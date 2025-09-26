Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
салон автомобиля
© Freepik by senivpetro
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:58

Такси без руля, но с прибылью: Baidu доказала, что будущее наступило раньше, чем мы думали

В Китае беспилотные такси Baidu Carrot Kuaipao сравнялись по доходам и расходам

Автономные автомобили, ещё недавно воспринимавшиеся как футуристическая идея, сегодня становятся частью реального городского транспорта. Китайский сервис беспилотных такси Carrot Kuaipao, принадлежащий Baidu, сделал серьёзный шаг вперёд — в ряде городов компания уже вышла на операционную окупаемость. Это означает, что расходы и доходы от работы машин сравнялись, и бизнес постепенно движется к полноценной рентабельности.

Главная причина успеха — сочетание расширения автопарка и совершенствования технологий искусственного интеллекта, отвечающего за управление. Беспилотники всё лучше справляются с дорожными ситуациями, снижается количество ошибок и простоев, а пассажиры становятся более лояльными к новым сервисам.

"Эффективность работы беспилотных такси в материковом Китае заметно выросла", — отметил руководитель международных проектов Baidu в сфере интеллектуального транспорта Хэлтон Ниу.

По мере того как система доказала свою жизнеспособность на внутреннем рынке, компания смотрит в сторону зарубежья. Сейчас ведутся переговоры о запуске сервиса в Австралии и странах Юго-Восточной Азии, где власти проявляют интерес к подобным инновациям.

Сравнение: традиционные и автономные такси

Критерий Традиционное такси Автономное такси Baidu Carrot Kuaipao
Водитель Человек Искусственный интеллект
Стоимость поездки Зависит от тарифа и водителя Потенциально ниже за счёт экономии
Расходы на персонал Высокие Минимальные
Риски ошибок Человеческий фактор Алгоритмы и сенсоры
Восприятие пассажира Привычный сервис Новинка, требует доверия
Экология ДВС или гибрид Электромобиль

Как воспользоваться беспилотным такси: шаг за шагом

  1. Скачать приложение Carrot Kuaipao (доступно в Китае, тестируется в других странах).

  2. Зарегистрироваться и указать способ оплаты.

  3. Выбрать маршрут так же, как в обычном агрегаторе такси.

  4. Дождаться приезда автомобиля — он подъедет в указанную точку без водителя.

  5. Сесть в машину: двери открываются через приложение или QR-код.

  6. Следить за поездкой на экране — вся информация отображается в реальном времени.

  7. По завершении оплата списывается автоматически.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать обучение пользователей.
    → Последствие: пассажиры боятся пользоваться сервисом.
    → Альтернатива: внедрять обучающие инструкции в приложении, как это делает Baidu.

  • Ошибка: запускать сервис без достаточного числа машин.
    → Последствие: длительное ожидание, потеря клиентов.
    → Альтернатива: масштабирование парка постепенно, но с учётом спроса (пример — Дубай, где компания удвоила число авто).

  • Ошибка: игнорировать правила местных властей.
    → Последствие: запрет на эксплуатацию.
    → Альтернатива: сотрудничество с регуляторами и получение лицензий заранее.

А что если…

А что если автономные такси станут стандартом городских перевозок через 10-15 лет? В этом случае:

  • города смогут снизить пробки за счёт оптимизации маршрутов;

  • расходы на такси упадут;

  • профессия водителя может исчезнуть или трансформироваться в операторов автопарков;

  • электромобили сделают транспорт более экологичным.

Плюсы и минусы беспилотных такси

Плюсы Минусы
Экономия на водителях Недоверие со стороны части пассажиров
Низкий риск ошибок по вине усталости Высокая стоимость разработки
Экологичность (электромоторы) Зависимость от инфраструктуры
Прозрачность тарифа Необходимость регулирования
Возможность работы 24/7 Ограничения в сложных условиях

FAQ

Как выбрать беспилотное такси?
На данный момент сервисы доступны в ограниченных городах. Нужно установить приложение и проверить зоны работы.

Сколько стоит поездка?
Стоимость сопоставима с традиционным такси, но по мере масштабирования цена будет снижаться.

Что лучше: обычное или автономное такси?
Для привычности — обычное, для инновационного опыта и потенциальной экономии — автономное.

Мифы и правда

  • Миф: беспилотное такси небезопасно.
    Правда: статистика показывает меньше аварий по сравнению с машинами с водителями.

  • Миф: такие сервисы доступны только в США.
    Правда: Китай и ОАЭ уже активно внедряют беспилотные такси.

  • Миф: это игрушка для богатых.
    Правда: стоимость поездки постепенно снижается до уровня обычного такси.

3 интересных факта

  1. В Дубае парк беспилотников недавно удвоился — теперь на дорогах около сотни машин.

  2. В Китае Baidu использует электромобили собственного производства, снижая затраты на обслуживание.

  3. В некоторых районах тестируются такси без рулевого колеса и педалей.

Исторический контекст

  • 2015 год: первые пилотные тесты беспилотных авто в Китае.

  • 2018 год: запуск ограниченных маршрутов с оператором за рулём.

  • 2020 год: появление Carrot Kuaipao в крупных городах.

  • 2023 год: выход на операционную окупаемость в ряде регионов.

  • 2025 год: переговоры о запуске в Австралии и Юго-Восточной Азии.

