, начиная с количественных данных.

Сколько беспилотников ездит сейчас?

Около 60 машин, работающих на трассе М-11 и ЦКАД.

Какая система собирает данные?

Вся информация фиксируется через "ЭРА-ГЛОНАСС".

Будут ли подключены другие регионы?

Да, со временем список дорог расширят, включая новые магистрали вроде М-12 "Восток".

Мифы и правда

Миф: беспилотники полностью автономны.

Правда: пока всегда есть оператор, готовый перехватить управление.

Миф: таких грузовиков всего несколько.

Правда: парк насчитывает около 60 единиц, а километраж уже превысил 8,5 млн км.

Миф: статистика публикуется ради пиара.

Правда: она станет инструментом объективной оценки зрелости технологий.

3 интересных факта

Россия одной из первых внедряет федеральную систему сбора и публикации данных о беспилотниках. За 2,5 года грузовые беспилотники проехали дистанцию, эквивалентную более 200 оборотам вокруг Земли. На основе данных "ЭРА-ГЛОНАСС" уже ведётся работа над новыми стандартами безопасности.

Исторический контекст