Машины без водителя уже не фантастика: в России назвали год, когда они выйдут на дороги

Россия готовится перейти от экспериментов с автономным транспортом к этапу, когда беспилотники смогут ездить без участия человека вообще. Как сообщает агентство "АВТОСТАТ", к 2028 году в стране планируется создать как минимум два прототипа автомобилей 5-го уровня автоматизации - полностью беспилотных машин, которые способны двигаться без водителя и без необходимости вмешательства со стороны человека.

Переход к 4-му уровню: запуск на трассе М-12

Уже в следующем году стратегия предполагает запуск беспилотных автомобилей 4-го уровня автоматизации на трассе М-12 "Восток".

Документ фиксирует конкретные ориентиры, которые должны показать, насколько активно автономный транспорт будет использоваться на российских дорогах. По планам, пробег беспилотных машин в 2026 году составит 16,5 млн км, в 2027 году — 22,7 млн км, а в 2028 году — 35,3 млн км.

Динамика пробега и коммерческого грузооборота

Согласно стратегическому направлению, до 2030 года пробег высокоавтоматизированных транспортных средств и коммерческий грузооборот с их использованием должны вырасти более чем в два раза.

Ставка в стратегии делается на коммерческое применение автономных решений, прежде всего в логистике. В документе прямо прописано, что именно рост пробега и грузооборота будет выступать маркером перехода от пилотных проектов к постоянной эксплуатации.

Законопроект и подготовка правовой базы

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", уже в первом квартале 2026 года в Правительство РФ планируется внести законопроект, который будет регулировать движение беспилотных транспортных средств на дорогах России.

Вопрос формирования условий для применения беспилотного транспорта 5-го уровня обсуждался и на совещании Кабмина. В числе тем — развитие дорожной карты, предусматривающей создание правовой базы и тестирование машин максимального уровня автономности. Параллельно в рамках этого плана будет разработана концепция развития рынка беспилотных грузоперевозок в России до 2035 года.

Что уже ездит по дорогам России

На текущий момент, согласно данным в документе, на дорогах общего пользования в России эксплуатируются 95 беспилотных грузовиков 3-го уровня автономности. Это более ранняя ступень, при которой технологии помогают управлять транспортом, но водитель все еще необходим в качестве контролирующего участника и должен быть готов вмешаться в любой момент.