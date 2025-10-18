Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 3:36

Робот увидел — дрон взлетел: в США начались испытания патрулей из будущего

В Майами-Дейд начались испытания беспилотного полицейского автомобиля PUG Patrol Partner

В округе Майами-Дейд стартовала пилотная программа, которая может изменить подход к обеспечению общественной безопасности в США. Здесь проходят испытания беспилотного полицейского автомобиля, способного самостоятельно запускать дроны и собирать оперативные данные с места происшествия.

Как устроен новый патрульный

Инновационный проект реализуется компанией PolicingLab совместно с Perrone Robotics - разработчиком автономных транспортных систем. Именно на платформе Perrone Robotics построен новый полицейский автомобиль, получивший название Police Unmanned Ground Vehicle (PUG) Patrol Partner.

Машина оснащена камерами кругового обзора на 360 градусов, тепловизионными сенсорами, аналитическим модулем на базе искусственного интеллекта, а также системой распознавания автомобильных номеров. Одно из главных преимуществ — возможность автоматического запуска дронов, которые будут вести воздушное наблюдение и передавать видео в штаб в реальном времени.

"Эти автомобили помогут расширить возможности помощников шерифа, повысить эффективность и укрепить общественную безопасность", — отметили в PolicingLab.

Цели пилотного проекта

Тестирование в Майами-Дейд рассчитано на 12 месяцев и проводится при поддержке самой PolicingLab. В этот период департамент шерифа планирует оценить:

• насколько быстро беспилотники реагируют на вызовы;
• способны ли они сократить время прибытия полиции на место инцидента;
• как внедрение автономных технологий влияет на безопасность сотрудников и общественное доверие.

Компания подчёркивает, что использование таких автомобилей не предполагает полной замены офицеров — речь идёт о дополнительном инструменте наблюдения и анализа, который помогает офицерам получать полную картину ситуации, не рискуя жизнью.

Как работает система

PUG Patrol Partner может действовать в режиме самостоятельного патрулирования или управляться дистанционно оператором. Благодаря встроенным сенсорам и ИИ он способен:

  1. Распознавать подозрительные объекты и номера машин.

  2. Передавать видео и данные в аналитический центр в режиме реального времени.

  3. Запускать дрон для разведки территории.

  4. Фиксировать нарушения и составлять отчёт о маршруте патрулирования.

Эти функции делают систему особенно полезной при контроле за дорожным движением, охране общественных мероприятий и реагировании на нештатные ситуации.

Параллельные разработки

Появление PUG Patrol Partner стало частью более широкой тенденции: в разных штатах США активно тестируются автономные решения для правоохранительных органов. В Калифорнии и Техасе уже применяются роботы-наблюдатели, а в Нью-Йорке — патрульные дроны.

Флорида стала первым штатом, где объединены обе технологии — беспилотный автомобиль и воздушный дрон, работающие как единая система. Это позволяет охватывать большую территорию и снижать нагрузку на живые патрули.

Сравнение технологий

Параметр PUG Patrol Partner Обычный патрульный автомобиль
Управление Полностью автономное или дистанционное Только ручное
Обзор 360°, включая тепловизор Зависит от водителя
Реакция на угрозы Мгновенная, с аналитикой ИИ По решению офицера
Запуск дрона Автоматический Отдельная система
Стоимость обслуживания Ниже при массовом внедрении Высокие расходы на персонал

Пошаговый сценарий реагирования

  1. Фиксация события: камера PUG замечает подозрительное движение или нарушение.

  2. Анализ ИИ: система определяет уровень угрозы и активирует дрон.

  3. Передача данных: видео и координаты поступают дежурному оператору.

  4. Решение о вмешательстве: оператор вызывает офицеров или активирует предупреждение через громкоговоритель.

  5. Отчёт: система фиксирует все действия для последующего анализа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: воспринимать беспилотные патрули как замену полицейским.
Последствие: снижение доверия граждан и рост тревожности.
Альтернатива: использовать роботов как поддержку офицеров, разгружая их от рутинных задач.

А что если проект окажется успешным?

Если результаты тестирования окажутся положительными, округ Майами-Дейд станет первым регионом США, где появится полноценная сеть автономных полицейских машин. Это не только ускорит реагирование на происшествия, но и позволит перераспределить ресурсы: офицеры сосредоточатся на расследованиях и взаимодействии с гражданами, а роботы займутся мониторингом улиц.

По прогнозам PolicingLab, в перспективе такие системы можно будет интегрировать с городскими сетями видеонаблюдения и транспортными датчиками, создавая единую интеллектуальную экосистему безопасности.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы
Снижение времени реагирования Возможные сбои ИИ при анализе ситуации
Меньше рисков для офицеров Этические вопросы наблюдения
Улучшение общественной безопасности Высокая начальная стоимость
Повышение прозрачности действий полиции Необходимость правовой адаптации

FAQ

Кто финансирует проект?
Пилотная программа полностью спонсируется компанией PolicingLab при поддержке местного департамента шерифа.

Сколько машин участвует в тестах?
На начальном этапе задействовано несколько прототипов, работающих в ограниченной зоне Майами-Дейд.

Когда могут начаться полноценные патрули?
Если программа покажет эффективность, массовое внедрение может начаться в течение ближайших двух лет.

Мифы и правда

Миф: "Роботы будут штрафовать людей без участия офицеров".
Правда: решения о наказаниях принимают только сотрудники полиции.
Миф: "Такие машины заменят патрулирование людьми".
Правда: технология служит инструментом помощи, а не замены.
Миф: "Сбор данных нарушает частную жизнь граждан".
Правда: PolicingLab заявляет, что данные обрабатываются в соответствии с законами о защите конфиденциальности.

3 интересных факта

  1. PUG Patrol Partner создан на базе электрической платформы, что делает его экологичным.

  2. Машина способна запускать дрон даже во время движения.

  3. Perrone Robotics ранее сотрудничала с NASA при разработке систем навигации для луноходов.

Исторический контекст

Первые попытки автоматизировать полицейские функции появились ещё в 2010-х, когда в Дубае и Сингапуре начали тестировать роботов-патрульных. Однако США долго избегали подобных экспериментов из-за этических споров. Проект PolicingLab стал первым официальным пилотным тестом автономного наземного патруля, поддержанным полицией и муниципальными властями.

Если эксперимент окажется успешным, опыт Майами-Дейд может стать образцом для внедрения "умных” патрулей в других американских городах.

