Uber идёт ва-банк: машины сами будут возить пассажиров по Европе

На международной арене транспортных технологий всё чаще появляются проекты, которые ещё несколько лет назад казались фантастикой. Одним из ярких примеров стало заявление компании Momenta на выставке IAA в 2025 году: китайский разработчик автономных систем вождения официально подтвердил планы по запуску роботакси в Европе. Стартовый город выбран не случайно — именно Мюнхен станет первой точкой масштабного внедрения беспилотных такси в сотрудничестве с Uber.

Новый этап для Uber и Momenta

Партнёрство Momenta и Uber выходит на качественно иной уровень. Уже в 2026 году жители Мюнхена смогут воспользоваться такси с автопилотом уровня L4. Этот показатель означает, что автомобиль может самостоятельно передвигаться в большинстве ситуаций без участия водителя, хотя возможность ручного управления сохраняется. Для Uber проект станет шагом к созданию полноценного сервиса беспилотных перевозок в Европе, а для Momenta — важной вехой на пути к глобальной экспансии.

Эксперты считают, что именно Германия станет ключевым рынком для подобных технологий, ведь страна обладает развитой инфраструктурой, а власти активно поддерживают инновации в транспортной сфере. Кроме того, Мюнхен уже давно стал испытательным полигоном для новых решений в области электромобилей и автоматизированного транспорта.

Союз с Valeo: ставка на технологии будущего

Помимо соглашения с Uber, Momenta заключила стратегический альянс с французской компанией Valeo — одним из крупнейших мировых производителей систем помощи водителю. Совместная работа направлена на создание усовершенствованных решений для автономного вождения и развития современных ADAS (систем активной безопасности).

Планируется, что эти разработки будут применяться как в Китае, так и на международных рынках, включая Европу. Такой подход позволит адаптировать технологии под разные категории автомобилей — от массового сегмента до премиальных моделей. Для Valeo сотрудничество с китайским разработчиком открывает новые возможности в сфере искусственного интеллекта и обработки данных, а для Momenta это шанс укрепить позиции среди мировых лидеров в сфере автопилотов.

Новые разработки в Великобритании

Пока в Германии готовятся к запуску роботакси, в Великобритании уже представили новые версии электрокаров IM, оснащённых системой помощи при вождении Momenta flywheel. Уникальность этой технологии заключается в том, что она не требует использования высокоточных карт. Вместо этого система опирается на крупную обучаемую модель, которая способна адаптироваться к различным дорожным условиям.