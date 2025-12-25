Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© pixabay.com by PPPSDavid is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Иван Рогов Опубликована сегодня в 19:12

Круиз-контроль сошёл с ума: поездка превратилась в четырёхчасовую гонку без права тормозить

В Китае водитель 4 часа не смог остановить автомобиль на трассе — китайские СМИ

Современные электронные системы, призванные повышать безопасность, иногда сами становятся источником серьёзной угрозы. В Китае водитель оказался фактически заложником собственного автомобиля, который на протяжении нескольких часов не поддавался управлению и продолжал движение по скоростной трассе. Об этом сообщает издание Rusamara.

Инцидент произошёл на одной из крупных автомагистралей страны и сразу привлёк внимание как правоохранительных органов, так и специалистов автопрома. Сбой в работе электроники превратил обычную поездку в экстремальную ситуацию с реальным риском для жизни.

Четыре часа без контроля над машиной

Происшествие случилось на скоростной трассе, соединяющей города Ланьчжоу и Хайкоу. Во время движения у легкового автомобиля отказала система круиз-контроля, после чего машина зафиксировала скорость около 115 километров в час и перестала реагировать на команды водителя.

Автомобилист утверждал, что безуспешно пытался нажимать на педаль тормоза, переводить коробку передач в нейтральное положение, использовать ручной тормоз и отключить круиз-контроль. Однако электроника игнорировала все действия. В таком режиме автомобиль продолжал движение почти четыре часа.

За это время транспортное средство преодолело около 490 километров, оставаясь на скоростной трассе и создавая потенциальную угрозу для других участников дорожного движения. Ситуация усугублялась тем, что остановить машину принудительно не представлялось возможным.

Роль дорожной полиции и исход инцидента

На помощь водителю пришли сотрудники дорожной полиции. Экипажи организовали сопровождение неисправного автомобиля и расчистили дорогу, обеспечив безопасный коридор движения. Это позволило минимизировать риски столкновений и избежать более серьёзных последствий.

"Инцидент произошел на скоростной трассе Ланьчжоу — Хайкоу. Дорожная полиция сопроводила неисправное транспортное средство и помогла расчистить дорогу, пока через 490 км у него не закончилось топливо", — отмечается в сообщении Rusamara.

В итоге автомобиль остановился естественным образом — после полной выработки топлива в баке. Водитель не получил физических травм, однако произошедшее стало серьёзным стрессом и поводом для разбирательств.

Компенсация и вопросы к производителю

После завершения инцидента владелец автомобиля вступил в переговоры с производителем транспортного средства. Название компании официально не раскрывается. По словам водителя, сторонам удалось достичь соглашения без судебного разбирательства.

Производитель согласился полностью вернуть стоимость автомобиля и выплатить дополнительную финансовую компенсацию. Этот случай вновь поднял вопрос о надёжности электронных систем управления и их отказоустойчивости в критических ситуациях.

Происшествие на китайской трассе стало наглядным примером того, как технологические сбои могут превратить средство передвижения в источник опасности, требующий вмешательства экстренных служб.

