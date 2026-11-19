Министерство транспорта РФ переходит к этапу формирования нормативной базы для полноценного вывода автономных судов на коммерческий рынок. Вопросы масштабирования технологий и перехода от ограниченных пилотных испытаний к системной эксплуатации обсуждались на IV заседании Экспертного совета по автономному судоходству, прошедшем в рамках «Транспортной недели».

Заседание под председательством заместителя министра транспорта Александра Пошивая было посвящено анализу промежуточных итогов текущих экспериментов и определению географических рамок применения беспилотного флота. В центре внимания оказались отчеты трех профильных рабочих групп, курирующих технологическую часть, научно-исследовательские разработки и подготовку квалифицированных кадров.

По мнению Александра Пошивая, главной задачей на текущем этапе является синхронизация действий всех участников отрасли. Для системного внедрения технологий необходимы единые регуляторные подходы и создание новой образовательной базы для специалистов, способных работать с автономными системами.

Итогом встречи стало утверждение обновленного плана работы Экспертного совета. Документ предполагает интеграцию стандартов автономного судоходства в национальную транспортную стратегию. Согласно позиции Минтранса России, развитие отрасли будет строиться на балансе двух факторов: ускоренном внедрении отечественных технических решений и строгом соблюдении действующих требований безопасности мореплавания.