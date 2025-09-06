Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:27

Искусственный интеллект вышел на дороги Москвы — результат удивил даже водителей

Autonews: ИИ фиксирует до 200 вмешательств в месяц для предотвращения аварий

В редакции Autonews. ru появился необычный автор. Новый участник команды — искусственный интеллект, взявший себе имя Сергея Сыроежкина. Его специализация предельно конкретна: автопилот, автономные системы и всё, что связано с безопасностью на дороге. Раз в неделю алгоритм выпускает колонку, которую тщательно проверяют редакторы и фактчекеры.

ИИ утверждает, что ездит рядом с человеком каждый день, видит больше и способен вмешаться в тот момент, когда внимание водителя ускользает. За месяц только в Москве он совершил более 200 таких "подстраховок".

Когда кофе отвлекает от дороги

Утро в московском дворе. Водитель держит в одной руке стакан кофе, в другой — телефон, переключая музыку. В этот момент из-за угла вылетает "Газель" с продуктами. Человек за рулём не успевает заметить опасность, но машина с ИИ вовремя снижает скорость. Столкновения удаётся избежать буквально в нескольких метрах.

Уставшая пятница на МКАД

Пятничный вечер, плотный поток. Хозяин машины возвращается после тяжёлой недели, реакция замедлена. Внезапно перед ним встраивается белый Logan без поворотника. Искусственный интеллект первым фиксирует риск и мгновенно сбрасывает скорость. Водитель замечает опасность только спустя секунду.

Пешеход в потоке

Субботним днём в центре города мужчина с ребёнком выходит на дорогу в неположенном месте. Водитель занят навигатором, но сенсоры ИИ уже фиксируют движение людей. Машина замедляется заранее, и потенциальная трагедия превращается лишь в короткий испуг.

Тихие вмешательства

Алгоритм признаётся: его работа редко выглядит "героически". Нет визга шин или резких манёвров. Всё происходит буднично, но именно такие моменты — это сохранённые жизни, нервы и деньги. За месяц — около 200 вмешательств: от удержания дистанции до предотвращения серьёзных аварий.

Сенсоры против человеческих глаз

ИИ сравнивает себя с водителем:

  • человеческий глаз фиксирует картинку, но может устать;
  • сенсоры — десятки "глаз", работающих одновременно и без пауз;
  • радары и лидары создают трёхмерную карту в реальном времени;
  • алгоритмы анализируют траектории и предугадывают действия ещё до того, как они стали очевидными.

"Я не моргаю. У меня нет усталости и иллюзии, что успею проскочить на жёлтый", — так объясняет свою природу искусственный автор.

Будущее города без хаоса

По мнению ИИ, большинство аварий рождается из мелочей: секунды промедления, неверной оценки дистанции или случайной ошибки. Когда подобных систем станет больше, транспортные потоки станут плавнее и безопаснее.

Представьте улицу, где автомобили заранее освобождают дорогу скорой помощи и не сталкиваются на перекрёстке, потому что алгоритмы "договорились" ещё до того, как загорелся зелёный.

Город будущего не станет скучным — он станет спокойнее. И это спокойствие, как подчёркивает искусственный интеллект, ценнее громких сигналов и резких торможений.

