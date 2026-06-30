Солнечные панели вдоль трасс уже не фантастика: главная сложность оказалась не в технологии

Технологическая установка возобновляемых источников энергии на трассах для питания оборудования возможна уже сегодня, заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала "Инфотэк" Александр Фролов. В комментарии NewsInfo эксперт назвал главные проблемы реализации подобной идеи.

Ранее сообщалось, что Минцифры инициировало обсуждение использования альтернативной энергетики для покрытия дорожной инфраструктуры связью. Эксперты отмечают, что практика подключения удаленных объектов к автономным источникам электропитания уже давно применяется в промышленном секторе.

При этом развитие телекоммуникационных сетей в стране требует внедрения самых современных технологических стандартов передачи данных.

Фролов пояснил, что технологически установка таких систем возможна уже сегодня, так как российские нефтегазовые компании более пятнадцати лет применяют комбинированные генерирующие установки для работы телеметрии в условиях отсутствия внешней сетевой инфраструктуры.

"Главная проблема подобных решений заключается в прерывистости генерации. Солнце не всегда светит, ветер не всегда дует, именно в моменты простоя оборудования требуется бесперебойная подача тока. Вторым фактором является площадь: объем вырабатываемой энергии напрямую зависит от размеров принимающей поверхности панелей или количества турбин. Поэтому для обеспечения стабильной связи обязательным условием становится наличие накопителей, которые будут сглаживать пики и провалы в производстве электричества", — отметил энергетик.

Специалист добавил, что эффективность таких систем зависит от географии и компетенций производителя. В России существует локальное производство критических материалов и компонентов для энергетического оборудования, а сложные задачи хранения энергии успешно решаются с помощью современных химических источников тока, способных работать в экстремальных климатических условиях.

"У нас ряд северных регионов, довольно удаленных от сетевой и крупной генерирующей инфраструктуры, которые тем не менее обладают хорошими ветровыми и солнечными ресурсами. Есть регионы, которые не относятся к югу, но где количество солнечных дней превышает триста. Это очень хороший показатель", — говорит эксперт.

Развитие малой распределенной генерации позволяет оснащать узлы связи даже в регионах, где нет подключения к "большой" энергии, но есть высокий потенциал природно-климатических ресурсов. В свою очередь, для модернизации инфраструктуры связи в целом правительство также делает ставку на обновление спутниковой группировки.

Читайте также