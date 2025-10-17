Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
XPeng G6
XPeng G6
© commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:20

Когда карты больше не нужны: как китайцы строят автомобили, которые "видят" сами

Xpeng назначила Лю Сяньмина руководителем отдела автономного вождения

Когда китайский автопроизводитель Xpeng объявил о смене руководителя направления автономного вождения, это стало знаковым событием не только для компании, но и для всей индустрии умных автомобилей. Ли Лиюнь, который более шести лет курировал развитие интеллектуальных систем Xpeng, покинул свой пост, передав эстафету Лю Сяньмину - специалисту в области искусственного интеллекта с докторской степенью Иллинойского университета.

Решение о кадровых перестановках выглядит как осознанный шаг в сторону нового этапа — перехода от классических алгоритмов к эре больших моделей ИИ, которые способны управлять машиной не хуже человека.

Как Xpeng пришёл к новой эпохе

За шесть лет под руководством Ли Лиюня команда Xpeng прошла путь от простых систем автопилота, работающих только на шоссе, до комплексных решений, способных уверенно ориентироваться в городском трафике. Раньше инженеры делали ставку на высокоточные карты и обилие сенсоров, теперь приоритетом становится "чистое" компьютерное зрение.

Новый курс Xpeng подразумевает, что управление автомобилем будет строиться на самообучающихся нейросетях, которые обрабатывают визуальные данные в реальном времени — без привязки к картам или заранее размеченным маршрутам.

Сравнение подходов к автономному вождению

Параметр Старый подход (до 2024) Новый подход (с 2025)
Основа системы Карты высокой точности Компьютерное зрение и большие модели ИИ
Количество сенсоров Высокое Сокращается
Зависимость от инфраструктуры Значительная Минимальная
Гибкость и масштабируемость Ограниченная Практически неограниченная
Стоимость внедрения Высокая Снижается со временем

Советы шаг за шагом: как развивается "умное" вождение

  1. Определить уровень автономности. Современные системы делятся на 5 уровней: от простых ассистентов до полностью автономных решений.

  2. Выбрать архитектуру. Компании решают, опираться ли на карты или идти по пути компьютерного зрения.

  3. Обучить модель. Большие нейросети требуют гигантских массивов данных — от дорожных камер, тестовых поездок и симуляторов.

  4. Обеспечить безопасность. Алгоритмы тестируются в миллионах виртуальных сценариев, прежде чем попасть в серийные автомобили.

  5. Интегрировать обновления. Xpeng делает акцент на OTA-обновлениях (обновления "по воздуху"), чтобы улучшать функциональность без визитов в сервис.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: слишком сильная зависимость от карт высокой детализации.
    Последствие: система теряет точность при изменении дорожных условий или отсутствии актуальных данных.
    Альтернатива: использование нейросетей, которые анализируют окружающую среду в реальном времени.

  • Ошибка: сложная и дорогая сенсорная система.
    Последствие: рост себестоимости и сложности калибровки.
    Альтернатива: опора на "зрение" камер и обучение моделей на больших данных.

  • Ошибка: отсутствие унифицированной архитектуры между моделями.
    Последствие: трудности с обновлениями и масштабированием.
    Альтернатива: создание единой платформы ИИ для всех автомобилей Xpeng.

А что если…

А что если в будущем машины Xpeng полностью откажутся от карт и начнут взаимодействовать друг с другом напрямую, обмениваясь дорожной информацией в режиме реального времени? Такой сценарий уже тестируется: компания разрабатывает протоколы коммуникации между автомобилями, чтобы снизить риск аварий и улучшить поток движения. Это позволит превратить каждое авто в элемент "живой" транспортной сети.

Плюсы и минусы перехода на ИИ-управление

Плюсы Минусы
Снижение себестоимости за счёт отказа от дорогостоящих сенсоров Повышенные требования к вычислительной мощности
Гибкость и адаптивность системы Необходимость защиты данных от кибератак
Возможность быстрого обучения и самообновления Сложность в сертификации и правовом регулировании
Улучшенная точность распознавания объектов Риски ошибок при обучении моделей

FAQ

Какую роль теперь играет Лю Сяньмин?
Он возглавил отдел автономного вождения и курирует интеграцию больших языковых и визуальных моделей в систему Xpeng Pilot.

Повлияет ли смена руководства на текущие автомобили Xpeng?
Нет, пользователи продолжат получать обновления. Новые технологии постепенно внедряются через программные апдейты.

Когда ожидать первые результаты новой стратегии?
Первые модели с полностью обновленной архитектурой управления планируются к релизу в 2026 году.

Мифы и правда

  • Миф: искусственный интеллект заменит водителя полностью уже в ближайшие годы.
    Правда: технология продвигается быстро, но законы и инфраструктура пока не готовы к полному переходу.

  • Миф: автономные системы опасны и часто ошибаются.
    Правда: количество инцидентов с участием систем Xpeng на порядок ниже, чем при ручном управлении.

  • Миф: машины с ИИ будут стоить дороже.
    Правда: с развитием технологий себестоимость снижается, особенно при массовом производстве.

Исторический контекст

Первые эксперименты Xpeng с автономным вождением начались в 2018 году, когда компания запустила систему Xpilot 2.0, работающую на основе карт. В 2021 году появилась версия 3.0 — уже с возможностью городского вождения. После ухода инженера Ву Синьчжоу в Nvidia в 2024 году компания перешла к формированию новой исследовательской команды. Приход Лю Сяньмина стал логичным продолжением этой трансформации, а акцент на ИИ приблизил Xpeng к лидерам отрасли — Tesla, Huawei и Baidu Apollo.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Андрей Кузнецов: категория прав выбирается не по типу топлива, а по мощности транспорта сегодня в 13:13
Молчаливый байк и громкие штрафы: нужны ли права на электромотоцикл в 2025 году

Можно ли ездить на электромотоцикле без прав и как узнать, какая категория нужна именно вам? Подробно объясняем, от чего это зависит.

Читать полностью » Эксперт Иван Михайлов: шлем должен плотно прилегать к голове и не болтаться при движении сегодня в 12:49
Один выбор между жизнью и травмой: как подобрать шлем, который действительно спасает

Как выбрать шлем, чтобы он идеально сидел, не давил и обеспечивал максимальную защиту? Разбираемся, как измерить голову и подобрать размер правильно.

Читать полностью » ГИБДД: за езду на питбайке по дорогам без прав грозит штраф до 15 тысяч рублей сегодня в 11:43
Питбайк без прав и номеров: где можно кататься, чтобы не попасть под штраф

Питбайк — не просто игрушка для подростков. Разбираемся, когда нужны права, какие категории подходят и почему за езду без документов можно получить штраф.

Читать полностью » За езду без регистрации мотоцикла предусмотрен штраф до 5000 рублей или лишение прав сегодня в 10:38
Покупка, регистрация, номера: как оформить мотоцикл через Госуслуги без очередей

Хотите поставить мотоцикл на учет, но боитесь запутаться в бумагах? В нашем материале — пошаговая инструкция, советы эксперта и важные нюансы регистрации через "Госуслуги".

Читать полностью » Константин Ожогин: короткие поездки и высокие температуры ускоряют деградацию моторного масла сегодня в 9:46
Двигатель в опасности: как привычки водителя убивают моторное масло

Узнайте, какие факторы ускоряют старение моторного масла и как правильно определить оптимальный интервал его замены, чтобы продлить жизнь двигателя.

Читать полностью » Верховный суд разъяснил, когда можно оспорить штраф за тонировку автомобиля сегодня в 9:42
Прозрачность под контролем: как не стать заложником тонировки

Тонировка делает автомобиль комфортнее, но при неправильной установке грозит штрафом. Разбираем нормы, типы плёнок и реальные риски для водителей.

Читать полностью » Toyota разделила спортивные и внедорожные модели: TRD для рамных, GR Sport для легковых и кроссоверов сегодня в 8:39
Рама или стиль — выбирай сам: Toyota окончательно разделила спорт и внедорожье

Toyota разделила спортивные и внедорожные модели, назначив TRD для рамных авто и GR Sport для легковых и кроссоверов, открывая новые возможности для водителей.

Читать полностью » Corriere della Sera: чрезмерный контроль мешает Ferrari принимать решения вовремя сегодня в 8:33
Ferrari тонет в собственных амбициях: сезон, который превратился в выживание

Ferrari вступила в сезон с целью вернуть былое величие, но вместо борьбы за титул оказалась в тупике. Почему легендарная команда снова буксует — и как ей выбраться?

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Морковь, хрен и топинамбур способны перезимовать в земле
Наука
В древнем городе Турции нашли 6 стертых арамейских надписей возрастом 3000 лет
Спорт и фитнес
Men Today: силовые тренировки после 40 помогают поддерживать тестостерон и метаболизм
Туризм
В России появится новый визовый центр Японии — оформление документов ускорят до 5 дней
Еда
Стевия, эритритол и кокосовый сахар признаны самыми полезными заменителями сахара
Питомцы
Собаки получают удовольствие от еды и новых запахов во время прогулок
Дом
Эксперты предупредили: ранняя засыпка порошка ухудшает стирку и оставляет налёт в машинке
Садоводство
Алла Быстрова рассказала, как оформить дачный дом и прописаться за городом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet