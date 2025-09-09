Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Wikipedia by Dllu is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:57

Uber идёт ва-банк: машины сами будут возить пассажиров по Европе

Китайская Momenta подтвердила запуск беспилотных такси Uber в Германии в 2026 году

На международной арене транспортных технологий всё чаще появляются проекты, которые ещё несколько лет назад казались фантастикой. Одним из ярких примеров стало заявление компании Momenta на выставке IAA в 2025 году: китайский разработчик автономных систем вождения официально подтвердил планы по запуску роботакси в Европе. Стартовый город выбран не случайно — именно Мюнхен станет первой точкой масштабного внедрения беспилотных такси в сотрудничестве с Uber.

Новый этап для Uber и Momenta

Партнёрство Momenta и Uber выходит на качественно иной уровень. Уже в 2026 году жители Мюнхена смогут воспользоваться такси с автопилотом уровня L4. Этот показатель означает, что автомобиль может самостоятельно передвигаться в большинстве ситуаций без участия водителя, хотя возможность ручного управления сохраняется. Для Uber проект станет шагом к созданию полноценного сервиса беспилотных перевозок в Европе, а для Momenta — важной вехой на пути к глобальной экспансии.

Эксперты считают, что именно Германия станет ключевым рынком для подобных технологий, ведь страна обладает развитой инфраструктурой, а власти активно поддерживают инновации в транспортной сфере. Кроме того, Мюнхен уже давно стал испытательным полигоном для новых решений в области электромобилей и автоматизированного транспорта.

Союз с Valeo: ставка на технологии будущего

Помимо соглашения с Uber, Momenta заключила стратегический альянс с французской компанией Valeo — одним из крупнейших мировых производителей систем помощи водителю. Совместная работа направлена на создание усовершенствованных решений для автономного вождения и развития современных ADAS (систем активной безопасности).

Планируется, что эти разработки будут применяться как в Китае, так и на международных рынках, включая Европу. Такой подход позволит адаптировать технологии под разные категории автомобилей — от массового сегмента до премиальных моделей. Для Valeo сотрудничество с китайским разработчиком открывает новые возможности в сфере искусственного интеллекта и обработки данных, а для Momenta это шанс укрепить позиции среди мировых лидеров в сфере автопилотов.

Новые разработки в Великобритании

Пока в Германии готовятся к запуску роботакси, в Великобритании уже представили новые версии электрокаров IM, оснащённых системой помощи при вождении Momenta flywheel. Уникальность этой технологии заключается в том, что она не требует использования высокоточных карт. Вместо этого система опирается на крупную обучаемую модель, которая способна адаптироваться к различным дорожным условиям.

