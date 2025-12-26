Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тест драйв автомобиля
Тест драйв автомобиля
© https://ru.freepik.com by prostooleh is licensed under Free
Главная / Авто и мото
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:02

Машины без водителя уже не фантастика: в России назвали год, когда они выйдут на дороги

В России к 2028 году создают два прототипа беспилотников 5-го уровня — АВТОСТАТ

Россия готовится перейти от экспериментов с автономным транспортом к этапу, когда беспилотники смогут ездить без участия человека вообще. Как сообщает агентство "АВТОСТАТ", к 2028 году в стране планируется создать как минимум два прототипа автомобилей 5-го уровня автоматизации - полностью беспилотных машин, которые способны двигаться без водителя и без необходимости вмешательства со стороны человека.

Переход к 4-му уровню: запуск на трассе М-12

Уже в следующем году стратегия предполагает запуск беспилотных автомобилей 4-го уровня автоматизации на трассе М-12 "Восток".

Документ фиксирует конкретные ориентиры, которые должны показать, насколько активно автономный транспорт будет использоваться на российских дорогах. По планам, пробег беспилотных машин в 2026 году составит 16,5 млн км, в 2027 году — 22,7 млн км, а в 2028 году — 35,3 млн км.

Динамика пробега и коммерческого грузооборота

Согласно стратегическому направлению, до 2030 года пробег высокоавтоматизированных транспортных средств и коммерческий грузооборот с их использованием должны вырасти более чем в два раза.

Ставка в стратегии делается на коммерческое применение автономных решений, прежде всего в логистике. В документе прямо прописано, что именно рост пробега и грузооборота будет выступать маркером перехода от пилотных проектов к постоянной эксплуатации.

Законопроект и подготовка правовой базы

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", уже в первом квартале 2026 года в Правительство РФ планируется внести законопроект, который будет регулировать движение беспилотных транспортных средств на дорогах России.

Вопрос формирования условий для применения беспилотного транспорта 5-го уровня обсуждался и на совещании Кабмина. В числе тем — развитие дорожной карты, предусматривающей создание правовой базы и тестирование машин максимального уровня автономности. Параллельно в рамках этого плана будет разработана концепция развития рынка беспилотных грузоперевозок в России до 2035 года.

Что уже ездит по дорогам России

На текущий момент, согласно данным в документе, на дорогах общего пользования в России эксплуатируются 95 беспилотных грузовиков 3-го уровня автономности. Это более ранняя ступень, при которой технологии помогают управлять транспортом, но водитель все еще необходим в качестве контролирующего участника и должен быть готов вмешаться в любой момент.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ледяная колея может затянуть автомобиль на парковке — автоэксперт сегодня в 1:24
Зимняя ловушка для авто, в которой тонут даже внедорожники: как проехать и не застрять

Ледяная колея во дворах и на узких проездах может быстро "увести" машину и оставить её на брюхе. В автошколе объяснили, как ехать и выбраться.

Читать полностью » В Китае водитель 4 часа не смог остановить автомобиль на трассе — китайские СМИ вчера в 19:12
Круиз-контроль сошёл с ума: поездка превратилась в четырёхчасовую гонку без права тормозить

Сбой электроники превратил поездку по китайской трассе в четырёхчасовую гонку без возможности остановиться и привёл к переговорам с автопроизводителем.

Читать полностью » Минпромторг предложил отсрочить утильсбор для автопроизводителей РФ — ведомство вчера в 18:59
Утильсбор ставят на паузу: автопроизводителям готовят неожиданную финансовую поблажку

Минпромторг предложил изменить сроки уплаты утилизационного сбора для автопроизводителей, предоставив отрасли финансовую отсрочку на год вперёд.

Читать полностью » Спокойная манера вождения снижает внимание инспекторов ГАИ — эксперт вчера в 16:11
Секрет везения на дороге раскрыт: делаю так годами — и меня почти никогда не тормозят

Почему одних водителей инспекторы почти не останавливают, а других проверяют постоянно? В автошколе объяснили, какие привычки и детали снижают внимание ГАИ.

Читать полностью » Цена Geely Monjaro Flagship SE в России началась от 4,9 млн рублей — Известия вчера в 13:36
Monjaro стал "премиальнее" и практичнее: Geely вывел в Россию спецверсию с доработками

Кроссовер Geely Monjaro Flagship SE уже в продаже в России. Узнайте, какие технологичные изменения и улучшенный комфорт ждут владельцев за цену от 4,9 млн рублей.

Читать полностью » Лизинг автомобилей снижает первоначальные расходы, но ограничивает права владельца — Авто Mail вчера в 12:59
Низкий взнос и ровные платежи: почему автолизинг кажется выгоднее, чем есть на самом деле

Лизинг автомобиля выглядит удобной альтернативой покупке, но за гибкими условиями скрываются важные ограничения. Разбираем плюсы, минусы и реальные выгоды такого решения.

Читать полностью » Jetour запланировал вывод премиального гибридного G700 в России в 2026 — АВТОСТАТ вчера в 10:37
Jetour меняет стратегию в России: ставка на премиальные гибриды и полный привод уже обозначена на 2026 год

В 2026 году Jetour планирует вывести на российский рынок премиальный гибридный внедорожник G700 и обновить модель X90 Plus с полным приводом, расширяя присутствие в премиум и массовом сегментах. Узнайте все детали грядущих новинок и их роль в будущем российского автопрома.

Читать полностью » Потеря тяги и нестабильная работа двигателя часто связаны с износом бензонасоса — Авто Mail вчера в 4:23
Многие меняют полмашины, а причина одна — из-за неё авто теряет весь характер

Потеря тяги, рост расхода и странные звуки из бака — не случайность. Как вовремя распознать неисправность бензонасоса и вернуть машине нормальную работу.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Электронную визу для Кубы оформляют заранее для поездок до 90 дней — Lonely Planet
Мир
Израиль официально признал независимость Республики Сомалиленд — офис Нетаньяху
СФО
В Омске запускают переработку использованной одноразовой посуды с 2026 года — ТАСС
Наука
Сорбитоловый тест выявляет сбои печени у коров до симптомов — ТАСС
Мир
Администрация Трампа рассматривает агрессивную реформу Палестинской администрации — Axios
Авто и мото
Трещина на лобовом стекле может повлиять на работу подушек безопасности — ГИБДД
Культура и шоу-бизнес
Киркорову дают шесть месяцев на освобождение прибрежного участка — Mash
Наука
Бактерии искажают сигналы для конкуренции — JRSI
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet